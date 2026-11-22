راجستھان کے کوٹہ میں عقیدت مندوں کی گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی، 9 افراد ہلاک اور متعدد زخمی
کوٹہ کے شمبھو پورہ بائی پاس پر سنیچر کی دیر رات کھڑے ٹرک سے عقیدت مندوں کی کروزر گاڑی ٹکرا گئی۔
By ANI
Published : November 22, 2026 at 1:05 PM IST
کوٹہ: پولیس کے مطابق، راجستھان کے ضلع کوٹہ میں کوٹہ-ادے پور ہائی وے پر شمبھو پورہ کے قریب عقیدت مندوں کو لے جانے والی ایک گاڑی کھڑے ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم نو افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلکٹر راجیش جوشی کے مطابق، گاڑی میں 16 افراد سوار تھے جو کھاٹو شیام کے درشن کے بعد واپس مہاراشٹر جا رہے تھے کہ آدھی رات کو یہ حادثہ پیش آیا۔
#WATCH | Rajasthan | 9 people killed several injured after a vehicle carrying pilgrims rammed into a parked truck near Shambhupura on the Kota-Udaipur highway in Kota Additional District Collector Rajesh Joshi says, "Near Shambhupura, a vehicle carrying 16 people collided with a truck in the middle of the night. It was a deeply tragic and painful accident, in which 9 people lost their lives. They were returning to Maharashtra after visiting Khatu Shyam. All of them were from the same family... Our priority right now is ensuring that the injured receive proper medical care and recover. Meanwhile, the post-mortem procedures are being carried out for those who lost their lives in the accident..."— ANI (@ANI) November 22, 2026
اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے جوشی نے بتایا کہ گاڑی میں سوار تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔
انہوں نے اے این آئی کو بتایا کہ "شمبھو پورہ کے قریب آدھی رات کو 16 افراد پر مشتمل ایک گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ یہ ایک انتہائی المناک اور دردناک حادثہ تھا، جس میں 9 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ کھاٹو شیام کے درشن کے بعد مہاراشٹر واپس جا رہے تھے۔ یہ تمام افراد ایک ہی خاندان کے تھے۔"
جوشی نے کہا کہ انتظامیہ کی اولین ترجیح حادثے میں زخمی ہونے والوں کو مناسب طبی امداد فراہم کرنا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "اس وقت ہماری ترجیح یہ یقینی بنانا ہے کہ زخمیوں کو مناسب طبی دیکھ بھال ملے اور وہ جلد صحت یاب ہوں۔ دریں اثنا، حادثے میں مرنے والوں کے پوسٹ مارٹم کی کارروائی جاری ہے۔"
#WATCH | Rajasthan | 9 people killed several injured after a vehicle carrying pilgrims rammed into a parked truck near Shambhupura on the Kota-Udaipur highway in Kota Additional District Collector Rajesh Joshi says, "Near Shambhupura, a vehicle carrying 16 people collided with a truck in the middle of the night. It was a deeply tragic and painful accident, in which 9 people lost their lives. They were returning to Maharashtra after visiting Khatu Shyam. All of them were from the same family... Our priority right now is ensuring that the injured receive proper medical care and recover. Meanwhile, the post-mortem procedures are being carried out for those who lost their lives in the accident..."— ANI (@ANI) November 22, 2026
ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس راجیش ٹیلر نے بتایا کہ ہائی وے پر جا رہے ٹرک کے ڈرائیور نے گاڑی چیک کرنے کے لیے اسے سڑک پر ہی روکا تھا اور نیچے اترا تھا۔ اسی دوران پیچھے سے تیز رفتاری سے آنے والی کروزر گاڑی سیدھی کھڑے ٹرک میں جا گھسی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ کروزر کے پرخچے اڑ گئے اور زیادہ تر عقیدت مندوں نے موقعے پر ہی دم توڑ دیا۔ اس تصادم میں ٹرک ڈرائیور بھی زخمی ہوا ہے۔
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