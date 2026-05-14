لال قلعہ کار بم دھماکہ کیس: این آئی اے نے ڈاکٹر عمر نبی سمیت 10 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کی
الفلاح یونیورسٹی میں میڈیسن کے سابق اسسٹنٹ پروفیسر رہے پلوامہ کے رہائشی عمر نبی (متوفی) کے خلاف الزامات کو ختم کرنے کی تجویزدی گئی ہے۔
By ANI
Published : May 14, 2026 at 12:03 PM IST|
Updated : May 14, 2026 at 12:34 PM IST
نئی دہلی: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے بدھ کو نئی دہلی کی ایک خصوصی عدالت میں لال قلعہ کے قریب مہلک کار دھماکے کے سلسلے میں 7,500 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ داخل کی۔ ایجنسی نے دس افراد کو 10 نومبر 2025 کو ہونے والے حملے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے لیے نامزد کیا ہے۔ دھماکے میں 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔
10 نومبر 2025 کو امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس (VBIED) دھماکے نے قومی راجدھانی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس دھماکے سے املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا۔
این آئی اے کے مطابق، تمام 10 ملزمان بشمول مرکزی ملزم، عمر نبی (متوفی) مبینہ طور پر تنظیم انصار غزوت الہند (AGuH) جو کہ برصغیر ہند میں القاعدہ کی شاخ (اے کیو آئی ایس) ہے، سے جڑے ہوئے تھے۔ جون 2018 میں وزارت داخلہ نے اے کیو آئی ایس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔
این آئی اے کی طرف سے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ چارج شیٹ یو اے پی اے 1967، بھارتیہ نیاے سنہتا 2023، دھماکہ خیز مواد ایکٹ 1908، اسلحہ ایکٹ 1959، اور عوامی املاک کو نقصان کی روک تھام ایکٹ 1984 کے متعلقہ سیکشن کے تحت داخل کی گئی ہے۔
ہریانہ کے فرید آباد میں واقع الفلاح یونیورسٹی میں میڈیسن کے سابق اسسٹنٹ پروفیسر رہے پلوامہ کے رہائشی عمر نبی (متوفی) کے خلاف الزامات کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ڈاکٹر نبی کے علاوہ چارج شیٹ میں عامر رشید میر، جاسر بلال وانی، ڈاکٹر مزمل شکیل، ڈاکٹر عدیل احمد راتھر، ڈاکٹر شاہین سعید، مفتی عرفان احمد واگے، شعیب، ڈاکٹر بلال نصیر ملہ اور یاسر احمد ڈار کو نامزد ملزم بنایا گیا ہے۔
چارج شیٹ جموں و کشمیر، ہریانہ، اتر پردیش، مہاراشٹر، گجرات اور دہلی این سی آر خطے کی ریاستوں میں پھیلی ہوئی وسیع تحقیقات پر مبنی ہے۔ اس میں 588 زبانی شہادتوں، 395 سے زائد دستاویزات اور 200 سے زائد ضبط شدہ مواد کی نمائش کی صورت میں تفصیلی ثبوت شامل ہیں۔
پریس ریلیز کے مطابق این آئی اے نے تفصیلی سائنسی اور فرانزک تحقیقات کے ذریعے ایک بڑی جہادی سازش کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ بنیاد پرست طبی پیشہ سے جڑے ہوئے تھے، وہ اے کیو آئی ایس کے نظریے سے متاثر ہو کر مہلک حملہ کر رہے تھے۔
چارج شیٹ میں کہا گیا ہے کہ، 2022 میں سرینگر میں ایک خفیہ میٹنگ میں، ملزم نے ترکی کے راستے افغانستان جانے کی ناکام کوشش کے بعد انصار غزوت الہند دہشت گرد تنظیم کو "انصار غزوت الہند عبوری" کے طور پر دوبارہ تشکیل دیا تھا۔ نئی تشکیل شدہ تنظیم کی کے بینر تلے، انہوں نے "آپریشن ہیونلی ہند" شروع کیا تھا جس کا مقصد جمہوری طور پر قائم ہندوستانی حکومت کا تختہ الٹنا اور شرعی حکمرانی نافذ کرنا تھا۔
این آئی اے کی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ، "آپریشن ہیونلی ہند" کے ایک حصے کے طور پر، ملزمان نے نئے اراکین کو بھرتی کیا تھا، انصار غزوت الہند کے پرتشدد جہادی نظریے کا فعال طور پر پرچار کیا تھا، اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ کیا تھا، اور تجارتی طور پر دستیاب کیمیکلز کا استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر دھماکہ خیز مواد تیار کیا تھا۔ ملزم نے مختلف قسم کے آئی ای ڈیز بھی بنائے تھے اور ان کا تجربہ کیا تھا۔
دہلی پولیس سے تفتیش اپنے ہاتھ میں لینے والی این آئی اے نے پریس ریلیز میں مزید کہا کہ، اس نے ڈی این اے فنگر پرنٹنگ کے ذریعے متوفی ملزم کی شناخت عمر نبی کے طور پر ظاہر کی۔ جائے وقوعہ سے اکٹھے کیے گئے شواہد کے ساتھ ساتھ فرید آباد میں الفلاح یونیورسٹی اور جموں و کشمیر کے اطراف میں ملزمین کے ذریعے شناخت کیے گئے مختلف مقامات کو تفتیش کے حصے کے طور پر مکمل فرانزک جانچ، آواز کے تجزیہ سے نشانہ بنایا گیا۔
این آئی اے کی جانچ میں مزید انکشاف ہوا ہے کہ ملزم مبینہ طور پر ممنوعہ ہتھیاروں کی غیر قانونی خریداری میں بھی ملوث تھا، جس میں ایک اے کے 47 رائفل، ایک کرینکوف رائفل، اور زندہ گولہ بارود کے ساتھ دیسی ساختہ پستول شامل ہیں۔ انہوں نے ریاست جموں و کشمیر اور ہندوستان کے دیگر حصوں میں سیکورٹی اداروں کو نشانہ بنانے کے مقصد سے راکٹ اور ڈرون سے نصب آئی ای ڈیز کا تجربہ کیا تھا۔
تفتیش کے دوران یہ بھی انکشاف ہوا کہ ملزمان نے لیبارٹری کے آلات بشمول ایم ایم او اینوڈ، الیکٹرک سرکٹس اور سوئچز سمیت مختلف آف لائن اور آن لائن ذرائع سے خریدے۔ ملزمان کا ملک کے دیگر حصوں میں بھی اپنی کارروائیوں کو وسعت دینے کا منصوبہ تھا جسے دہشت گردی کے ماڈیول کا پردہ چاک کر کے ناکام بنا دیا گیا۔
پریس ریلیز میں کہا گیا کہ اس معاملے میں اب تک مجموعی طور پر 11 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں این آئی اے مفرور افراد کا سراغ لگانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، جن کا کردار تحقیقات کے دوران سامنے آیا تھا۔
