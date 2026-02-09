نوزائیدہ بچی جھلس کر جاں بحق، پھر بھی عملہ بے خبر
بٹور تھانہ علاقہ کے راجہ اسپتال کے این آئی سی یو میں اتوار کی دیر شام آگ لگنے سے ایک معصوم بچی کی موت ہوگئی۔
Published : February 9, 2026 at 4:47 PM IST
کانپور: اترپردیش کے ضلع کانپور میں اتوار کی دیر شام، بٹور تھانہ علاقے میں واقع راجہ اسپتال کے این آئی سی یو (نیو نیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ) میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے زبردست آگ لگ گئی۔ آگ میں ایک معصوم بچی زندہ جل گئی۔
لواحقین نے واقعہ کی اطلاع ڈائل 112 کو دی۔ بٹھور پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی لیکن تب تک نومولود کی موت ہو چکی تھی۔ معلومات کے مطابق بکر گنج کے رہنے والے ارون نشاد نے بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ ملازم ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی بٹو کو اتوار کی صبح ڈیلیوری کے لیے راجہ اسپتال میں داخل کرایا۔ بٹو نے شام 4 بجے کے قریب ایک صحت مند بیٹی کو جنم دیا۔ پیدائش کے بعد ڈاکٹروں نے بچی کو مشاہدے کے لیے این آئی سی یو منتقل کیا اور ماں کو جنرل وارڈ میں بھیج دیا۔
اہل خانہ کا الزام ہے کہ کل دیر شام این آئی سی یو میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی۔ جس بیڈ پر بچی پڑی تھی اس میں آگ لگ گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ معصوم بچی شدید جھلس کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔
ہسپتال انتظامیہ پر 'سچ چھپانے' کا الزام
متوفی لڑکی کے والد ارون نشاد نے کہا کہ اسپتال انتظامیہ نے اس خوفناک واقعے کو گھنٹوں تک ان سے چھپائے رکھا۔ اہل خانہ نے لڑکی کو دیکھنے کے لیے اصرار کیا تو عملے نے بہانہ بنایا۔ کافی ہنگامہ آرائی کے بعد عملے نے واقعہ کا انکشاف کیا۔ یہ سن کر اہل خانہ مشتعل ہو گئے اور اسپتال کے احاطے میں زبردست ہنگامہ کھڑا کر دیا۔
ہنگامہ آرائی کی اطلاع ملتے ہی بٹور اسٹیشن انچارج اشوک سروج بھاری پولیس فورس کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ اسٹیشن انچارج نے بتایا کہ لواحقین نے اسپتال انتظامیہ پر لاپرواہی کا الزام لگایا ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ شکایت ملنے پر ضروری قانونی کارروائی کی جائے گی۔