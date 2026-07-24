گجرات میں آن لائن شدت پسندی کا معاملہ: القاعدہ سے روابط کے الزام میں ایک شخص کے خلاف چارج شیٹ داخل
تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ملزم مبینہ طور پر کشمیر اور لداخ کی بھارت سے علیحدگی کی سازش میں شامل تھا۔
Published : July 24, 2026 at 1:06 PM IST
نئی دہلی : قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے گجرات میں آن لائن شدت پسندی سے متعلق ایک مقدمے میں ایک ملزم کے خلاف خصوصی عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ این آئی اے کا دعویٰ ہے کہ ملزم کے مبینہ روابط پاکستان میں موجود کالعدم تنظیم جیش محمد اور القاعدہ سے تھے اور وہ کشمیر اور لداخ کو بھارت سے الگ کرنے کی مبینہ سازش میں ملوث تھا۔
این آئی اے کی جانب سے احمد آباد کی خصوصی عدالت میں داخل کی گئی چارج شیٹ میں ملزم فیضان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (یو اے پی اے)، بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) اور آرمز ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئی ہے۔ ایجنسی کے مطابق تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ملزم مبینہ طور پر کشمیر اور لداخ کی بھارت سے علیحدگی کی سازش میں شامل تھا اور اس سلسلے میں وہ پاکستان میں موجود جیش محمد کے ایک مبینہ کارکن سے مسلسل رابطے میں تھا۔
این آئی اے نے الزام عائد کیا کہ ملزم نے فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے اور ملک میں انتشار پھیلانے کے مقصد سے مخصوص افراد کو نشانہ بنانے کی بھی منصوبہ بندی کی تھی تاکہ بھارت کے خلاف بے چینی اور بدامنی کو فروغ دیا جا سکے۔ تحقیقات کے مطابق ملزم نے اتر پردیش سے غیر قانونی طور پر ایک آتشیں اسلحہ اور اس کے ساتھ چھ زندہ کارتوس بھی حاصل کیے تھے، جنہیں این آئی اے نے تحقیقات کے دوران ضبط کر لیا۔
قومی تحقیقاتی ایجنسی نے بتایا کہ اس نے یہ مقدمہ رواں سال مارچ میں گجرات اینٹی ٹیررزم اسکواڈ (اے ٹی ایس) سے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ گجرات اے ٹی ایس نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر ملزم کی گرفتاری کے بعد ابتدائی ایف آئی آر درج کی تھی۔ این آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزم اپنے آن لائن ہینڈلر کی ہدایات پر کام کرتے ہوئے مبینہ طور پر نوجوانوں کو شدت پسند نظریات کی طرف راغب کر رہا تھا اور انہیں پرتشدد جہاد اور مسلح بغاوت کے لیے اکسانے کی کوشش کر رہا تھا۔
ایجنسی کے مطابق اس کا مقصد بھارت کی خودمختاری، اتحاد اور سالمیت کو نقصان پہنچانا تھا۔ تحقیقات میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملزم اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مبینہ طور پر تشدد پر مبنی ویڈیوز اور اشتعال انگیز مواد اپ لوڈ کرتا تھا۔ اس کے موبائل فون اور دیگر ڈیجیٹل آلات سے متعدد ویڈیوز، تصاویر اور دیگر مواد بھی برآمد کیا گیا، جنہیں این آئی اے نے چارج شیٹ کا حصہ بنایا ہے۔
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این آئی اے نے کہا کہ مقدمے کی مزید تحقیقات جاری ہیں اور اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ اس مبینہ سازش میں اور کون لوگ شامل تھے، جبکہ ملزم کے آن لائن ہینڈلر کی شناخت اور اس تک رسائی کی کوششیں بھی جاری ہیں۔