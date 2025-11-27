نتیش اس دن 10 لاکھ خواتین کے کھاتوں میں بھیجیں گے دس دس ہزار روپے، معلوم کریں کہ 2 لاکھ روپے کب آئیں گے
چیف منسٹر ویمن ایمپلائمنٹ اسکیم 2025 کے تحت، نتیش کمار جمعہ کو 10 لاکھ خواتین کے کھاتوں میں دس ہزار روپے منتقل کریں گے۔
Published : November 27, 2025 at 1:50 PM IST
پٹنہ: بہار کے وزیراعلی نتیش کمار نے کہا کہ جمعہ (28 نومبر) کو بہار حکومت چیف منسٹر ویمن ایمپلائمنٹ اسکیم 2025 کے تحت 10 لاکھ اہل خواتین کے کھاتوں میں ہر ایک کو دس ہزار روپئے منتقل کریں گے۔ اب تک 14 ملین خواتین کو فنڈز منتقل کیے جا چکے ہیں۔ بہار اسمبلی انتخابات کے بعد یہ پہلی قسط ہے، اور حکومت پہلے ہی سات قسطیں منتقل کر چکی ہے۔
دس ہزار خواتین کے اکاونٹس میں دس ہزار روپئے کی منتقلی: نتیش کمار کے دیہی ترقی کے وزیر، شراون کمار نے کہا کہ 14 دسمبر تک تمام اہل خواتین کو ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار خود جمعے کو ڈی بی ٹی کے ذریعے فنڈز منتقل کریں گے۔
"شراون کمار دیہی ترقی کے وزیر نے کہا کہ دسمبر تک تمام اہل خواتین کے کھاتوں میں فنڈز کو مرحلہ وار منتقل کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام اہل خواتین نتیش کمار کی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والی ہیں۔
6 اکتوبر سے 26 دسمبر تک کی قسطیں: شیڈول کے مطابق، فنڈز 17 اکتوبر، 24 اکتوبر، 31 اکتوبر، 7 نومبر، 14 نومبر، 21 نومبر، 28 نومبر اور 5 دسمبر کو بھیجے جانے تھے۔ ذرائع کے مطابق 6 ستمبر تک موصول ہونے والی درخواستوں کی بنیاد پر جیویکا کے ذریعے اہل خواتین کو فنڈز بھیجے گئے ہیں اور اب یہ تعداد 14 ملین خواتین تک پہنچ گئی ہے۔