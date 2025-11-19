نتیش کمار 10.0: این ڈی اے کی حمایت کا اعلان، گورنر نے نئی حکومت تشکیل دینے کی دی دعوت، جمعرات کو تقریب حلف برداری
حلف برداری میں وزیراعظم مودی، این ڈی اے کی حکومت والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، سرکردہ رہنما اور دیگر معززین موجود ہوں گے۔
Published : November 19, 2025 at 10:16 PM IST
پٹنہ: بہار میں نئی حکومت کی تشکیل کا عمل بدھ کے روز اس وقت تیز ہو گیا جب نتیش کمار کو این ڈی اے قانون ساز پارٹی کا لیڈر متفقہ طور پر منتخب کر لیا گیا۔ انتخاب کے فوراً بعد نتیش کمار نے راج بھون پہنچ کر گورنر عارف محمد خان کو اپنا استعفیٰ پیش کیا اور نئی حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا۔ انہوں نے این ڈی اے کے تمام 202 منتخب ارکانِ اسمبلی کی فہرست بھی گورنر کے حوالے کی۔
نتیش کے ہمراہ مرکزی وزیر چیراغ پاسوان، سبکدوش ڈپٹی چیف منسٹر سمرات چودھری، وجے کمار سنہا، سابق وزیر وجے کمار چودھری اور راجیہ سبھا رکن اپیندر کشواہا سمیت این ڈی اے کے کئی سینئر قائدین بھی راج بھون گئے۔ گورنر نے ان کا استعفیٰ قبول کرتے ہوئے انہیں نئی حکومت بنانے کی دعوت دے دی، ساتھ ہی نئی کابینہ کے حلف تک نگراں وزیراعلیٰ کے طور پر کام کرنے کی ہدایت بھی کی۔ ریاستی کابینہ کی سفارش پر 17ویں بہار اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا۔
نئی حکومت کی حلف برداری جمعرات کو صبح 11:30 بجے تاریخی گاندھی میدان میں منعقد ہوگی، جس میں وزیراعظم نریندر مودی، متعدد این ڈی اے زیر اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور اعلیٰ سیاسی شخصیات شرکت کریں گی۔ این ڈی اے قانون ساز پارٹی کا اجلاس بہار اسمبلی کے مرکزی ہال میں ہوا، جس میں بی جے پی، جے ڈی یو، ایل جے پی (رام ولاس)، ہم (سیکولر) اور آر ایل ایم کے نومنتخب ارکانِ اسمبلی شریک ہوئے۔ اجلاس میں مرکزی وزیر اور بی جے پی کے بہار الیکشن انچارج دھرمندر پردھان، یوپی کے ڈپٹی چیف منسٹر کیشو پرساد موریہ، چراغ پاسوان، جیتن رام مانجھی، اپیندر کشواہا سمیت کئی اہم لیڈران موجود تھے۔
بی جے پی کے سمرات چودھری نے نتیش کمار کا نام پیش کیا جسے اتحادی جماعتوں نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اتحادی رہنماؤں نے انہیں مبارکباد دی اور ان کی قیادت کے ساتھ وزیراعظم مودی کی پالیسیوں کو بہار کی تاریخی کامیابی کا سبب قرار دیا۔ چراغ پاسوان نے کہا کہ عوام نے ’’بہار فرسٹ، بہاری فرسٹ‘‘ کے وژن پر مہر ثبت کی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ نئی حکومت بننے کے بعد این ڈی اے منشور میں کیے گئے تمام وعدوں پر فوری عمل شروع کیا جائے گا۔