بہار اسمبلی انتخابات کے لیے این ڈی اے کا منشور، انتخابی منشور وعدوں سے بھرپور
بہار انتخابات 2025 کے لیے این ڈی اے کا منشور جاری ہو گیا ہے، نتیش کمار نے وعدوں کی پوٹلی کھول دی۔
Published : October 31, 2025 at 11:04 AM IST
پٹنہ، بہار: نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) نے پٹنہ میں بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے اپنا مشترکہ منشور "سنکلپ پترا" جاری کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ سمرت چودھری نے اکیلے ہی پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جب کہ وزیر اعلیٰ نتیش کمار، بی جے پی صدر جے پی نڈا، چراغ پاسوان، جیتن رام مانجھی اور اپیندر کشواہا اسٹیج پر موجود تھے۔ بہار کے لوگوں کے لیے بہت سارے وعدوں کے ساتھ نقاب کشائی کی گئی۔
متحدہ اتحاد کا مظاہرہ
یہ تقریب بی جے پی، جے ڈی (یو)، ایل جے پی (رام ولاس)، ایچ اے ایم اور آر ایل ایم او کے اتحاد کی علامت تھی۔ این ڈی اے، جو 243 سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے، نے 101 سیٹیں بی جے پی اور جے ڈی (یو) کو، 28 ایل جے پی (آر) کو، 10 ایچ اے ایم کو اور 3 آر ایل ایم او کو دی ہیں۔ انتخابی منشور (سنکلپ پاترا) کو "ترقی یافتہ بہار" کے لیے روڈ میپ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
گرینڈ الائنس کا مشترکہ منشور "تیجسوی پرانا پترا"
جاریہ سال 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات کی شدید مہم کے درمیان این ڈی اے نے بالآخر آج اپنا منشور جاری کرہی دیا ہے۔ 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے۔ 121 اسمبلی حلقوں کے لیے 6 نومبر کو ووٹنگ ہونے والی ہے۔ 28 اکتوبر کو، گرینڈ الائنس نے پٹنہ میں اپنا مشترکہ منشور "تیجسوی پرانا پترا" جاری کیا۔ اس میں بڑے وعدے شامل ہیں جیسے ہر گھر کے لیے سرکاری نوکری، بے زمین خاندانوں کے لیے 5 اعشاریہ ایک زمین اور 200 یونٹ مفت بجلی۔ یہ منشور آر جے ڈی اور کانگریس سمیت تمام آئینی جماعتوں کے رہنماؤں نے مشترکہ طور پر جاری کیا تھا اور اس میں بنیادی طور پر اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو کا "پران" (وعدہ) شامل ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ این ڈی اے کے منشور میں تیجسوی پرانا کا ہر جواب موجود ہوگا۔
روزگار اور ہنر پر زور
منشور میں نوجوانوں کے لیے 10 ملین یعنی ایک کروڑ ملازمتیں، ہنر کی مردم شماری اور ہر ضلع میں ایک میگا اسکل سنٹر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ "لکھ پتی دیدی" اور "مہیلا مشن کروڑ پتی" اسکیمیں خواتین کے لیے شامل ہیں۔ بہار کے انتہائی پسماندہ طبقات کے لیے 10 لاکھ روپے کی امداد اور سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا گیا۔
زراعت، صنعت، اور انفراسٹرکچر
کسانوں سے کرپوری ٹھاکر کسان سمان ندھی سے سالانہ 9,000₹، زرعی سرمایہ کاری میں 1₹ لاکھ کروڑ، اور پنچایت سطح پر MSP حصولی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ 7 نئے ایکسپریس وے، 4 شہروں میں میٹرو، نیو پٹنہ گرین فیلڈ سٹی اور سیلاب سے پاک بہار کے لیے 5 سالہ منصوبہ شامل ہے۔
سماجی بہبود اور تعلیم و صحت
مفت راشن، 125 یونٹ مفت بجلی، 5 لاکھ روپے تک کا مفت علاج، 50 لاکھ پکے گھر اور KG سے PG تک مفت تعلیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ہر ضلع میں میڈیکل کالج، اے آئی ہب اور "ایجوکیشن سٹی" بنانے کا منصوبہ ہے۔ کھیلوں، سیاحت اور ٹمٹم (گگ) کارکنوں کے لیے بھی خصوصی انتظامات ہیں۔
بڑے بڑے وعدے
منشور کے اہم وعدوں میں ملازمت اور ہنر پر فوکس کیا گیا ہے۔ جس میں ایک کروڑ سرکاری نوکریاں، ہر ضلع میں اسکل مردم شماری، میگا اسکل سنٹر، ساتھ ہی 1 کروڑ لکھ پتی دیدی، خواتین مشن کروڑ پتی اور انتہائی پسماندہ افراد کو 10 لاکھ روپے کی امداد شامل ہے۔
|منشور کے اہم وعدے
|ملازمت اور ہنر
|1. ایک کروڑ سرکاری نوکریاں
|2. 1 کروڑ لکھ پتی دیدی، خواتین مشن کروڑ پتی
|3. ہر ضلع میں اسکل مردم شماری، میگا اسکل سنٹر
|4. انتہائی پسماندہ افراد کو 10 لاکھ روپے کی امداد
زراعت کے شعبوں پر فوکس
زراعت کے شعبوں میں مختلف اسکیموں کا اعلان کیا، مثلاً کرپوری ٹھاکر کسان سمان ندھی (9,000₹/سال)، 1 لاکھ کروڑ روپے کی زرعی سرمایہ کاری، ساتھ ہی پنچایت سطح پر ایم ایس پی کی خریداری اور مچھلی اور دودھ کا مشن، 5 میگا فوڈ پارکس وغیرہ۔
|زراعت کے شعبے میں مختلف اسکیمیں
|1. ایک لاکھ کروڑ روپے کی زرعی سرمایہ کاری
|2. پنچایت سطح پر ایم ایس پی کی خریداری
|3. مچھلی اور دودھ کا مشن، 5 میگا فوڈ پارکس
|4. کرپوری ٹھاکر کسان سمان ندھی (9,000₹ /سال)
بنیادی ڈھانچے میں اہم کام
بنیادی ڈھانچے میں اہم کاموں پر بھی فوکس کیا گیا۔ یعنی7 ایکسپریس ویز، 3,600 کلومیٹر ریل کی جدید کاری، 4 شہروں میں میٹرو، نیو پٹنہ گرین فیلڈ، ساتھ ہی پٹنہ کے قریب گرین فیلڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جس میں 10 نئے شہروں سے اندرون ملک پروازیں شامل ہیں۔
|بنیادی ڈھانچے میں اہم کام
|1. دس نئے شہروں سے اندرون ملک پروازیں
|2. 4 شہروں میں میٹرو، نیو پٹنہ گرین فیلڈ
|3. پٹنہ کے قریب گرین فیلڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ
|4. 7 ایکسپریس ویز، 3,600 کلومیٹر ریل کی جدید کاری
صنعت اور سرمایہ کاری میں کیا خاص ہے؟
صنعت اور سرمایہ کاری پر بھی فوکس کیا گیا ہے۔ جس میں 1 لاکھ کروڑ روپے کا ترقی یافتہ بہار صنعتی مشن، 10 نئے صنعتی پارکس، 50 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری اور گلوبل بیک اینڈ ہب، ڈیفنس کوریڈور کو شامل کیا گیا ہے۔
|صنعت اور سرمایہ کاری میں کیا خاص ہے
|1. گلوبل بیک اینڈ ہب، ڈیفنس کوریڈور
|2. 1 لاکھ کروڑ روپے کا ترقی یافتہ بہار صنعتی مشن
|3. 10 نئے صنعتی پارکس، 50 لاکھ کروڑ روپے کی سرمایہ کاری
تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ
انتخابی منشور میں تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ جس میں KG سے PG تک مفت تعلیم، دوپہر کا کھانا ناشتہ، ساتھ ہی ہر ضلع میں میڈیکل کالج، میڈیسٹی اور ہر شہری کے لیے AI ٹریننگ، ایجوکیشن سٹی شامل ہے۔
|تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ
|1. ہر ضلع میں میڈیکل کالج، میڈیسٹی
|2. ہر شہری کے لیے AI ٹریننگ، ایجوکیشن سٹی
|3. KG سے PG تک مفت تعلیم، دوپہر کا کھانا ناشتہ شامل ہے۔
مفت بجلی اور مستقل رہائش
این ڈی اے کے انتخابی منشور میں مفت بجلی اور مستقل رہائش پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ یعنی 125 یونٹ مفت بجلی، 5 لاکھ روپے مفت علاج، 50 لاکھ مستقل رہائش، سیلاب سے پاک بہار (5 سال)، فلم سٹی، شاردا سنہا آرٹس یونیورسٹی اور 1 لاکھ گرین ہوم سٹیز، مکانہ مچھلی برآمدی مرکز شامل ہیں۔
|مفت بجلی اور مستقل رہائش
|1. فلم سٹی، شاردا سنہا آرٹس یونیورسٹی
|2. 125 یونٹ مفت بجلی، 5 لاکھ روپے مفت علاج
|3. 1 لاکھ گرین ہوم سٹیز، مکانہ مچھلی برآمدی مرکز
|4. 50 لاکھ مستقل رہائش، سیلاب سے پاک بہار (5 سال)
این ڈی اے نے بہار کی ترقی کے لیے 25 بڑے وعدے کیے
این ڈی اے نے پٹنہ کے ہوٹل موریہ میں 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات کے لیے اپنا منشور جاری کیا۔ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا، وزیر اعلیٰ نتیش کمار، جیتن رام مانجھی، چراغ پاسوان، اور اپیندر کشواہا اسٹیج پر موجود تھے۔ این ڈی اے نے بہار کی ترقی کے لیے 25 بڑے وعدے کیے تھے۔ منشور میں روزگار، خواتین کو بااختیار بنانے، تعلیم اور صحت پر توجہ دی گئی ہے۔ اتحاد نے پانچ سالوں میں 10 ملین ملازمتیں پیدا کرنے اور 10 ملین خواتین کو "لکھ پتی دیدی" بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے تحت خواتین کو خود روزگار کے لیے 2 لاکھ روپے تک کی مالی مدد فراہم کی جائے گی۔
پانچ سالوں میں ایک کروڑ نوکریاں
قبل ازیں صبح کی خبر کے مطابق این ڈی اے کے منشور میں روزگار، سستا کھانا اور تعلیم پر توجہ دی گئی ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے این ڈی اے نے پٹنہ کے ہوٹل موریہ میں اپنا منشور جاری کیا۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار سمیت کئی سینئر لیڈران موجود تھے۔ منشور میں "سیتا رسوئی" اسکیم کے تحت 10 روپے میں کھانا، ہر سب ڈویژن میں کالج اور مفت ہاسٹل کی سہولت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ضلع میں سپر اسپیشلٹی اسپتال، جنرک ادویات، ویٹرنری ایمبولینس اور مساوی کام کے لیے مساوی تنخواہ کا اعلان بھی ہوا ہے۔ پانچ سالوں میں ایک کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔
مشترکہ 'سنکلپ پترا' (انتخابی منشور) کی ریلیز
این ڈی اے کے مشترکہ 'سنکلپ پترا' (انتخابی منشور) کی ریلیز سے قبل، بی جے پی لیڈر جے پی ایس راٹھور نے کہا، "یہ بہار کی ترقی کا منشور ہے۔ بہار کی ترقی کی کہانی اس منشور کے ذریعے لکھی جائے گی۔ ہماری این ڈی اے حکومت تمام وعدوں کو پورا کرنے کی ضمانت دے گی۔ وزیر اعظم مودی خود گارنٹی دیں گے اور وعدے پورے کریں گے... وہ (گرینڈ الائنس) نہ تو حکومت بنائیں گے اور نہ ہی کوئی وعدہ پورا کریں گے۔ یہ وہ خود اور عوام دونوں جانتے ہیں..." انہوں نے مزید کہا کہ ’’راہل گاندھی ایک نادان لیڈر ہیں۔