نتیش کمار کے حجاب کے معاملے پر سنجے نشاد کا متنازعہ تبصرہ؛ اپوزیشن نے خواتین مخالف قرار دیا، یوگی کے وزیر نے جاری کی وضاحت
سماج وادی پارٹی نے وزیر سنجے نشاد اور بہار کے وزیر اعلیٰ کے خلاف لکھنؤ پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔
Published : December 18, 2025 at 12:54 PM IST
لکھنؤ: یوگی حکومت کے وزیر سنجے نشاد کے بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی طرف سے ایک خاتون کے چہرے سے حجاب کھینچنے پر جارحانہ تبصرہ پر سیاست گرم ہو گئی ہے۔ اپوزیشن سنجے نشاد کے بیان کو خواتین مخالف قرار دے کر کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ دریں اثنا، سنجے نشاد نے معافی مانگی ہے اور اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے تبصرے کو غلط سمجھا گیا تھا اور اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی۔ سماج وادی پارٹی کے ایک عہدیدار نے وزیر سنجے نشاد اور بہار کے وزیر اعلیٰ کے خلاف لکھنؤ پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔
بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا
نشاد پارٹی کے سربراہ اور وزیر سنجے نشاد نے بدھ کو خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا، "میرے تبصرے کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، غلط تشریح کی گئی اور اس کے اصل معنی ابہام اور ترجمے میں گم ہو گئے، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔" نشاد نے کہا کہ اس کا تعلق گورکھپور اور بھوجپوری بولنے والے علاقے سے ہے اور یہ کہ اظہار اور گفتگو کے انداز علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "بھوجپوری میں تحمل کا مشورہ دینا اور کسی بھی معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنے کا ایک عام طریقہ ہے۔ میں نے ہندی میں بھی یہی انداز استعمال کیا تھا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا۔"
VIDEO | Patna: UP Minister Sanjay Nishad clarifies his statement on Nitish Kumar hijab video.— Press Trust of India (@PTI_News) December 16, 2025
He says, " the statement over which a controversy is being created today was said by me, smiling, casually, and in my local bhojpuri dialect. there was no ill intention towards any… pic.twitter.com/0ixbTcZe30
کوئی توہین کا ارادہ نہیں
سنجے نشاد نے کہا، "جس طرح ہریانہ، دہلی، مہاراشٹر یا تامل ناڈو میں زبان اور تاثرات مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح شمالی ہندوستان اور مشرقی اتر پردیش میں بولیاں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کی توہین کا مقصد تھا۔" سنجے نشاد نے یہ بھی کہا کہ نتیش کمار نے سرکاری اسکیم کے حقیقی استفادہ کنندہ کی موجودگی کی تصدیق کے لیے "صرف پردہ اٹھایا"۔ تاہم پٹنہ میں منعقد ہونے والے سرکاری پروگرام سے قبل مناسب انتظامات کو یقینی بنانا عہدیداروں کی ذمہ داری تھی۔ نشاد نے مزید کہا کہ ان کے تبصروں کا مقصد کسی عورت، برادری یا مذہب کے تئیں بدنیتی پر مبنی نہیں تھا۔ نہ کوئی بددیانتی تھی اور نہ ہی بے عزتی کا کوئی ارادہ تھا۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر سیاسی فائدے کے لیے معاملے کو متنازعہ بنا رہے ہیں۔
نشاد کی خواتین مخالف ذہنیت
دریں اثنا، کانگریس اتر پردیش کے صدر اجے رائے نے نشاد کے تبصروں کو "انتہائی خواتین مخالف" قرار دیا اور کہا کہ یہ بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم غیر مشروط معافی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم وزیر کی برطرفی کا مطالبہ کریں گے۔ سماج وادی پارٹی کے ترجمان عباس حیدر نے کہا کہ نشاد کے تبصرے قابل مذمت اور غیر مہذب تھے۔ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اتر پردیش میں بی جے پی کی قیادت والی حکومت وزیر کے بیانات کی طرح ہی خیالات رکھتی ہے۔ سنجے نشاد کو فوری اور غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے۔ عام آدمی پارٹی کی اتر پردیش یونٹ نے کہا کہ یہ بیان ایک "بے ہودہ اور خواتین مخالف ذہنیت" کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک نجی چینل کو انٹرویو کے دوران سنجے نشاد نے نتیش کمار کے حجاب اتارنے کے بارے میں متنازعہ ریمارکس دیے۔ انٹرویو کی ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو رہی ہے۔
سمیہ رانا نے پولس میں شکایت درج کروائی
دریں اثنا، سماج وادی پارٹی کی ترجمان اور معروف شاعر منور رانا کی بیٹی، سمیہ رانا نے بدھ کو لکھنؤ پولیس میں سنجے نشاد اور نتیش کمار کے خلاف شکایت درج کرائی۔ اپنی شکایت میں سمیہ نے کہا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ کی ایک خاتون کا حجاب کھینچتے ہوئے ویڈیو کلپ نے خواتین کو غصہ دلایا ہے اور انہوں نے پولیس کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے شکایت درج کرائی ہے۔
تحقیقات اور ایف آئی آر کا مطالبہ
پی ٹی آئی ویڈیو سے بات کرتے ہوئے سمیہ رانا نے کہا کہ وہ خود حجاب پہنتی ہیں، اس لیے اگر ان کے خلاف ایسا کوئی فعل ہوتا ہے تو وہ خاموش نہیں رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شکایت میں اس معاملے پر یوپی کے وزیر سنجے نشاد کے تبصروں کا بھی ذکر ہے۔ رانا نے بتایا کہ اس نے قیصر باغ پولیس اسٹیشن میں ایک تحریری شکایت درج کرائی ہے، جس میں تحقیقات اور ایف آئی آر کے اندراج کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ رانا نے کہا کہ اس کی شکایت قبول کرنے سے پہلے، اسے پہلے قیصر باغ سے گوتم پلی پولیس اسٹیشن بھیجا گیا، جہاں پولیس نے کہا کہ تحقیقات کے بعد ہی ایف آئی آر درج کی جائے گی۔ قیصر باغ کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس رتنیش سنگھ نے بدھ کی شام پی ٹی آئی کو بتایا کہ معاملہ فی الحال زیر تفتیش ہے اور نتائج کی بنیاد پر مزید کارروائی کی جائے گی۔