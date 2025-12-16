نوبیاہتا خاتون کی مشتبہ حالت میں موت، گھر والوں نے سسرال والوں پر قتل کا لگایا الزام
Published : December 16, 2025 at 3:47 PM IST
رانچی: جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی کے لوئر بازار علاقے میں رہنے والی ایک نوبیاہتا خاتون کی مشتبہ حالات میں موت ہو گئی۔ 21 سالہ سجبین پروین کی لاش اس کے کمرے سے مشکوک حالت میں برآمد ہوئی۔ لواحقین کا الزام ہے کہ ان کی بیٹی کو قتل کر کے اسے خودکشی جیسا بنایا گیا ہے۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
رانچی کے لوئر بازار تھانہ علاقے کی رمضان کالونی میں اپنے سسرال کے ساتھ رہنے والی ایک نوبیاہتا خاتون سجبین پروین کی لاش اس کے کمرے سے مشکوک حالات میں ملی۔ پروین کی موت کی اطلاع ملتے ہی اس کے والدین رانچی پہنچے اور زبردست ہنگامہ کیا۔ سسرالیوں اور والدین کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی۔
واقعہ کی اطلاع ملتے ہی لوئر بازار پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور حالات کو قابو میں کیا۔ متوفی پروین کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ ان کی بیٹی کو اس کے سسرال میں شدید ہراساں کیا جاتا تھا۔ اس پر بار بار دباؤ ڈالا جاتا تھا کہ وہ اپنے والدین سے اپنا حصہ مانگے۔ جب اس کے سسرال والے اپنے مقصد میں ناکام رہے تو انہوں نے اسے قتل کر کے خودکشی کا نام دے دیا۔
موت کی تحقیقات شروع
لوئر بازار پولیس قتل اور خودکشی دونوں پہلوؤں سے کیس کی تفتیش کر رہی ہے۔ لوئر بازار پولیس اسٹیشن کے انچارج رنوجے شرما نے بتایا کہ خودکشی کا وقت پیر کی رات 8 بجے کا تھا، لیکن پروین کے سسرال والوں نے پولیس کو صبح 2 بجے کے قریب اطلاع دی۔ یہی وجہ ہے کہ کیس کو مشکوک سمجھا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل اور خودکشی دونوں زاویوں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔
پروین کا شوہر اس وقت حراست میں ہے۔ لوئر بازار تھانے کے انچارج نے بتایا کہ پروین کے اہل خانہ کی جانب سے ابھی تک تحریری درخواست جمع نہیں کرائی گئی ہے۔ درخواست موصول ہونے پر مزید کارروائی کی جائے گی۔ جس کمرے سے پروین کی لاش برآمد ہوئی تھی اس کا ایف ایس ایل معائنہ بھی کرایا گیا ہے۔
شادی 13 جون 2025 کو ہوئی تھی۔
سجمین پروین کے بھائی نے بتایا کہ ان کی بہن کی شادی 13 جون 2025 کو رانچی کے ایک ہوٹل میں بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی تاہم اس کے شوہر ظہیر نے شادی کے فوراً بعد اسے ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بہن پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے والدین سے جائیداد میں اپنا حصہ مانگے، اور بار بار رقم کا مطالبہ بھی کرتا رہا۔ اہل خانہ نے پولیس پر زور دیا ہے کہ پروین کی موت کی مکمل تحقیقات کی جائیں۔