مدھیہ پردیش میں زہریلی شراب پینے سے اب تک 9 افراد ہلاک، 25 سے زیادہ لوگ ہسپتال میں داخل
مدھیہ پردیش کے بنڈہ کے براج گاؤں میں سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات 9 افراد زہریلی شراب کی وجہ سے دم توڑ گئے۔
Published : September 6, 2026 at 12:51 PM IST
ساگر: (کپل تیواری) مدھیہ پردیش کے ساگر میں گذشتہ رات چھ افراد کی مشکوک موت سے افراتفری مچ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق، زہریلی شراب پینے سے پہلے بنڈہ علاقے میں چھ افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد اتوار کی دوپہر تک ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی۔ یہ واقعہ بنڈہ کے براج گاؤں کا ہے، جہاں سنیچر اور اتوار کی درمیانی رات یہ واقعہ پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ حکام موقعے پر پہنچ گئے ہیں اور پورے معاملے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ گاؤں میں زہریلی شراب پینے کے بعد طبیعت بگڑنے سے چھ افراد کی موت کی تصدیق بنڈہ کے ایس ڈی او پی نے کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ علاقے میں گذشتہ کئی دنوں سے مختلف برانڈز کی غیر قانونی شراب فروخت کی جا رہی تھی، جس کی وقتاً فوقتاً محکمہ آبکاری کو شکایت بھی کی گئی تھی۔
گاؤں والوں نے شراب پینے کی تصدیق کر دی: ایس ڈی او پی بنڈہ
بنڈہ کے ایس ڈی او پی پردیپ والمیکی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "آج صبح سویرے اطلاع ملی تھی کہ شاہ گڑھ تحصیل کے براج گاؤں میں شراب پینے سے لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ واقعے کی جانکاری جمع کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ اس حادثے میں چھ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ابھی ہم موقعے پر پہنچے ہیں اور واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں۔ پوسٹ مارٹم کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ فی الحال گاؤں کے لوگوں نے ان افراد کے شراب پینے کی تصدیق کی ہے۔ یہ شراب کیسی تھی اور ان لوگوں تک کیسے پہنچی، اس کی جانچ کی جا رہی ہیں۔ ایس پی سمیت اعلیٰ حکام موقعے پر پہنچ گئے ہیں۔"
غیر قانونی شراب کے حوالے سے بنڈہ بدنام
اس معاملے میں ای ٹی وی بھارت نے ایس پی انوراگ سوجانیا سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا فون ریسیو نہیں ہوا۔ بنڈہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں غیر قانونی شراب کی فروخت کو لے کر ہمیشہ تنازع اور کشیدگی کی صورت حال رہی ہے۔ کچھ مہینے پہلے بنڈہ سے متصل شاہ پور میں ایک شراب کمپنی کے ملازمین نے دو نوجوانوں کو اس قدر پیٹا تھا کہ ان کی موت ہو گئی تھی۔ وہیں، حال ہی میں ایک ٹھیکیدار نے جعلی شراب کی فروخت کے حوالے سے محکمہ آبکاری میں شکایت درج کرائی تھی، لیکن محکمہ نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ چار دن پہلے آبکاری کی میٹنگ میں لائسنس یافتہ ٹھیکیداروں نے غیر قانونی اور جعلی شراب کے معاملے پر محکمہ کے افسران کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔
ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ
مقامی لوگوں سے ملنے والی جانکاری کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور زہریلی شراب کے اثرات کی وجہ سے نہ صرف براج بلکہ آس پاس کے دیگر دیہات جیسے کہ نوراج، سیمرا رام چندر اور دیگر علاقوں سے بھی شراب نوشی کے باعث اموات اور طبیعت بگڑنے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی کلکٹر پرتیبھا پال موقعے پر پہنچ گئی ہیں جب کہ ایس پی انوراگ سوجانیا پہلے سے ہی وہاں موجود ہیں۔ دوسری طرف مقامی ایم ایل اے ویریندر لمبردار بھی ہسپتال پہنچ گئے ہیں۔ کلکٹر پرتیبھا پال نے جہاں گاؤں کے لوگوں کو علاج کے لیے سول ہسپتال اور ضلع ہسپتال پہنچانے کی ہدایت دی ہے۔ ایم ایل اے ویریندر لمبردار نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے قصورواروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی بات کہی۔
ہسپتال میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ
مقامی لوگوں سے ملنے والی جانکاری کے مطابق، یہ واقعہ صرف شاہ گڑھ تحصیل کے براج گاؤں میں نہیں، بلکہ آس پاس کے تین چار دیہات میں پیش آیا ہے، جہاں سے کچھ لوگوں کی موت کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ تاہم، انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک ہلاکتوں کے کل اعداد و شمار نہیں بتائے گئے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے بنڈہ کے ایس ڈی او پی پردیپ والمیکی چھ افراد کی موت کی تصدیق کر چکے ہیں، لیکن بنڈہ سول ہسپتال میں مسلسل الٹیاں کرتے ہوئے لوگ پہنچ رہے ہیں اور ان کی طبیعت ناساز ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 10 سے تجاوز کر چکی ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔
کلکٹر کا کیا کہنا ہے؟
واقعے کی اطلاع ملتے ہی ضلع کلکٹر پرتیبھا پال بھی موقعے پر پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے بنڈہ ہسپتال پہنچ کر وہاں آنے والے بیمار لوگوں کی حالت کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ "زہریلی شراب یا کسی غیر قانونی قسم کی شراب پینے کی وجہ سے لوگ صبح سے بیمار ہوئے ہیں اور اس میں کچھ اموات بھی ہوئی ہیں۔ سول ہسپتال میں بیمار لوگوں کا علاج چل رہا ہے، ساتھ ہی جو آس پاس کے دو دیہات نوراج اور دوسرے گاؤں متاثرہ بتائے جا رہے ہیں، وہاں ڈاکٹروں کی ٹیم اور ایس ڈی ایم کو بھیج دیا گیا ہے۔ کوئی بھی شخص جس نے شراب کا استعمال کیا ہے یا اس میں اس طرح کی علامات نظر آ رہی ہیں، وہ اپنا طبی معائنہ ضرور کروا لے۔"
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