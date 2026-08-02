تمل ناڈو میں فلمی اسٹائل میں سرگرم ڈرگ اسمگلنگ گینگ کا پردہ فاش، 9 افراد گرفتار
پولیس کے مطابق یہ گینگ ایک جعلی کمپنی کی طرح کام کر رہا تھا، اور ہر کام کے لیے الگ الگ لوگوں کو رکھتا تھا۔
Published : August 2, 2026 at 1:19 PM IST
شیو گنگا: تمل ناڈو کے شیو گنگا میں نارکوٹکس کنٹرول یونٹ نے ڈرگ اسمگلنگ کے ایک بڑے گینگ کا پردہ فاش کیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں نو اسمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے منشیات کی کھیپ ضبط کر لی۔ پولیس کے مطابق ملزم اسمگلر تین سے پانچ کلو گرام ڈرگز تیار کر کے ایجنٹوں کے ذریعے مختلف علاقوں میں فروخت کر رہے تھے۔
پولیس نے 9 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو گذشتہ ایک سال سے ایک لیتھ ورکشاپ کے اندر خفیہ لیب بنا کر کروڑوں روپے کی میتھامفیٹامائن (Methamphetamine) تیار کر کے فروخت کر رہے تھے۔ نارکوٹکس کنٹرول یونٹ پولیس کو رام ناتھ پورم ضلع میں منشیات کی سپلائی کے بارے میں ایک خفیہ اطلاع ملی تھی۔
اس اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے، پولیس نے اچانک چھاپہ مار کر ایک نوجوان کو ایک گرام میتھامفیٹامائن کے ساتھ گرفتار کیا۔ نوجوان سے ملنے والی جانکاری کی بنیاد پر پولیس کو اس غیر قانونی کاروبار کے پیچھے موجود سب سے بڑے گینگ کا پتہ چلا۔ بعد میں ہونے والی تفتیش سے معلوم ہوا کہ شیو گنگا ضلع کے الایانگوڈی میں تھانے کے بالکل پاس چلنے والی ایک لیتھ ورکشاپ کے اندر ایک خفیہ لیب بنائی گئی ہے۔
پولیس تفتیش میں انکشاف ہوا کہ رات کے وقت اس جگہ پر مختلف کیمیکلز کو ملا کر میتھامفیٹامائن تیار کی جا رہی تھی جو باہر کی دنیا کے لیے ایک عام ورکشاپ جیسی نظر آتی تھی، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ اس سلسلے میں پولیس نے ورکشاپ کے ساتھ ساتھ واقعے میں ملوث افراد کے گھروں پر بھی چھاپے مارے۔
تلاشی کے دوران ورکشاپ میں کام کرنے والے ملزم شیخ محمد کے گھر سے 120 گرام میتھامفیٹامائن اور جمال معین الدین کے گھر سے 580 گرام میتھامفیٹامائن ضبط کی گئی۔ پولیس نے منشیات کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز، کنٹینرز اور دیگر آلات بھی قبضے میں لے لیے۔
ضلع کے ایس پی سندیش نے بتایا کہ 'یہ گینگ ہر ماہ تین سے پانچ کلو گرام ڈرگز تیار کر کے ایجنٹوں کے ذریعے مختلف علاقوں میں سپلائی کر رہا تھا۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایک شیڈو کمپنی کی طرح کام کر رہے تھے، اور ہر کام، جیسے کہ پروڈکشن (تیاری)، سیلز (فروخت) اور پیسوں کے لین دین کے لیے فلمی انداز میں الگ الگ لوگوں کو ہائر کرتے تھے۔'
انہوں نے مزید کہا کہ 'اس کیس میں شاکر حسین، شیخ محمد، حبیب الرحمن، جمال معین الدین، محمد اسلم اور عمر الزماں سمیت کل نو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، ان کے رابطے میں رہنے والے دیگر افراد اور ان علاقوں کی بھی گہرائی سے جانچ کی جا رہی ہے جہاں یہ منشیات فروخت جاتی تھی۔'
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