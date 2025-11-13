لال قلعہ دھماکہ کی نئی سی سی ٹی وی فوٹیج، دھماکہ اور اس سے عین قبل کا پورا منظر
فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ گاڑی آٹوز، ای رکشا اور دیگر گاڑیوں کے درمیان آہستہ آہستہ چلتی ہے اوراچانک اس میں دھماکہ ہوتا ہے۔
Published : November 13, 2025 at 1:49 PM IST
نئی دہلی: ایک نئی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے، جس میں دہلی کے لال قلعہ کے قریب شام کی بھاری ٹریفک کے درمیان سفید ہنڈائی i20 کار کے پھٹنے کے عین لمحے کی تصویر سامنے آئی ہے۔
ٹریفک کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کی گئی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ لال قلعہ میٹرو اسٹیشن گیٹ نمبر ایک کے قریب کار آٹو، ای رکشا اور دیگر گاڑیوں کے درمیان آہستہ آہستہ چلتی ہے اور اس میں ایک دھماکے ساتھ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ سیکنڈوں کے اندر، گاڑی ایک بہت بڑے سرخ آگ کے گولے کی لپیٹ میں آ جاتی ہے، جس کے بعد دھویں کا ایک گہرا بادل آسمان کی طرف اٹھتا ہے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے نظر آرہے ہیں۔
دھماکہ اتنا شدید تھا کہ آس پاس کی کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ علاقے میں فوری افراتفری مچ گئی۔ لوگ فوری زخمیوں کی مدد کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لال قلعہ کراسنگ پر نصب سکیورٹی کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کی گئی اس سی سی ٹی وی ویڈیو میں کار میں اچانک دھماکے اور آگ کے گولے میں تبدیل ہوتے دکھایا گیا ہے۔ اس میں ٹریفک کی مصروف حرکت کو دکھایا گیا ہے۔ فٹیج سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح شہر کی مصروف سڑکوں پر ایک معمول کی شام سیکنڈوں میں افراتفری میں بدل گئی۔
فوٹیج میں لال قلعہ کراسنگ پر گاڑیوں، بائکوں اور بسوں کے ساتھ سٹریٹ لائٹس کے نیچے آگے بڑھتے ہوئے ٹریفک سست رفتاری سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پلک جھپکتے ہی، اچانک ایک فلیش پوری اسکرین کو روشن کر دیتا ہے، اس کے بعد آگ کا ایک گولہ پورے فریم پر نظر آنے لگتا ہے۔ دھماکے کے بعد لوگ افراتفری مچ گئی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے محفوظ مقام کی طرف بھاگنے لگے، گاڑیاں رک گئیں اور علاقہ مکمل طور پر دھوئیں سے بھر گیا۔
حکام کے مطابق دھماکہ ایک ہنڈائی i20 کار سے ہوا جو دھماکے سے عین پہلے کی فوٹیج میں دکھائی دے رہی تھی۔ دھماکے سے قبل گاڑی سگنل کے قریب سست ہوتی دکھائی دیتی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دھماکہ خیز مواد اندر موجود تھا۔ تحقیقات کو نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو اب قریبی کیمروں سے 100 سے زیادہ سی سی ٹی وی کلپس کی جانچ کر رہی ہے تاکہ کار کے وہاں پہنچنے کے پورے راستے کا پتہ لگایا جا سکے اور اس میں ملوث ہر شخص کی شناخت کی جا سکے۔
#WATCH | Delhi terror blast case: Investigation by Delhi Police personnel and other agencies underway at the site of the Delhi car blast near Red Fort pic.twitter.com/MxaBYyPkgk— ANI (@ANI) November 13, 2025
