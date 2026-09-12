سہارنپور میں 1.20 لاکھ روپے کے جعلی سکے برآمد، پولیس سپلائر اور سرغنہ کی تلاش میں مصروف
اس معاملے میں دو ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ جانچ میں کمیشن پر سکے بازار میں چلانے کا انکشاف ہوا ہے۔
Published : September 12, 2026 at 3:21 PM IST
سہارنپور: اترپردیش کے ضلع سہارنپور میں جعلی نوٹوں کے بڑے معاملے کی تحقیقات کے درمیان اب جعلی سکوں کا معاملہ سامنے آنے سے پولیس محکمہ میں بھی ہلچل بڑھ گئی ہے۔ نگر کوتوالی اور ایس او جی کی مشترکہ ٹیم نے دو نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے 20 روپے کے جعلی سکے برآمد ہوئے ہیں۔
برآمد کیے گئے جعلی سکوں کی مالیت تقریبا 1.20 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ ابتدائی پوچھ گچھ میں سامنے آنے والی معلومات سے اشارہ ملتا ہے کہ جعلی سکوں کو بازار میں چلانے کے لیے باقاعدہ کمیشن کا نظام بنایا گیا تھا۔
پولیس نے آواس وکاس کالونی کے رہنے والے کل دیپ اور وپن کو گرفتار کیا ہے۔ اب تک کی تحقیقات میں دونوں کا کردار جعلی سکوں کو بازار تک پہنچانے اور انہیں چلانے سے متعلق سامنے آیا ہے۔
پولیس اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان دونوں کے پیچھے کون لوگ ہیں اور جعلی سکوں کی اصل سپلائی کہاں سے ہورہی تھی۔ پوچھ گچھ کے دوران سامنے آنے والی معلومات نے پولیس کی توجہ خاص طور پر اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔
ملزم کُل دیپ نے پولیس کو بتایا کہ اسے 4 ہزار روپے کے جعلی سکے بازار میں چلانے کے عوض 400 روپے کمیشن دیا جاتا تھا۔ یعنی اس نیٹ ورک میں جعلی سکے فراہم کرنے والے اور انہیں بازار میں چلانے والے افراد الگ الگ ہیں۔ اس انکشاف کے بعد تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع ہوگیا ہے۔
ایس پی سٹی ویوم بندل نے بتایا کہ پولیس اب یہ معلوم کرنے میں مصروف ہے کہ کیا اسی طرح مزید لوگوں کو کمیشن دے کر جعلی سکے چلانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ پولیس کے ہاتھ لگی تقریباً 1.20 لاکھ روپے کی جعلی سکوں کو محض مقامی سطح کا معاملہ سمجھ کر تحقیقات ختم نہیں کی جاسکتی۔
پولیس کے سامنے کئی اہم سوالات ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جعلی سکے کہاں سے آئے؟ کیا انہیں کسی دوسرے شہر سے سہارنپور لایا گیا؟ انہیں تیار کرنے والا کون ہے؟ ان کی سپلائی کس ذریعے سے ہوئی؟ اور اب تک جعلی سکوں کی کتنی کھیپ بازار میں پہنچ چکی ہے؟ پولیس کی تحقیقات اب انہی سوالات کے گرد گھوم رہی ہیں۔
جعلی سکوں کو بازار میں چلانے کے لیے دکانداروں اور چھوٹے کاروباریوں کو کس طرح نشانہ بنایا گیا، یہ بھی تحقیقات کا اہم حصہ ہے۔ سکے نوٹوں کے مقابلے میں کم مالیت کے ہونے کی وجہ سے لین دین میں نسبتا آسانی سے شامل ہوسکتے ہیں۔ ایسے میں پولیس یہ بھی معلوم کر رہی ہے کہ گرفتار ملزمان کن کن دکانوں پر جعلی سکے چلا چکے ہیں۔
اگر پوچھ گچھ کے دوران ایسے مقامات اور افراد کے بارے میں معلومات سامنے آتی ہیں تو پولیس بازار میں پہلے سے چلائے جاچکے جعلی سکوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کی کوشش کرسکتی ہے۔
دراصل سہارنپور میں اس وقت 17.29 کروڑ روپے کے جعلی نوٹوں سے متعلق ایک معاملہ پہلے ہی این آئی اے کی تحقیقات میں ہے۔ اسی دوران جعلی سکوں کی برآمدگی نے جعلی کرنسی سے متعلق کئی نئے سوالات کھڑے کردیئے ہیں۔ تاہم اب تک دونوں معاملات کے درمیان کسی قسم کا براہِ راست تعلق سامنے نہیں آیا ہے۔
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فی الحال پولیس کی توجہ جعلی سکوں کے معاملے میں گرفتار ملزمان سے پوچھ گچھ کے ذریعے سپلائر اور اصل سرغنہ تک پہنچنے پر ہے۔ پولیس ٹیم ممکنہ ٹھکانوں پر چھاپہ مار کارروائی بھی کررہی ہے۔ تحقیقات آگے بڑھنے کے ساتھ یہ واضح ہوگا کہ برآمد کیے گئے 1.20 لاکھ روپے کے جعلی سکے کسی چھوٹے مقامی نیٹ ورک کا حصہ ہیں یا اس کے پیچھے کوئی بڑا سپلائی نیٹ ورک سرگرم تھا۔