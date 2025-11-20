نتیش کمار نے ریکارڈ 10ویں بار بہار کے وزیراعلیٰ کے طور پر حلف لیا، 26 وزراء کی ٹیم تیار
نتیش کمار نے 10ویں بار بہار کے وزیراعلیٰ کا حلف لیکر تاریخ رقم کی ہے۔ ان کے ساتھ 26 وزراء کی ٹیم بنائی گئی ہے۔
Published : November 20, 2025 at 1:53 PM IST
پٹنہ: جے ڈی یو سپریمو نتیش کمار نے جمعرات کو پٹنہ کے گاندھی میدان میں ریکارڈ 10ویں بار بہار کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ گورنر عارف محمد خان نے ان سے عہدے اور رازداری کا حلف لیا۔ نتیش کمار نے ہندوستان کے آئین پر حلف لیا۔
حلف برداری تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا اور این ڈی اے کے کئی دیگر سرکردہ رہنماؤں نے شرکت کی۔
#WATCH पटना, बिहार: नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य NDA नेताओं की मौजूदगी में गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2025
(सोर्स: DD न्यूज़) pic.twitter.com/J2kwIZvNBj
پارٹی کا او بی سی چہرہ سمجھے جانے والے بی جے پی کے سینئر لیڈر سمراٹ چودھری نے بہار کے وزیر کے طور پر حلف لیا۔ چودھری، سابق وزیر شکونی چودھری کے بیٹے ہیں۔ سمراٹ چودھری ریاست میں قانون ساز کونسل کے رکن تھے اور پچھلی این ڈی اے حکومت میں نائب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اس بار تارا پور سے اسمبلی الیکشن جیتا ہے۔
بی جے پی کے سینئر لیڈر وجے کمار سنہا نے بھی بہار کے وزیر کی حیثیت سے حلف لیا۔ سنہا ریاست میں پچھلی این ڈی اے حکومت میں نائب وزیر اعلیٰ تھے۔ وہ 2005 سے لکھی سرائے اسمبلی سیٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور حال ہی میں ختم ہونے والے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کے امریش کمار کو شکست دے کر اس سیٹ کو برقرار رکھا۔
#WATCH पटना: नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2025
(सोर्स: DD न्यूज़) pic.twitter.com/q8oBw9JBaP
جے ڈی (یو) کے وجے کمار چودھری، بیجندر پرساد یادو، شرون کمار اور اشوک چودھری نے بھی بہار کے وزراء کے طور پر حلف لیا۔ بی جے پی کے دلیپ جیسوال، منگل پانڈے، سنجے سنگھ ٹائیگر، راما نشاد، ارون شنکر پرساد، رام کرپال یادو اور نتن نبین اور سریندر پرساد مہتا نے بھی وزیر کے طور پر حلف لیا۔
جے ڈی (یو) کے لیسی سنگھ، مدن ساہنی، سنیل کمار، محمد زماں خان، اور ایچ اے ایم (ایس) کے سنتوش سمن نے بھی وزیر کے طور پر حلف لیا۔
Patna, Bihar: Md Zama Khan, Sanjay Singh Tiger, Arun Shankar Prasad, Surendra Mehata, Narayan Prasad, and Rama Nishad take oath as state ministers in the Bihar cabinet pic.twitter.com/Uom9QUGIfF— IANS (@ians_india) November 20, 2025
بدھ کو نتیش کمار نے سبکدوش ہونے والی این ڈی اے حکومت کے سربراہ کے طور پر اپنا استعفی گورنر عارف محمد خان کو سونپ دیا تھا۔ ان کے ساتھ مرکزی وزیر چراغ پاسوان، آر ایل ایم کے سربراہ اوپیندر کشواہا اور اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ بھی تھے۔
My best wishes to all those who have taken oath as Ministers in the Bihar Government. This is a wonderful team, with dedicated leaders who will take Bihar to new heights. Wishing them the very best. pic.twitter.com/ZEfE9zpFhM— Narendra Modi (@narendramodi) November 20, 2025
حلف برداری تقریب میں وزیراعظم نریندر مودی نے شرکٹ کی۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے گاندھی میدان میں ہجوم کا استقبال کیا اور اپنا گمچھا لہرا کر بہار کے عوام کا شکریہ ادا کیا۔ این ڈی اے نے بہار میں اسمبلی انتخابات میں 243 میں سے 202 سیٹیں جیت کر اقتدار میں واپسی کی ہے۔ پی ایم مودی کے چہرے پر خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔
نتیش کمار کے بہار کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لینے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے گرمجوشی سے نتیش کمار کا استقبال کیا۔
#WATCH पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में लोगों का अभिवादन किया और अपना खास गमछा लहराकर बिहार के लोगों का शुक्रिया अदा किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 20, 2025
बिहार में NDA विधानसभा चुनाव में 243 में से 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापस आ गई।
(सोर्स: DD न्यूज़) pic.twitter.com/XEdawOawnk
حلف برداری تقریب کے بعد وزیراعظم مودی نے ایکس پر پوسٹ کیا، "بہار حکومت میں وزیر کے طور پر حلف لینے والے تمام ساتھیوں کو میری دلی مبارکباد۔ یہ سرشار لیڈروں کی ایک شاندار ٹیم ہے، جو بہار کو نئی بلندیوں پر لے جائے گی۔ ان سب کے لیے میری نیک تمنائیں!"
گاندھی میدان میں ایک بہت بڑا اسٹیج قائم کیا گیا تھا، جہاں حاضرین میں این ڈی اے کی حکومت والی کئی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ شامل تھے، جن میں این چندرابابو نائیڈو (آندھرا پردیش) اور یوگی آدتیہ ناتھ (اتر پردیش)، دیویندر فڑنویس (مہاراشٹر)، ہمنتا بسوا سرما (آسام) اور ریکھا گپتا (دہلی) شامل تھے۔
سابقہ این ڈی اے حکومت میں، بی جے پی کے پاس 15 وزیر تھے، جے ڈی (یو) کے 12، بشمول سی ایم نتیش کمار، ہندوستانی عوام مورچہ (سیکولر) کے پاس ایک، اور ایک وزیر آزاد امیدوار تھا۔
یہ بھی پڑھیں: