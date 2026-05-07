بہار کابینہ میں بڑی توسیع، نتیش کمار کے بیٹے نشانت کمار کی انٹری، وزیر اعظم مودی کی موجودگی میں 32 وزراء نے حلف لیا
بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) سید عطاء حسنین نے نئے وزراء کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔
Published : May 7, 2026 at 5:24 PM IST
پٹنہ: بہار کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی موجودگی میں گاندھی میدان، پٹنہ میں ایک شاندار عوامی تقریب کے دوران بہار کابینہ میں بڑی توسیع کی گئی۔ اس موقع پر 32 نئے وزراء نے حلف لیا، جس کے بعد ریاستی کابینہ کی مجموعی تعداد 35 تک پہنچ گئی، جبکہ آئینی طور پر بہار میں زیادہ سے زیادہ 36 وزراء رکھے جا سکتے ہیں۔
تقریب میں این ڈی اے کے متعدد مرکزی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ایم ایل اے اور اتحادی جماعتوں کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد خاصی سیاسی توانائی کے ساتھ تقریب میں شریک ہوئے۔ ان کے گلے میں روایتی ''گمچھا'' موجود تھا، جو مشرقی ہندوستان کی ثقافت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
کابینہ توسیع کا سب سے اہم پہلو سابق وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے فرزند نشانت کمار کی کابینہ میں شمولیت رہی۔ نشانت کمار نے پہلی بار اقتدار کے ایوانوں میں قدم رکھا اور انہیں اپنے والد کی سیاسی وراثت کا وارث تصور کیا جا رہا ہے۔ تقریب کے دوران نشانت کمار نے اپنے والد نتیش کمار کے قدم چھو کر دعائیں لیں۔ نشانت کمار پہلے ہی جنتا دل یونائیٹڈ (جے ڈی یو) کے رکن ہیں، جس کے قومی صدر خود نتیش کمار ہیں۔
حلف لینے والوں میں شراون کمار، وجے کمار سنہا، دلیپ جیسوال، لیشی سنگھ، رام کرپال یادو، نتیش مشرا، اشوک چودھری، سنتوش کمار سمن، شیلا کماری، شریاسی سنگھ، زما خان اور دیگر اہم رہنما شامل ہیں۔ کابینہ میں تین سابق وزرائے اعلیٰ کے بیٹوں کی موجودگی نے بھی سیاسی حلقوں کی توجہ حاصل کی۔ ان میں نشانت کمار، جگن ناتھ مشرا کے بیٹے نتیش مشرا اور جیتن رام مانجھی کے فرزند سنتوش کمار سمن شامل ہیں۔
این ڈی اے حکومت نے کابینہ کی تشکیل میں ذات پات، علاقائی نمائندگی، نوجوان قیادت اور تجربہ کار چہروں کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ جے ڈی یو کے وزراء میں او بی سی، ای بی سی، دلت اور اقلیتی طبقات کو نمائندگی دی گئی، جبکہ بی جے پی نے بھی مختلف سماجی طبقات کو شامل کیا۔
کابینہ توسیع کے بعد اب سب کی نظریں وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی جانب ہیں، جو جلد ہی مختلف وزراء کے درمیان 47 محکموں کی تقسیم کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق داخلہ، جنرل ایڈمنسٹریشن اور ویجیلنس جیسے اہم محکمے خود وزیر اعلیٰ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔