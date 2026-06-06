این آئی اے نے بھنگر دھماکہ کیس میں ٹی ایم سی کے سابق ایم ایل اے شوکت ملا کو گرفتار کر لیا
این آئی اے نے قبل ازیں ملا کو اس کے خاندان کے افراد کے ذریعہ سمن نوٹس جاری کیا تھا۔
By PTI
Published : June 6, 2026 at 10:27 AM IST
کولکاتہ: قومی تحقیقاتی ایجنسی نے جمعہ کی رات بھنگر دھماکہ کیس کے مشتبہ ملزم ترنمول کانگریس کے سابق ایم ایل اے شوکت ملا کو مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنہ ضلع سے گرفتار کیا۔ یہ گرفتاری ملا کو 'مفرور' قرار دینے کے چند گھنٹے بعد عمل میں آئی۔
19 مارچ کو جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے دکشن بامونیا گاؤں میں کروڈ بم دھماکے میں ایک شخص کی موت ہو گئی تھی، اور تین دیگر شدید زخمی ہو گئے تھے، جب کہ مبینہ طور پر وہاں بم بنائے جا رہے تھے۔
این آئی اے کے ایک اہلکار نے پی ٹی آئی کو بتایا، "ہم نے بھنگر بم دھماکہ کیس میں جاری تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر شوکت ملا کو گرفتار کیا ہے۔ اسے کل عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔"
ٹی ایم سی لیڈر کی گرفتاری کے بعد کیس میں گرفتار لوگوں کی کل تعداد چار ہو گئی ہے۔
کیننگ پوربا کے سابق ایم ایل اے شوکت ملا کو ان کی گرفتاری کے بعد پوچھ گچھ کے لیے این آئی اے کے دفتر لے جایا گیا، اہلکار نے بتایا کہ جس بائک سوار کے ساتھ ملزم پیلین پر سوار تھا اسے بھی حراست میں لیا گیا تھا۔
تاہم، شوکت ملا کے خاندان کے ارکان نے دعویٰ کیا کہ اسے کولکاتہ کے چنگری گھاٹہ علاقے سے حراست میں لیا گیا تھا اور اس نے ایجنسی کے جاسوسوں کے سامنے خود سپردگی کر دی تھی۔
ملا کی بیٹی نے نامہ نگاروں کو بتایا، "میرے والد گھر پر نہیں تھے۔ وہ ذاتی کام کے لیے باہر گئے تھے۔ انھوں نے حکام کے سامنے خود سپردگی کی ہے۔ ہم (ہمارے خاندان کے افراد اور میرے والد) چنگری گھاٹہ کے قریب ایک ہوٹل میں تھے نہ کہ کمال گزی کے قریب،" ملا کی بیٹی نے نامہ نگاروں کو بتایا۔
یہ گرفتاری ایک دن بعد ہوئی جب مرکزی ایجنسی نے جنوبی 24 پرگنہ ضلع میں شوکت ملا کی رہائش گاہ اور اس سے منسلک کئی دیگر مقامات پر وسیع پیمانے پر تلاشی لی۔ این آئی اے کی ٹیموں نے جانچ کے ایک حصے کے طور پر جمعرات کو موکھالی، باروئی پور اور سونار پور کے احاطے پر چھاپہ مارا تھا۔
جمعرات کو این آئی اے نے بم بنانے والوں کو لے جانے کے لیے استعمال ہونے والی فور وہیلر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ اتفاق سے، ملا نے کیننگ پوربا اسمبلی حلقہ سے انتخاب جیت کر 2016 اور 2021 میں نمائندگی کی۔ حال ہی میں ریاستی حکومت کی طرف سے ان کی سیکورٹی کو واپس لے لیا گیا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ این آئی اے نے قبل ازیں ملا کو اس کے خاندان کے افراد کے ذریعہ سمن نوٹس جاری کیا تھا اور تحقیقات کے دوران اس کے بیٹے سے پوچھ گچھ کی تھی۔
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