رام نومی تشدد کیس: این آئی اے نے سابق ترنمول رکن پارلیمنٹ اپروپا پوددار کے شوہر ثاقر علی کو گرفتار کر لیا
این آئی اے نے کئی گھنٹوں تک گھر کی تلاشی لی، ثاقر علی سے پوچھ گچھ کی اور بعد ازاں انہیں گرفتار کر لیا۔
Published : June 30, 2026 at 8:45 PM IST
کولکاتا: قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) نے 2023 کے رام نومی تشدد کے سلسلے میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے مغربی بنگال کی سابق ترنمول کانگریس رکن پارلیمنٹ اپروپا پوددار (عرف آفرین علی) کے شوہر ثاقر علی کو گرفتار کر لیا ہے۔ ثاقر علی ضلع ہوگلی کی رشڑا میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 4 سے ترنمول کانگریس کے کونسلر بھی ہیں۔ منگل کی صبح این آئی اے کے افسران سی آر پی ایف اہلکاروں کے ہمراہ رشڑا میں واقع اپروپا پوددار کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں مرکزی فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ اہل خانہ کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی جبکہ رشڑا پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔
این آئی اے نے کئی گھنٹوں تک گھر کی تلاشی لی، ثاقر علی سے پوچھ گچھ کی اور بعد ازاں انہیں گرفتار کر لیا۔ کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں مقامی لوگ وہاں جمع ہوگئے، تاہم سکیورٹی فورسز نے کسی کو بھی گھر کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی۔ واضح رہے کہ اپروپا پوددار 2014 اور 2019 میں آرام باغ لوک سبھا حلقے سے ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئی تھیں، تاہم 2024 کے عام انتخابات میں پارٹی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ گرفتاری کے بعد نہ تو اپروپا پوددار اور نہ ہی ان کے شوہر کی جانب سے کوئی سرکاری ردعمل سامنے آیا ہے۔
این آئی اے کے مطابق اپریل 2023 میں رام نومی جلوسوں کے دوران ہوگلی کے رشڑا، کون نگر، ہاوڑہ کے شب پور اور شمالی دیناج پور کے ڈالکھولا سمیت متعدد علاقوں میں شدید تشدد، آتش زنی، توڑ پھوڑ اور فرقہ وارانہ جھڑپیں ہوئی تھیں، جن کے بعد حالات پر قابو پانے کے لیے بھاری پولیس فورس تعینات کی گئی تھی۔ بعد ازاں مرکزی حکومت نے ان واقعات کی تحقیقات این آئی اے کے سپرد کر دی تھیں، جس نے مجموعی طور پر چھ مقدمات درج کیے۔
تحقیقات کے دوران این آئی اے کو شبہ ہے کہ بعض سیاسی رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات نے حالات کو مزید خراب کیا۔ اسی لیے ایجنسی ان بیانات، رابطوں اور ممکنہ سازشوں کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ این آئی اے حکام کے مطابق اب تک سی سی ٹی وی فوٹیج، موبائل فون ویڈیوز اور دیگر بصری شواہد کا تفصیلی جائزہ لیا جا چکا ہے، جن کی بنیاد پر متعدد افراد کے کردار کی جانچ کی جا رہی ہے۔
سوشل میڈیا کے کردار پر بھی تحقیقات کی گئی۔ این آئی اے کے مطابق رام نومی جلوس سے قبل مختلف پلیٹ فارمز پر بڑی تعداد میں اشتعال انگیز پوسٹس، ویڈیوز اور پیغامات گردش میں آئے تھے، جنہوں نے مبینہ طور پر کشیدگی بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایجنسی اب ڈیجیٹل فرانزک تجزیے کے ذریعے یہ معلوم کر رہی ہے کہ یہ مواد کس نے تیار کیا، کس نے اپ لوڈ کیا اور آیا اس کے پیچھے کوئی منظم گروہ سرگرم تھا یا نہیں۔
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اگر تحقیقات میں یہ ثابت ہوا کہ فرقہ وارانہ کشیدگی بھڑکانے کے لیے جان بوجھ کر گمراہ کن یا اشتعال انگیز پروپیگنڈا کیا گیا تو ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ این آئی اے نے عندیہ دیا ہے کہ تحقیقات کے دوران مزید چھاپے، گرفتاریاں اور پوچھ گچھ بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔