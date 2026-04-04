ناسک میں خوفناک حادثہ: کار کنویں میں جا گری، چھ بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 9 افراد ہلاک

مہاراشٹر کے شہر ناسک میں ایک المناک حادثہ پیش آیا ہے جہاں ایک کار بے قابو ہوکر کنویں میں جاگری۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 4, 2026 at 10:13 AM IST

ناسک: مہاراشٹر کے شہر ناسک کے ڈنڈوری تعلقہ کے شیواجی نگر علاقے میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثہ جمعہ کی رات دیر گئے (3 اپریل) کو پیش آیا جب ایک ارٹیگا کار کنویں میں گر گئی۔

اس افسوسناک واقعے میں چھ طالب علموں سمیت نو افراد ہلاک ہوگئے۔ حادثے کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب گروپ ایک سماجی اجتماع سے واپس آرہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ناسک ضلع کے ڈنڈوری تعلقہ کے شیواجی نگر علاقے میں جمعہ کی شام راج بینکوئٹ ہال اور ویڈنگ وینیو میں ایک پرائیویٹ کوچنگ کلاس کے لیے ایک سماجی اجتماع کا اہتمام کیا گیا تھا۔

تقریب میں شہر کے ساتھ ساتھ آس پاس کے دیہات سے طلباء اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریباً 10:00 بجے، اجتماع ختم ہونے کے بعد، ڈنڈوری سے درگوڈے خاندان اپنی ارٹیگا کار میں گھر کے لیے روانہ ہوا۔ ان کے سفر کے دوران ایک ہولناک حادثہ اس وقت پیش آیا جب کار ویڈنگ وینیو کے قریب واقع ایک زرعی کنویں میں جا گری۔

پانی سے بھرے کنویں کی وجہ سے رسکیو آپریشن میں رکاوٹ

واقعہ کی اطلاع ملتے ہی گرام پنچایت کی فائر بریگیڈ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم اور پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور بچاؤ کام شروع کیا۔ تاہم کنویں کے اندر پانی کی موجودگی کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر رات دیر گئے، کار کو کرین کی مدد سے کامیابی کے ساتھ کنویں سے نکال لیا گیا۔

حادثے میں نو افراد ہلاک

حادثے میں مرنے والوں میں راکھی سنیل درگوڑے، آشا انل درگوڈے، سریشتی انل درگوڈے، سنیل درگوڈے، شریاش درگوڈے، مادھوری درگوڈے، سمرودھی درگوڈے، ریشما درگوڈے اور شروانی درگوڑے شامل ہیں۔ اس واقعہ سے پورے ناسک ضلع میں گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جارہا ہے۔

پولیس کا بیان

ڈنڈوری پولیس اسٹیشن کے پولیس انسپکٹر بھگوان ماتھر کے مطابق، ڈنڈوری کے شیواجی نگر علاقے میں ایک پرائیویٹ کوچنگ انسٹی ٹیوٹ نے ایک سماجی اجتماع کا اہتمام کیا تھا۔ اس تقریب میں ڈنڈوری گاؤں کے درگوڑے خاندان نے بھی شرکت کی۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد ان کی گاڑی ویڈنگ وینیو کے ساتھ واقع کنویں میں جا گری۔ اس واقعے میں چھ طالب علموں سمیت نو افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رات گئے گاڑی کو کرین کی مدد سے نکالا گیا۔ لاشوں کا پوسٹ مارٹم آج صبح کیا جائے گا۔

