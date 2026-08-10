مدھیہ پردیش کو پانچ نئے ہوائی اڈے ملے، مرکزی وزیر نے ریاستی حکومت کی تجویز کو منظوری دی
اجین ہوائی اڈہ سمہاستھا 2028 سے پہلے شروع ہو جائے گا۔ 5 نئے ہوائی اڈوں کا مقصد مدھیہ پردیش میں ہوائی خدمات کو فروغ دیناہے۔
Published : August 10, 2026 at 7:32 AM IST
بھوپال: مدھیہ پردیش میں فضائی رابطہ نئی رفتار حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو اور شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کنجراپو رام موہن نائیڈو نے اتوار کو وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ سماتوا بھون میں محکمہ ہوا بازی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران ریاست میں پانچ نئے ہوائی اڈوں کی تعمیر کو منظوری دی گئی۔ مزید برآں اجین اور شیو پوری میں آنے والے نئے ہوائی اڈوں کے تعمیراتی کام میں تیزی لانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ آنے والے سمہاستھا 2028 کے پیش نظر اجین ہوائی اڈے کو خصوصی ترجیح دی گئی ہے۔
پہلے مرحلے میں پانچ نئے ہوائی اڈوں کی منظوری
میٹنگ کے دوران مرکزی وزیر نائیڈو نے مدھیہ پردیش کی دس ہوائی پٹیوں کو ہوائی اڈوں میں اپ گریڈ کرنے کی تجویز کے لیے مکمل مرکزی حمایت کا یقین دلایا۔ اس اقدام کے تحت پہلے مرحلے میں پانچ نئے ہوائی اڈے تیار کیے جائیں گے۔ ابتدائی توجہ سنگرولی میں ایک ہوائی اڈے کی تعمیر پر ہے جو کہ میونسپل کارپوریشن بھوپال سے سب سے دور واقع ہے۔ اس کے علاوہ ساگر، نیمچ، چھندواڑہ، منڈلا، کھنڈوا، رتلام، مندسور، عمریہ اور شہڈول میں ہوائی پٹیوں کو مستقبل میں ہوائی اڈوں کے طور پر تیار کرنے کی تجویز ہے۔
اجین ہوائی اڈہ سمہاستھ سے پہلے شروع ہو جائے گا۔
مرکزی وزیر نے اجین اور شیو پوری ہوائی اڈوں کے تعمیراتی کام میں تیزی لانے کی ہدایات جاری کیں۔ مزید برآں 10 اکتوبر تک اجین ہوائی اڈے کے لیے تمام ضروری ماحولیاتی منظوریوں کو حاصل کرنے کی ہدایات دی گئیں۔ یہ ہوائی اڈہ سمہاستھا 2028 کے لیے ملک بھر اور بیرون ملک سے آنے والے زائرین کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ شیو پوری میں گرین فیلڈ ہوائی اڈے کے لیے نئی جگہ کی تلاش میں تیزی لانے کے لیے بھی ہدایات جاری کی گئیں۔
170 سے زیادہ شدید بیمار مریض ایئر ایمبولینس سروس سے مستفید ہوتے ہیں۔
وزیر اعلیٰ ڈاکٹر یادو نے پی ایم ایس ایچ آؤر آئی ایئر ایمبولینس سروس کو شدید بیمار مریضوں کے لیے ملک کی سب سے کامیاب پہل قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "اب تک، 170 سے زیادہ شدید بیمار مریضوں نے اس سروس سے مستعفید ہوئے ہیں، اور ان میں سے 99 فیصد نے اپنی جان بچائی ہے۔ آیوشمان کارڈ ہولڈرز کے لیے یہ سروس مفت ہے۔
چھ ماہ میں 50,000 سے زائد مسافروں نے پرواز کی۔
محکمہ ہوا بازی کے مطابق، مدھیہ پردیش کے 50,000 سے زیادہ مسافروں نے گزشتہ چھ ماہ کے دوران ہوائی سفری خدمات کا فائدہ اٹھایا ہے۔ دریں اثنا، اندور سے ابوظہبی کے لیے براہ راست بین الاقوامی پرواز کے آغاز کے بعد چار نئی براہ راست فضائی خدمات بھی متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر نے کہا "اوڈان اسکیم کو 2036 تک بڑھا دیا گیا ہے، اور اگلے 10 سالوں میں ملک بھر میں 100 نئے ہوائی اڈوں کی تعمیر کا ہدف ہے۔