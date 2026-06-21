ری-نیٹ امتحان سے ایک دن قبل غازی آباد میں نیٹ امیدوار کی پراسرار موت، موبائل فون سے ویڈیو برآمد
متوفی کی شناخت وجے نگر کے رہائشی جاتن کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو میڈیکل داخلہ امتحان نیٹ کی تیاری کر رہا تھا۔
Published : June 21, 2026 at 12:11 PM IST
لکھنؤ/غازی آباد: ملک بھر میں ری-نیٹ امتحان کے انعقاد سے ایک دن قبل اتر پردیش کے ضلع غازی آباد میں ایک 22 سالہ نیٹ امیدوار کی پراسرار موت نے تشویش پیدا کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر معاملہ خودکشی کا معلوم ہوتا ہے، تاہم واقعے کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اور موبائل فون سے برآمد ہونے والی ایک ویڈیو بھی جانچ کا اہم حصہ بن گئی ہے۔
متوفی کی شناخت وجے نگر کے رہائشی جاتن کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو میڈیکل داخلہ امتحان نیٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق وہ جمعرات کی رات دیر تک اپنے کمرے میں پڑھائی کرتا رہا، لیکن جمعہ کی صبح جب گھر والوں نے اسے جگانے کی کوشش کی تو وہ مردہ حالت میں پایا گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس اور فرانزک ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔
پولیس کے مطابق کمرے میں پنکھے سے بندھی ہوئی رسی ملی جبکہ نوجوان کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ تفتیش کے دوران اس کے موبائل فون سے ایک ویڈیو بھی برآمد ہوئی جو بظاہر موت سے کچھ دیر قبل ریکارڈ کی گئی تھی۔ ویڈیو میں نوجوان مبینہ طور پر یہ کہتا نظر آتا ہے کہ وہ ری-نیٹ امتحان یا کسی تعلیمی دباؤ کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہے۔
اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس اُپاسنا پانڈے نے بتایا کہ ویڈیو کی صداقت اور اس کے تمام پہلوؤں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور دیگر شواہد کی روشنی میں ہی موت کی اصل وجہ سامنے آسکے گی۔
یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب نیٹ امتحان کے پرچہ لیک اسکینڈل اور دوبارہ امتحان کے فیصلے کے باعث طلبہ پر ذہنی دباؤ کے حوالے سے ملک بھر میں بحث جاری ہے۔ چند روز قبل لکھنؤ میں بھی ایک 17 سالہ طالبہ، جو نیٹ کی امیدوار تھی، مبینہ طور پر خودکشی کر چکی ہے۔ اہل خانہ کا کہنا تھا کہ امتحان منسوخ ہونے کے بعد وہ شدید مایوسی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی تھی۔
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واضح رہے کہ قومی امتحانی ایجنسی (این ٹی اے) نے 3 مئی کو منعقد ہونے والا نیٹ یو جی 2026 امتحان پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے بعد منسوخ کر دیا تھا، جس کے بعد سی بی آئی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور ری-نیٹ امتحان 22 جون کو منعقد کیا جا رہا ہے۔