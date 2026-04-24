آئی سی یو میں چیونٹیوں کے کاٹنے سے نومولود کی موت! ماں کی آپبیتی سن کر روح کانپ جائےگی

آئی سی یو میں چیونٹیوں کے کاٹنے سے نومولود کی موت! ماں کی آپبیتی سن کر روح کانپ جائےگی
ہسپتال انتظامیہ کا مؤقف ہے کہ بچہ قبل از وقت پیدا ہوا اور کمزور تھا۔موت کی وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے واضح ہو گی۔
Published : April 24, 2026 at 8:48 PM IST
میسور (کرناٹک): جمعرات کو شہر کے ایک اسپتال میں قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے کی موت ہوگئی۔ اہل خانہ نے الزام لگایا کہ موت چیونٹی کے کاٹنے سے ہوئی ہے۔ تاہم اسپتال کے سربراہ نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی معلوم ہوگی۔
کویمپو نگر کی رہنے والی نیلا نے 15 اپریل کو قبل از وقت بچے کو جنم دیا۔ بچے کا وزن صرف 1 کلو گرام تھا۔ وہ انتہائی نگہداشت یونٹ (آئی سی یو) میں زیر علاج تھیں۔ بچہ جمعرات کو فوت ہو گیا۔
بچے کی والدہ نے اپنے غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بچہ پیدائش کے بعد بالکل ٹھیک تھا لیکن انہوں نے کم وزن کی وجہ سے اسے آئی سی یو میں ڈال دیا، میں روزانہ اس کو پاس جاتی تھی، چار دن پہلے اس کی آنکھوں اور ناک پر چیونٹیاں رینگ رہی تھیں، جب میں نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے (اسپتال کے عملے) نے لا پرواہی سے جواب دیا کہ یہاں صرف یہ اکیلا بچہ نہیں ہے۔جب میں نے احتجاج کیا تو انہوں نے مجھے وہاں سے بھگا دیا۔
لیلا نے مزید الزام لگایا، "چیونٹی کے کاٹنے کے باوجود، انہوں نے بچے کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کی موت ہوگئی۔"
متوفی بچے کے والد سدھارتھ نے بتایا کہ "بچے کو آئی سی یو میں رکھا گیا تھا، تین چار دن تک بچہ ٹھیک تھا، تین دن کے بعد میری بیوی نے بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، میں اسے اندر لے گیا، اور اسی دن بچے کی آنکھوں کے گرد چیونٹیاں دوڑ رہی تھیں، جب میں نے فوراً عملے سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، 'نہیں جناب، ہم اپنی بیوی کو باہر بھیج دیں گے'۔ بعد میں، انہوں نے وضاحت کی کہ بچہ سات ماہ کی عمر میں پیدا ہوا تھا اور اس کے خون میں سفید خلیوں کی تعداد کم تھی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔
ہسپتال کے انچارج ڈاکٹر لکشمی کانت نے کہا کہ بچہ قبل از وقت پیدا ہوا تھا (7 ماہ کی عمر میں) اور اس کا وزن صرف 1 کلو گرام تھا۔ اس لیے ہم نے آئی سی یو میں بچے کا علاج کیا۔ والدین کا الزام ہے کہ بچے کی موت چیونٹی کے کاٹنے سے ہوئی۔ موت کی اصل وجہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گی۔