این آئی ٹی سلچر آبشار حادثہ: بہار اور اتر پردیش کے طلباء کی لاشیں برآمد
آسام میں این آئی ٹی سلچر کے تین طالب علموں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ یہ طلبہ آبشار میں ڈوب گئے تھے۔
Published : November 9, 2025 at 4:57 PM IST
دیما ہساو: نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، سلچر، آسام کے تین طالب علم ہفتہ کو دیما ہاساو میں آبشار میں گر گئے۔ کافی کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ لاشیں اتوار کی صبح برآمد کی گئیں۔ طلباء کا ایک گروپ وہاں سیر کے لیے گیا ہوا تھا جب یہ حادثہ پیش آیا۔
این آئی ٹی سلچر کے تین طلباء ہفتہ کے روز ہرنگجاو، دیما ہاساو کے قریب بولسول آبشار کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے گئے تھے اس دوران وہ لاپتہ ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے اتوار کو لاپتہ طالب علموں کی لاشیں برآمد کیں، ہرنگجاو پولیس اسٹیشن کے افسر لکشمی دھر سیکیا نے اس کی تصدیق کی۔ مرنے والے طلباء کی شناخت اتر پردیش کی رہنے والی سروکرتیکا سنگھ (20)، بہار کی رہنے والی رادھیکا (19) اور اتر پردیش کے ساکن سوہرد رائے کے طور پر کی گئی ہے۔
واضح رہے کہ ہفتہ کو این آئی ٹی سلچر کے سات طلباء کا ایک گروپ دیما ہساو ضلع کے ہرنگاجاو کا دورہ کرنے گیا تھا۔ ہرنگاجاو پہنچ کر، سات طالب علم بولسول آبشار دیکھنے گئے، جو ہرنگاجاو سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور دوپہر دو بجے کے قریب وہاں پہنچے۔ یہ طلبہ آبشار سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اس دوران یہ حادثہ پیش آیا۔
بتایا جا رہا ہے کہ لاپرواہی کی وجہ سے سروکرتیکا سنگھ آبشار میں گرگئی ۔ ایک اور طالبہ رادھیکا اور سوہرد نے بھی اسے بچانے کے لیے آبشار میں چھلانگ لگائی لیکن تینوں ڈوب گئے۔ اطلاعات کے مطابق بولسول آبشار میں لاپتہ ہونے والے تین طلباء این آئی ٹی سلچر میں کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ کے پہلے سال کے طالب علم تھے۔
خبر ملتے ہی ہرنگاجاو پولس اسٹیشن کے افسر لکشمی دھر سیکیا اور پولیس کی ایک سینئر ٹیم نے ہافلونگ کی ایس ڈی آر ایف ٹیموں اور سلچر سے این ڈی آر ایف کی ٹیموں کے ساتھ مل کر تینوں طلباء کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔
شام کو آبشار سے سروکرتیکا سنگھ نامی طالب علم کی لاش برآمد ہوئی۔ ہفتہ کی شام کو طالب علم کی لاش برآمد ہونے کے بعد، این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں نے رات بھر کے لیے ریسکیو آپریشن کو روک دیا۔ اتوار کی صبح، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، اور فوج کی ٹیموں نے بولسول آبشار پر ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کیا۔ دو اور طالب علموں کی لاشیں اتوار کو برآمد ہوئیں، بہار کی رادھیکا (19) اور سوہرد رائے اتر پردیش سے۔ ان کے اہل خانہ کو واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔
