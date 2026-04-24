سمراٹ چودھری کی قیادت میں بہار کی نئی این ڈی اے حکومت کو اعتماد کا ووٹ حاصل
243 رکنی بہار اسمبلی میں این ڈی اے کے پاس 201 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حکومت بنانے کےلئے 122 ووٹ درکار تھے۔
Published : April 24, 2026 at 1:40 PM IST
پٹنہ: بہار کے وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی قیادت میں قائم نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) حکومت نے جمعہ کے روز اسمبلی میں آواز کے ووٹ کے ذریعے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ نئی حکومت نے 15 اپریل کو حلف اٹھایا تھا، جو سابق وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے استعفیٰ کے بعد قائم ہوئی، جو اب راجیہ سبھا کے رکن ہیں۔
243 رکنی بہار قانون ساز اسمبلی میں این ڈی اے کے پاس 201 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حکومت کو اعتماد کا ووٹ جیتنے کے لیے 122 ووٹ درکار تھے۔ اسمبلی کے اسپیکر پریم کمار نے اس خصوصی اجلاس کا آغاز کیا، جسے جمہوری روایات کے لیے اہم موقع قرار دیا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے ایک سطری قرارداد پیش کی: "یہ ایوان موجودہ ریاستی وزراء کونسل پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔"
اس موقع پر ڈیڑھ گھنٹے سے زائد بحث ہوئی، جس میں تمام جماعتوں کو ان کی عددی قوت کے مطابق وقت دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے عوام، وزیر اعظم نریندر مودی، سابق وزیر اعلیٰ نتیش کمار، بی جے پی صدر نتین نبین، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سمیت دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے حکومت ریاست میں نتیش کمار کی جانب سے شروع کیے گئے ہمہ جہت اور ہمہ گیر ترقیاتی عمل کو جاری رکھے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ "تین سی" یعنی جرم، بدعنوانی اور فرقہ واریت کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
اپوزیشن لیڈر تیجسوی پرساد یادو کی جانب سے منتخب وزیر اعلیٰ کو ہٹا کر "منتخب کردہ" وزیر اعلیٰ لانے کے الزام پر جواب دیتے ہوئے سمرت چودھری نے کہا: "اقتدار کسی کی جاگیر نہیں ہے، آپ کو اس سوچ سے باہر آنا چاہیے۔ میں عوام اور اپنی قیادت کی حمایت سے وزیر اعلیٰ بنا ہوں۔" وزیر اعلیٰ نے خواتین کے تحفظ اور ترقی کے لیے اقدامات کا وعدہ کرتے ہوئے کہا کہ بہار پولیس ایسے افراد کو کہیں سے بھی گرفتار کرے گی جو خواتین پر بری نظر ڈالیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ کا دفتر (سی ایم او) بلاک، حلقوں اور تھانوں کی سطح پر کام کی نگرانی کرے گا تاکہ عوام کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دو برسوں میں 1.36 لاکھ کروڑ روپے کی نجی سرمایہ کاری آئی ہے اور آئندہ ایک سال میں مزید 5 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری لانے کا ہدف ہے۔
دوسری جانب، تیجسوی پرساد یادو نے کہا کہ اگر بی جے پی نے نومبر 2025 کے اسمبلی انتخابات کے دوران ہی اعلان کر دیا ہوتا کہ اگلا وزیر اعلیٰ اسی کا ہوگا تو اس اجلاس کی ضرورت نہ پڑتی۔ انہوں نے کہاکہ "پانچ سال میں یہ پانچویں حکومت ہے، ایسا کسی اور ریاست میں نہیں دیکھا گیا۔ 20 سالہ این ڈی اے حکمرانی کے باوجود یہ ایک حیران کن صورتحال ہے۔" انہوں نے سمراٹ چودھری کو مبارکباد دی۔