نتیش کمار آج ریکارڈ 10ویں مدت کے لیے بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے، پی ایم مودی شرکت کریں گے
نتیش نے بدھ کو گورنر عارف محمد خان کو سبکدوش ہونے والی این ڈی اے حکومت کے سربراہ کے طور پر اپنا استعفیٰ سونپ دیا۔
Published : November 20, 2025 at 8:58 AM IST
پٹنہ: اسمبلی انتخابات میں این ڈی اے کی شاندار کامیابی کے چند دن بعد جنتا دل (یونائیٹڈ) کے سپریمو نتیش کمار آج (20 نومبر 2025) ریکارڈ 10ویں بار بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لینے والے ہیں۔
حلف برداری تقریب پٹنہ کے تاریخی گاندھی میدان میں منعقد کی جائے گی جس میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور این ڈی اے کے کئی اعلیٰ لیڈروں کی شرکت متوقع ہے۔ بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر نے کہا کہ سیکورٹی کے وسیع انتظامات کئے گئے ہیں، اور تقریب میں تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کی آمد متوقع ہے۔
امت شاہ اور بی جے پی صدر جے پی نڈا بدھ کی رات پٹنہ پہنچ چکے ہیں، ریاستی بی جے پی صدر دلپ جیسوال، پارٹی کے سینئر لیڈر سمراٹ چودھری اور وجے کمار سنہا کے ساتھ شہر کے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ پی ٹی آئی نے پارٹی ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی کہ حلف برداری کی تقریب سے قبل دونوں کی جے ڈی (یو) اور بی جے پی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات متوقع ہے۔
بدھ کو نتیش کمار نے سبکدوش ہونے والی این ڈی اے حکومت کے سربراہ کے طور پر اپنا استعفی گورنر عارف محمد خان کو سونپ دیا۔ ان کے ساتھ مرکزی وزیر چراغ پاسوان، آر ایل ایم کے سربراہ اوپیندر کشواہا اور اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ بھی تھے۔
ریاستی بی جے پی کے سربراہ دلیپ جیسوال نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ گورنر نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے اور انہیں نئی حکومت کے قیام تک نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر کام جاری رکھنے کو کہا ہے۔ کمار کو منتخب ایم ایل ایز کی میٹنگ کے بعد این ڈی اے لیجسلیچر پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا، جہاں سینئر لیڈر سمراٹ چودھری کو بی جے پی لیجسلیچر پارٹی لیڈر اور وجے کمار سنہا کو ڈپٹی لیڈر کے طور پر چنا گیا۔
دریں اثنا، این ڈی اے کے حلیفوں کے درمیان کابینہ کو حتمی شکل دینے کے لیے لابنگ دن بھر جاری رہی۔ بہار کی نئی کابینہ میں بی جے پی کے 16 اور جے ڈی (یو) کے 14 وزراء بشمول پارٹی سربراہ شامل ہونے کی امید ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ بی جے پی کے پریم کمار کو اسمبلی اسپیکر کے طور پر مقرر کرنے کے لئے این ڈی اے کے شراکت داروں کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ جے ڈی (یو) کے پاس جانے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ نئی کابینہ میں این ڈی اے کے اہم اتحادی بی جے پی اور جے ڈی (یو) سے پانچ سے چھ نئے چہرے ہوں گے۔
