طوفان 'موراسو' کے دوران چنئی کے نو ماہی گیر سمندر میں لاپتہ
ماہی گیروں کی برادری نے اس سلسلے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف فشرپز، کوسٹ گارڈ اور ریاستی وزراء کو باقاعدہ شکایتیں جمع کرائی ہیں۔
Published : November 4, 2026 at 3:04 PM IST
چنئی: انڈین کوسٹ گارڈ نے ان نو ماہی گیروں کی تلاش کے لیے ایک آپریشن شروع کیا ہے جو سمندر میں اس وقت لاپتہ ہو گئے جب اطلاعات کے مطابق ان کی کشتی خراب موسم کی زد میں آ گئی اور اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔
چنئی کے علاقے کاسیمیڈو کے رہائشی سوریا، سات دن قبل آٹھ دیگر ماہی گیروں کے ساتھ سیلواژاگن کی ملکیتی ایک موٹرائزڈ ماہی گیری کی کشتی پر سوار ہو کر گہرے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گئے تھے۔
تاہم، ڈیزل کی کمی کی وجہ سے یہ گروپ 29 اکتوبر کو ایندھن بھروانے کے لیے کاسیمیڈو بندرگاہ پر واپس آیا اور پھر دوبارہ گہرے سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔
بتایا جاتا ہے کہ ان ماہی گیروں کو آخری بار نظام پٹنم ہاربر کے قریب مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے بعد، وائرلیس کمیونیکیشن اور جی پی ایس کے ذریعے ان سے رابطہ کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں اور اس گروپ سے کوئی مزید معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔
اسی دوران، سوریا نے کشتی کے مالک سیلواژاگن سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور ان کی ماہی گیری کی کشتی میں پانی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔
متعلقہ خبر: آندھرا کے ساحل سے ٹکرایا سمندری طوفان 'موراسو'، تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشیں جاری
اس سے پہلے کہ مالک ان کی اصل لوکیشن کے بارے میں پوچھ پاتا، سوریا کا فون منقطع ہو گیا۔ حکام کو بعد میں ان کا موبائل فون بند ملا، جس سے نو ماہی گیروں کی حفاظت کے حوالے سے تشویش بڑھ گئی۔
اچانک رابطہ منقطع ہونے پر فکر مند ماہی گیروں کے اہل خانہ نے کاسیمیڈو فشنگ ہاربر پر محکمہ ماہی گیری کے حکام سے رجوع کیا اور شکایت درج کرائی۔
اس کے بعد، محکمہ ماہی گیری کے حکام نے انڈین کوسٹ گارڈ کی مدد سے لاپتہ ہونے والے نو ماہی گیروں اور ان کی کشتی کا سراغ لگانے کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔
کوسٹ گارڈ نے ان کا پتہ لگانے کے لیے جہاز اور ایک ہیلی کاپٹر تعینات کیا ہے۔ دوسری جانب، لاپتہ ماہی گیروں کے خاندان اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جانکاری کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور ابھی تک ان کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی واضح صورتحال سامنے نہیں آئی ہے۔
مزید پڑھیں:
طوفان موراسو: آندھرا پردیش میں لینڈ فال کی تیاریاں، اوڈیشہ ہائی الرٹ پر؛ دونوں ریاستوں میں اسکول بند
سمندری طوفان ارنب نے آندھرا پردیش کو ہلاکر رکھ دیا، اٹھی اونچی لہریں، سینکڑوں درخت جڑوں سے اکھڑ گئے
اوڈیشہ میں سمندری طوفان 'ارنب' کے پیشِ نظر ہائی الرٹ، ایک لاکھ لوگ محفوظ مقامات پر منتقل