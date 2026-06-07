ممتا بنرجی نے استعفیٰ نہیں مانگا، بہرام پور سیٹ سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں: یوسف پٹھان
یوسف پٹھان نے کہاکہ نہ تو پارٹی سربراہ نے براہِ راست ان سے استعفیٰ مانگا اور نہ ہی کسی پارٹی عہدیدار نے کوئی پیغام پہنچایا۔
Published : June 7, 2026 at 11:45 AM IST
نئی دہلی: ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور سابق بھارتی کرکٹر یوسف پٹھان نے ان خبروں کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا ہے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ٹی ایم سی سربراہ ممتا بنرجی نے انہیں بہرام پور لوک سبھا نشست سے استعفیٰ دینے کے لیے کہا ہے تاکہ وہ خود وہاں سے ضمنی انتخاب لڑ سکیں۔ یوسف پٹھان نے سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ممتا بنرجی نے کبھی ان سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔
انہوں نے واضح کیا کہ نہ تو پارٹی سربراہ نے براہِ راست ان سے استعفیٰ مانگا اور نہ ہی کسی پارٹی عہدیدار نے ایسا کوئی پیغام پہنچایا۔ یوسف پٹھان نے کہا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ ممتا بنرجی بہرام پور سے لوک سبھا انتخاب لڑنا چاہتی ہیں، اسی لیے انہیں پارلیمانی نشست چھوڑنے کو کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ مکمل طور پر جھوٹا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ بغیر کسی سرکاری تصدیق کے اس موضوع پر سوشل میڈیا اور میڈیا اداروں میں بحث کی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ’’نہ ممتا بنرجی اور نہ ہی پارٹی کے کسی رہنما نے مجھ سے میری لوک سبھا نشست سے استعفیٰ دینے کو کہا ہے۔‘‘ اس معاملے پر سابق بھارتی کپتان سوربھ گنگولی نے بھی وضاحت جاری کی ہے۔ ان پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ انہوں نے ممتا بنرجی کی جانب سے یوسف پٹھان کو استعفیٰ دینے کا پیغام پہنچایا تھا۔ گنگولی نے میڈیا اداروں کو لکھے گئے خط میں ان الزامات کو مکمل طور پر غلط قرار دیا۔
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سوربھ گنگولی نے کہا کہ ممتا بنرجی نے کبھی ان سے ایسا کوئی پیغام پہنچانے کو نہیں کہا اور نہ ہی انہوں نے یوسف پٹھان سے اس سلسلے میں کوئی رابطہ کیا۔ انہوں نے میڈیا سے اپیل کی کہ افواہوں اور قیاس آرائیوں کو شائع یا نشر کرنے سے پہلے حقائق کی جانچ ضرور کی جائے۔ یوسف پٹھان اور سوربھ گنگولی دونوں کی وضاحت کے بعد بہرام پور نشست سے متعلق پھیلائی جا رہی قیاس آرائیوں کو بڑا دھچکا لگا ہے۔