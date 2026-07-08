بھونیشور بم دھماکہ کیس: این آئی اے نے سات ماہ بعد ایک اور ملزم کو اتر پردیش سے گرفتار کر لیا
یہ دھماکہ 7 جنوری 2026 کو ایئرفیلڈ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع آزاد نگر کے ایک کرائے کے مکان میں پیش آیا تھا۔
Published : July 8, 2026 at 5:36 PM IST
بھونیشور: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے اوڈیشہ کے دارالحکومت بھونیشور کے سندرپدا علاقے میں رواں سال جنوری میں پیش آنے والے بم دھماکے کے سلسلے میں ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے اتر پردیش سے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ این آئی اے کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت روہن رنجن راؤترے عرف سانو کے نام سے ہوئی ہے، جو بھونیشور کے پٹیا علاقے کا رہائشی ہے۔
حکام کے مطابق دھماکے کے بعد وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اتر پردیش فرار ہو گیا تھا، تاہم خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر این آئی اے نے اس کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق ملزم کے قبضے سے موبائل فون اور دیگر اہم مواد بھی ضبط کیا گیا ہے، جن کی جانچ جاری ہے۔ تاہم این آئی اے نے ابھی تک اس کے مبینہ کردار کی تفصیلات عوام کے سامنے نہیں رکھیں۔
یہ دھماکہ 7 جنوری 2026 کو ایئرفیلڈ پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع آزاد نگر کے ایک کرائے کے مکان میں پیش آیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس وقت ایک دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلہ (آئی ای ڈی) تیار کیا جا رہا تھا کہ اچانک زور دار دھماکہ ہو گیا۔ اس دھماکے میں مرکزی ملزم شہنواز ملک عرف مفتی، اس کی والدہ لیجاتن بی بی، ساتھی امیہ ملک اور خاتون دوست ترپتیمئی مہالا شدید زخمی ہوئے تھے۔
بعد ازاں شاہنواز ملک 4 فروری کو دورانِ علاج دم توڑ گیا، جبکہ اس کی والدہ 10 فروری کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئیں۔ دیگر دو زخمی افراد بعد میں صحت یاب ہو گئے۔ ابتدائی فرانزک رپورٹ میں ایسے کیمیائی مادوں کے استعمال کے شواہد ملنے کے بعد، جو مبینہ طور پر آر ڈی ایکس جیسے طاقتور دھماکہ خیز مواد کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں، یہ معاملہ این آئی اے کے سپرد کر دیا گیا تھا۔
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این آئی اے کا کہنا ہے کہ تحقیقات ابھی جاری ہیں اور اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس نیٹ ورک میں مزید کون کون افراد شامل تھے۔ حکام کے مطابق اس کیس میں آئندہ دنوں میں مزید گرفتاریاں بھی عمل میں آ سکتی ہیں۔ تحقیقاتی ایجنسی نے واضح کیا ہے کہ گرفتار ملزم کے خلاف تفتیش جاری ہے اور عدالت میں جرم ثابت ہونے تک وہ قانوناً بے گناہ تصور کیا جائے گا۔