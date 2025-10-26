نتیش کمار کا بڑا ایکشن، جے ڈی یو کے 11 لیڈروں کو پارٹی سے نکال دیا، چار سابق ایم ایل اے اور ایک ایم ایل سی بھی شامل: فہرست دیکھیں
نتیش کمار کی پارٹی جے ڈی یو نے باغی لیڈروں کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ گیارہ لیڈروں کو نکال دیا گیا ہے۔ فہرست دیکھیں
Published : October 26, 2025 at 8:55 AM IST
پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات سے پہلے جنتا دل (یونائیٹڈ) نے اپنے باغی لیڈروں کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی ہے۔ ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض 11 لیڈروں نے بغاوت کر دی ہے جس کی وجہ سے نتیش کمار کی پارٹی نے انہیں پارٹی سے نکال دیا ہے۔ ان میں ایک موجودہ ایم ایل اے، ایک سابق وزیر، دو سابق ایم ایل اے، اور ایک سابق ایم ایل سی شامل ہیں۔
انتخابی پارہ چڑھا ہوا ہے، باغیوں کی جانچ پڑتال: بہار اسمبلی انتخابات کے لیے مہم زور پکڑ رہی ہے۔ 18 اضلاع کی 121 اسمبلی سیٹوں کے لیے 6 نومبر کو ووٹنگ ہوگی، جب کہ 20 اضلاع کی 122 سیٹوں کے لیے ووٹنگ 11 نومبر کو ہوگی۔ نامزدگی کا عمل مکمل ہونے کے بعد، کئی باغی لیڈروں نے آزاد امیدوار کے طور پر یا دیگر پارٹی ٹکٹوں پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے جے ڈی یو نے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔
نتیش کمار کی ہدایت پر کی گئی کارروائی: وزیر اعلیٰ اور جے ڈی یو کے قومی صدر نتیش کمار کی ہدایت پر باغی لیڈروں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے۔ پارٹی نے واضح کیا کہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نکالے گئے لیڈروں میں کئی اہم شخصیات شامل ہیں جنہوں نے ٹکٹ نہیں ملنے کے بعد پارٹی لائن کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔
نکالے گئے لیڈر کون ہیں؟: جن لیڈروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے ان میں جمال پور (مونگیر) سے سابق وزیر شیلیش کمار، چکئی (جموئی) سے 2020 کے امیدوار سنجے پرساد، شیام بہادر سنگھ، برہڑیا (سیوان) سے سابق ایم ایل اے، رنوجے سنگھ، برہارا (بھوجپور) سے سابق ایم ایل اے رنوجئے سنگھ اور بربیگھا (شیخ پور) کے موجودہ ایم ایل اے سدرشن کمار شامل ہیں۔ ان کے علاوہ صاحب پور کمال (بیگوسرائے) کے امر کمار سنگھ، مہوا (ویشالی) کی اسما پروین، نوی نگر (اورنگ آباد) کے لو کمار، کدوا (کٹیہار) کی آشا سمن، موتیہاری (مشرقی چمپارن) کے دیویانشو بھردواج، اور جیرا دیئی (سیوان) کے وویک شکلا کو بھی باہر کردیا گیا ہے۔
آزاد امیدواروں کے طور پر چیلنج: ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض، یہ لیڈر آزاد امیدوار کے طور پر یا دوسری پارٹیوں کی حمایت سے انتخابی میدان میں اترے ہیں۔ ان کے باغیانہ موقف نے جے ڈی یو کے لیے کئی سیٹوں پر مشکلات پیدا کر دی ہیں، خاص کر ان علاقوں میں جہاں ان لیڈروں کا مقامی اثر و رسوخ سمجھا جاتا ہے۔
پارٹی نے باہر کا دروازہ دکھایا: جے ڈی یو نے تمام باغی لیڈروں کو بنیادی رکنیت سے معطل کر دیا اور انہیں پارٹی سے نکال دیا۔ پارٹی کے ریاستی جنرل سکریٹری اور ہیڈ کوارٹر انچارج چندن کمار سنگھ کے دستخط کے تحت اخراج کا خط جاری کیا گیا۔ جے ڈی یو نے اس کارروائی کو نظم و ضبط برقرار رکھنے اور پارٹی اتحاد کو مضبوط کرنے کی سمت میں ایک بڑا قدم قرار دیا ہے۔
الیکشن پر کیا اثر پڑے گا؟: باغی لیڈروں کے داخلے اور جے ڈی یو کے اقدامات سے بہار اسمبلی انتخابات میں کئی سیٹوں پر دلچسپ مقابلہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ باغی امیدوار جے ڈی یو کے امیدواروں کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں۔
