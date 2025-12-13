این آئی اے ڈی ایس پی قتل، ہائی کورٹ کے ججوں نے سنائے الگ الگ فیصلے، ایک نے ملزم کو بری کر دیا، دوسرے نے سزائے موت کو عمر قید میں کیا تبدیل
DSP تنزیل اور ان کی اہلیہ کو 2016 میں قتل کیا گیا تھا، حتمی فیصلے کے لیے اپیل چیف جسٹس کو بھیج دی گئی ہے۔
Published : December 13, 2025 at 7:47 AM IST
الہٰ آباد: الہٰ آباد ہائی کورٹ نے جمعہ کو قومی تفتیشی ایجنسی (این آئی اے) کے ڈی ایس پی محمد تنزیل اور ان کی اہلیہ فرزانہ کے قتل کیس میں الگ الگ فیصلہ سنایا۔ ٹرائل کورٹ نے ملزم کو سزائے موت سنائی تھی۔ فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی۔ سزائے موت سے متعلق ریفرنس بھی ہائیکورٹ کو بھجوا دیا گیا۔ دونوں مقدمات کی سماعت ایک ساتھ ہوئی۔
ڈویژن بنچ کے جسٹس ہرویر سنگھ نے مرکزی ملزم ریحان کی سزا کو برقرار رکھا اور اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ جسٹس راجیو گپتا نے ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا۔ فیصلے کے اختتام پر، ججوں نے اپیل پر حتمی فیصلے کے لیے ایک مناسب بینچ نامزد کرنے کے لیے کیس کو چیف جسٹس کے پاس بھیج دیا۔
محمد تنزیل کے بھائی محمد راغب نے بجنور کے سیوہارا پولیس اسٹیشن میں 3 اپریل 2016 کو ایک کیس درج کرایا۔ اس نے الزام لگایا کہ جب تنزیل اور اس کی بیوی فرزانہ رات گئے اپنی بھانجی کی شادی سے واپس آرہے تھے تو موٹر سائیکل پر سوار دو افراد نے اندھا دھند فائرنگ کردی جس کے نتیجے میں ان کی موت ہوگئی۔ ٹرائل کورٹ نے منیر اور ریحان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل کی۔ منیر کا انتقال اس وقت ہوا جب اپیل زیر التوا تھی، اس کی اپیل کالعدم ہو گئی۔
درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ استغاثہ ملزم کا جرم معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے شناخت اور مجرمانہ سازش سے متعلق شواہد پر سنگین شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ انہوں نے استدلال کیا کہ اگر سزا کو برقرار رکھا گیا تو بھی یہ کیس "نایاب میں سے نایاب" کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کی درخواست کی۔
ریاستی حکومت کی جانب سے پبلک پراسیکیوٹر سید کاشف عباس رضوی نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی حمایت کی اور دلیل دی کہ ملزم نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت افسر اور اس کی اہلیہ کو بے دردی سے قتل کیا۔ انہوں نے کہا کہ استغاثہ نے محرکات اور حالات سے متعلق شواہد پیش کر کے اپنا جرم ثابت کر دیا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی معاملہ ہے، کیونکہ یہ جرم انتہائی گھناؤنا ہے اور معاشرے پر اس کا سنگین اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے ڈویژن بنچ سے درخواست کی کہ ٹرائل کورٹ کی سزائے موت کی توثیق کی جائے۔
فریقین کو سننے کے بعد جسٹس ہرویر سنگھ نے ٹرائل کورٹ کی سزا کو برقرار رکھا لیکن موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ اس دوران جسٹس راجیو گپتا نے ملزم ریحان کو بری کرنے کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ دونوں ججوں کے درمیان اختلاف کے باعث کیس کو حتمی سماعت اور فیصلے کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا۔