ہریانہ کی طرح بہار انتخابات چوری کرنے کی تیاری کا این ڈی اے پر الزام: پرینکا گاندھی
پرینکا گاندھی نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن ہمارے آئین اور جمہوری حقوق کو کمزور کرنے کےلیے حکومت کے ساتھ ملی بھگت کر رہا ہے۔
Published : November 6, 2025 at 6:36 PM IST
موتیہاری / سیتامڑھی: کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا نے جمعرات کو الزام لگایا کہ این ڈی اے بہار میں اسمبلی انتخابات کو "چوری کرنے کی تیاری" کر رہی ہے، "جیسے انہوں نے ہریانہ میں کیا تھا"۔ سیتامڑھی اور مشرقی چمپارن اضلاع میں یکے بعد دیگرے عوامی ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے، کانگریس جنرل سکریٹری نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن "ہمارے آئین اور جمہوری حقوق کو کمزور کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ ملی بھگت کر رہا ہے"۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح انہوں نے ہریانہ میں پورا الیکشن چرایا، وہ بہار میں 65 لاکھ ووٹوں کو فہرستوں سے حذف کر کے ایسا ہی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال ہریانہ اسمبلی انتخابات "چوری" ہوئے تھے۔
پرینکا گاندھی نے زور دے کر کہا کہ "راہل گاندھی کی لڑائی آپ اور سچائی کے لیے ہے؛ وہ وہی جنگ لڑ رہے ہیں جو کبھی مہاتما گاندھی نے لڑی تھی۔" پرینکا نے دعوی کیا کہ جو لوگ اس ملک کو "دھوکہ دے رہے ہیں" انہیں عوام "بھول نہیں جائیں گے"۔ کانگریس لیڈر نے الیکشن کمشنروں گیانش کمار، وویک جوشی اور ایس ایس سندھو پر "بھارت کے آئین اور جمہوریت کا مذاق اڑانے" کا الزام لگایا اور کہا کہ "اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک آسان زندگی گزاریں گے، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے۔"
انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر بہار اسمبلی انتخابات آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے کرائے جاتے ہیں، تو این ڈی اے حکومت کو اکھاڑ پھینکا جائے گا، اور اس کی جگہ ایک ایسا نظام آئے گا جو غریبوں، خواتین اور نوجوانوں کے لیے کام کرے گا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ این ڈی اے حکومت بہار کے لوگوں کا کوئی احترام نہیں کرتی، جنہوں نے ملک کی ترقی میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے۔ انہوں نے کہاکہ "بی جے پی لیڈر لوگوں سے مذہب کے نام پر این ڈی اے کو ووٹ دینے کی اپیل کرتے ہیں، نہ کہ ترقی کے لیے۔ اگر یہ الیکشن آزادانہ اور منصفانہ ہے، تو بہار کے لوگ اس حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اور ایسی حکومت کو ووٹ دیں گے جو غریبوں، خواتین اور نوجوانوں کے لیے کام کرے۔"
پرینکا گاندھی نے کہا کہ ریاست میں "خراب بنیادی ڈھانچہ" کے لئے این ڈی اے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے، کانگریس لیڈر نے یہ بھی دعوی کیا کہ بہار میں "پچھلے تین سالوں میں 27 پل گر گئے ہیں"۔ نریندر مودی پر طنز کرتے ہوئے پرینکا نے کہا کہ "وہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں، کیا ان کے پاس پوسٹرز پر اپوزیشن لیڈروں کی تصاویر کا سائز ماپنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے؟" وہ واضح طور پر پی ایم کے تبصرے کی طرف اشارہ کر رہی تھیں جس میں انہوں نے "آر جے ڈی کے پوسٹروں اور بینروں سے لالو یادو کی تصویر کو ہٹانے" کی طرف اشارہ کیا تھا۔
انہوں نے دعویٰ کیاکہ "انڈیا بلاک کی حکومت بہار کے لوگوں کو 25 لاکھ روپے کا مفت ہیلتھ کوریج دے گی، کھانا پکانے کے گیس سلنڈر کی قیمت 500 روپے تک کم کرے گی، خواتین کو 2500 روپے ماہانہ فراہم کرے گی، اور ہر غریب گھرانے کی خواتین ارکان کے نام پر زمین یا مکان دے گی،" کانگریس لیڈر نے یہ بھی کہا کہ بوڑھوں اور بیواؤں کی پنشن کو بڑھا کر 1500 روپے کیا جائے گا اور ہر سال اس میں 200 روپے کا اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ معذور افراد کے لیے پنشن کی رقم 3000 روپے ہوگی۔