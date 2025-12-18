ETV Bharat / state

نتیش کمار کے حجاب کے معاملے پر سنجے نشاد کا متنازعہ تبصرہ؛ اپوزیشن نے خواتین مخالف قرار دیا، یوگی کے وزیر نے جاری کی وضاحت

سماج وادی پارٹی نے وزیر سنجے نشاد اور بہار کے وزیر اعلیٰ کے خلاف لکھنؤ پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔

sanjay nishad objectionable comment on nitish hijab issue opposition said anti women minister gave clarification Urdu News
ایس پی لیڈر نے سنجے نشاد کے خلاف شکایت درج کرائی (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 18, 2025 at 12:54 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ: یوگی حکومت کے وزیر سنجے نشاد کے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی طرف سے ایک خاتون کے چہرے سے حجاب کھینچنے پر جارحانہ تبصرہ پر سیاست گرم ہو گئی ہے۔ اپوزیشن سنجے نشاد کے بیان کو خواتین مخالف قرار دے کر کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ دریں اثنا، سنجے نشاد نے معافی مانگی ہے اور اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے تبصرے کو غلط سمجھا گیا تھا اور اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ سماج وادی پارٹی کے ایک عہدیدار نے وزیر سنجے نشاد اور بہار کے وزیر اعلیٰ کے خلاف لکھنؤ پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔

بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا

نشاد پارٹی کے سربراہ اور وزیر سنجے نشاد نے بدھ کو خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا، "میرے تبصرے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، غلط تشریح کی گئی اور اس کے اصل معنی ابہام اور ترجمے میں گم ہو گئے، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔" نشاد نے کہا کہ اس کا تعلق گورکھپور اور بھوجپوری بولنے والے علاقے سے ہے اور یہ کہ اظہار اور گفتگو کے انداز علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "بھوجپوری میں تحمل کا مشورہ دینا اور کسی بھی معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنے کا ایک عام طریقہ ہے۔ میں نے ہندی میں بھی یہی انداز استعمال کیا تھا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔"

کوئی توہین کا ارادہ نہیں

سنجے نشاد نے کہا، "جس طرح ہریانہ، دہلی، مہاراشٹر یا تامل ناڈو میں زبان اور تاثرات مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح شمالی ہندوستان اور مشرقی اتر پردیش میں بولیاں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی توہین کا مقصد تھا۔" سنجے نشاد نے یہ بھی کہا کہ نتیش کمار نے سرکاری اسکیم کے حقیقی استفادہ کنندہ کی موجودگی کی تصدیق کے لیے "صرف پردہ اٹھایا"۔ تاہم پٹنہ میں منعقد ہونے والے سرکاری پروگرام سے قبل مناسب انتظامات کو یقینی بنانا عہدیداروں کی ذمہ داری تھی۔ نشاد نے مزید کہا کہ ان کے تبصروں کا مقصد کسی عورت، برادری یا مذہب کے تئیں بدنیتی پر مبنی نہیں تھا۔ نہ کوئی بددیانتی تھی اور نہ ہی بے عزتی کا کوئی ارادہ تھا۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر سیاسی فائدے کے لیے معاملے کو متنازعہ بنا رہے ہیں۔

نشاد کی خواتین مخالف ذہنیت

دریں اثنا، کانگریس اتر پردیش کے صدر اجے رائے نے نشاد کے تبصروں کو "انتہائی خواتین مخالف" قرار دیا اور کہا کہ یہ بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم غیر مشروط معافی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم وزیر کی برطرفی کا مطالبہ کریں گے۔ سماج وادی پارٹی کے ترجمان عباس حیدر نے کہا کہ نشاد کے تبصرے قابل مذمت اور غیر مہذب تھے۔ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اتر پردیش میں بی جے پی کی قیادت والی حکومت وزیر کے بیانات کی طرح ہی خیالات رکھتی ہے۔ سنجے نشاد کو فوری اور غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے۔ عام آدمی پارٹی کی اتر پردیش یونٹ نے کہا کہ یہ بیان ایک "بے ہودہ اور خواتین مخالف ذہنیت" کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک نجی چینل کو انٹرویو کے دوران سنجے نشاد نے نتیش کمار کے حجاب اتارنے کے بارے میں متنازعہ ریمارکس دیے۔ انٹرویو کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو رہی ہے۔

سمیہ رانا نے پولس میں شکایت درج کروائی

دریں اثنا، سماج وادی پارٹی کی ترجمان اور معروف شاعر منور رانا کی بیٹی، سمیہ رانا نے بدھ کو لکھنؤ پولیس میں سنجے نشاد اور نتیش کمار کے خلاف شکایت درج کرائی۔ اپنی شکایت میں سمیہ نے کہا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ کی ایک خاتون کا حجاب کھینچتے ہوئے ویڈیو کلپ نے خواتین کو غصہ دلایا ہے اور انہوں نے پولیس کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے شکایت درج کرائی ہے۔

تحقیقات اور ایف آئی آر کا مطالبہ

پی ٹی آئی ویڈیو سے بات کرتے ہوئے سمیہ رانا نے کہا کہ وہ خود حجاب پہنتی ہیں، اس لیے اگر ان کے خلاف ایسا کوئی فعل ہوتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شکایت میں اس معاملے پر یوپی کے وزیر سنجے نشاد کے تبصروں کا بھی ذکر ہے۔ رانا نے بتایا کہ اس نے قیصر باغ پولیس اسٹیشن میں ایک تحریری شکایت درج کرائی ہے، جس میں تحقیقات اور ایف آئی آر کے اندراج کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رانا نے کہا کہ اس کی شکایت قبول کرنے سے پہلے، اسے پہلے قیصر باغ سے گوتم پلی پولیس اسٹیشن بھیجا گیا، جہاں پولیس نے کہا کہ تحقیقات کے بعد ہی ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ قیصر باغ کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس رتنیش سنگھ نے بدھ کی شام پی ٹی آئی کو بتایا کہ معاملہ فی الحال زیر تفتیش ہے اور نتائج کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔

یہ بھی پڑھیں:

'حجاب پہننے والی مسلم لڑکیوں کو امتحانات میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی'، اقلیتی فیڈریشن نے کرناٹک حکومت کو خبردار کیا

حجاب تنازع: وزیراعلیٰ نتیش کمار کو پاکستان سے دھمکی ملنے کے بعد بہار پولس چوکس، پٹنہ آئی جی کریں گے تحقیقات

حجاب پہننے سے روکا گیا تو طالبہ نے اسکول کو ہی الوداع کہہ دیا، ٹی سی حاصل کر دوسرے اسکول میں لیں گی داخلہ

نتیش حجاب تنازع پاکستان میں موضوع بحث، وزیر اعلیٰ کو پاکستانی گینگیسٹر کی دھمکی، کہا معافی مانگو ورنہ.

حجاب تنازعہ پر کیرالہ میں طے پاگیا معاہدہ، طالبہ واپس آئے گی اسکول، حکومت نے اسکول سے طلب کر لی رپورٹ

نتیش کمار نے خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچ لیا، آر جے ڈی نے کہا، نتیش بابو اب سو فیصد سنگھی ہوگئے

سپریم کورٹ نے ممبئی کے کالج میں حجاب پر پابندی کو ہٹا دیا، کالج انتظامیہ کی جم کر سرزنش کی

التجا مفتی نے حجاب معاملے کی مذمت کرتے ہوئے نتیش کمار سے معافی اور استعفیٰ کا مطالبہ کیا

TAGGED:

SANJAY NISHAD OBJECTIONABLE COMMENT
COMPLAINT AGAINST SANJAY NISHAD
HIJAB COMMENT BY SANJAY NISHAD
HIJAB STATEMENT BY SANJAY NISHAD
SANJAY NISHAD HIJAB STATEMENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.