تلنگانہ کے نئے ڈی جی پی، سی وی آنند کا عزم: امن و امان کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور
تلنگانہ کے نئے ڈی جی پی سی وی آنند نے کہاکہ پولیس کو بھی جدید طریقوں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے خود کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔
Published : May 1, 2026 at 8:05 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے نئے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سی وی آنند نے عہدہ سنبھالتے ہی ریاست میں امن و امان کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دن رات محنت کر کے عوام کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سی وی آنند نے کہا کہ بدلتے حالات کے ساتھ جرائم کی نوعیت بھی بدل رہی ہے اور مجرم جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دھوکہ دہی اور دیگر جرائم کو انجام دے رہے ہیں، جو پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان حالات میں پولیس کو بھی جدید طریقوں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے خود کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پولیس پہلے ہی جرائم کی تفتیش میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر چکی ہے، تاہم مستقبل میں مزید مستعدی اور پیشگی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی مسئلے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس پر قابو پایا جا سکے۔
سی وی آنند نے منشیات کے بڑھتے ہوئے نیٹ ورک پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے بعد ڈرگ مافیا کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، تاہم "ایگل ٹیم" ان عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کر رہی ہے۔
انہوں نے فون ٹیپنگ کیس کے حوالے سے بتایا کہ اس کی تفتیش آخری مراحل میں ہے اور خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) اس پر کام کر رہی ہے۔ جلد ہی اس کیس میں چارج شیٹ داخل کی جائے گی۔
عہدہ سنبھالنے سے قبل سی وی آنند نے ڈی جی پی دفتر میں خصوصی پوجا بھی کی، جس میں ان کے اہل خانہ بھی شریک تھے۔ واضح رہے کہ وہ 1991 بیچ کے آئی پی ایس افسر ہیں اور اس سے قبل حیدرآباد پولیس کمشنر سمیت کئی اہم عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔