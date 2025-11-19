نتیش کمار جے ڈی یو لیجسلیچر پارٹی کے لیڈر منتخب، بی جے پی نے سمراٹ چودھری کو ذمہ داری سونپی
این ڈی اے کی میٹنگ میں نتیش کمار کو این ڈی اے کا لیڈر منتخب کیے جانے کا بھی امکان ہے۔
November 19, 2025
پٹنہ: جے ڈی یو کے نو منتخب ایم ایل ایز نے پارٹی صدر نتیش کمار کو دوبارہ اپنا لیڈر منتخب کیا ہے۔ جے ڈی یو قانون ساز پارٹی کی میٹنگ بدھ کو وزیر اعلی کی رہائش گاہ پر ہوئی، جس میں نتیش کمار کو متفقہ طور پر قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا۔
یہ فیصلہ این ڈی اے کی میٹنگ سے پہلے لیا گیا، جہاں نتیش کمار کو ریاست میں اتحاد کا لیڈر منتخب کرنے کی بھی امید ہے۔
بی جے پی لیجسلیچر پارٹی کی ایک اہم میٹنگ پیر کو بی جے پی کے ریاستی دفتر کے اٹل آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی۔ سمراٹ چودھری کو متفقہ طور پر قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کر لیا گیا۔ میٹنگ صبح 11:30 بجے شروع ہوئی، جس میں بی جے پی کے تقریباً تمام 89 منتخب ایم ایل ایز موجود تھے۔ بی جے پی قانون ساز کونسل کے ارکان نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔ آڈیٹوریم کے احاطے میں صبح سے ہی سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔
ایم ایل ایز کا پھولوں سے استقبال کیا گیا: اٹل آڈیٹوریم میں داخل ہونے سے پہلے، ایم ایل ایز کا روایتی تلک لگا کر اور گلاب کے پھول سے استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد ان کی حاضری درج کی گئی اور شناختی کارڈ پہن کر انہیں اندر جانے دیا گیا۔ بی جے پی لیڈر مسلسل ناموں کی جانچ کر رہے تھے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ تمام منتخب نمائندے میٹنگ میں شامل ہیں۔
سینئر لیڈروں کی موجودگی: میٹنگ کی صدارت بی جے پی کے ریاستی صدر دلیپ جیسوال اور بہار بی جے پی انچارج ونود تاوڑے نے کی۔ میٹنگ میں کئی مرکزی رہنما بھی موجود تھے، جس نے یہ واضح کیا کہ پارٹی بہار میں بننے والی حکومت کی شکل اور اس کے مستقبل کے لائحہ عمل کو لے کر سنجیدہ ہے۔ اجلاس میں صبح سے ہی شدید سیاسی سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں۔
شام کو امیت شاہ کی اہم میٹنگ: شام میں ہونے والی میٹنگ سے متعلق سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ شام کو بی جے پی لیڈروں کے ساتھ الگ میٹنگ کریں گے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میٹنگ میں کابینہ کی تشکیل سے متعلق اہم فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سیاسی ماہرین کے مطابق اس ملاقات میں وزارتی عہدوں کی تقسیم اور محکموں کی تقسیم پر ابتدائی بات چیت کا امکان ہے۔
بہار میں این ڈی اے نے 243 رکنی اسمبلی میں 202 نشستیں جیت کر اقتدار میں واپسی کی ہے۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کو 89، جے ڈی (یو) 85، ایل جے پی (آر وی) کو 19، ایچ اے ایم 5 اور آر ایل ایم کو 4 نشستیں حاصل ہوئیں ہیں۔
نتیش کمار جمعرات کو پٹنہ کے تاریخی گاندھی میدان میں ریکارڈ 10ویں بار بہار کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیں گے۔
