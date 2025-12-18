زمین کے تنازعہ کے سبب قتل، کزنز نے باپ بیٹے کو گولی مار کر بیٹے کو کر دیا قتل
علی گڑھ، اتر پردیش میں دن دہاڑے فائرنگ اور قتل نے گاؤں میں سنسنی پھیلا دی۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔
Published : December 18, 2025 at 4:18 PM IST
علی گڑھ: ضلع میں جائیداد کے تنازعہ نے ایک بار پھر پرتشدد رخ اختیار کر لیا۔ جمعرات کی صبح بننا دیوی تھانہ علاقے میں جائیداد کے تنازعہ پر باپ بیٹے کو گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔ واقعے میں بیٹا ہلاک ہوگیا جب کہ باپ کی حالت تشویشناک ہے۔
پولیس کے مطابق برولا جعفرآباد کے جوہرویر نگر کے رہنے والے پرویش کمار کا اپنے ہی خاندان کے افراد کے ساتھ دیرینہ جائیداد کا تنازعہ چل رہا تھا۔ جمعرات کی صبح جھگڑے نے اچانک پرتشدد شکل اختیار کر لی۔ دونوں فریقین آمنے سامنے ہو گئے اور گولی باری شروع ہو گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق حملہ آوروں نے پرویش کمار اور ان کے بیٹے سونو کو گھیر لیا اور فائرنگ کی۔ سونو کو پیٹ اور سینے میں گولی ماری گئی جب کہ پرویش کمار کے پیٹ میں گولی لگی۔ فائرنگ سے علاقے میں خوف وہراس پھیل گیا۔
حالت نازک ہونے پر جے این میڈیکل کالج ریفر کر دیا گیا
واقعے کے بعد اہل خانہ نے دونوں زخمیوں کو قریبی نجی اسپتال پہنچایا۔ ان کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے انہیں جے این میڈیکل کالج ریفر کر دیا۔ پہنچنے پر سونو کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ ان کے والد پرویش کمار کی حالت اب بھی نازک ہے۔ اطلاع ملنے پر تھانہ بننا دیوی پولیس موقع پر پہنچی اور جائے وقوعہ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے قریبی رہائشیوں سے پوچھ گچھ کی اور شواہد اکٹھے کیے۔ علاقے میں پولیس کو تعینات کر دیا گیا ہے۔
معاملہ جائیداد کا تنازعہ لگتا ہے: پولیس
بننا دیوی کے سرکل آفیسر کملیش کمار نے کہا کہ پہلی نظر میں یہ معاملہ جائیداد کا تنازعہ لگتا ہے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ علی گڑھ پولیس نے سوشل میڈیا پر معلومات شیئر کی ہیں کہ جائیداد کی تقسیم کو لے کر کزنز کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی پولیس اہلکار جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ زخمیوں کو میڈیکل کالج لے جایا گیا جہاں ایک شخص دم توڑ گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دیا گیا ہے، ملزمین کی تلاش کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔