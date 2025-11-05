ETV Bharat / state

سیف علی خان کی بہن صبا علی سلطان اچانک بھوپال پہنچ گئیں، رائل وقف کمیٹی کے حساب کتاب کا کیا معائنہ

بھوپال کے نواب حمید اللہ کی وارث صبا علی سلطان ریاستی وقف بورڈ ہیڈ کوارٹر پہنچیں۔ انہوں نے بورڈ کے نئے بل کی حمایت کی۔

سیف علی خان کی بہن صبا علی سلطان اچانک بھوپال پہنچ گئیں
سیف علی خان کی بہن صبا علی سلطان اچانک بھوپال پہنچ گئیں (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 5, 2025 at 9:24 AM IST

|

Updated : November 5, 2025 at 10:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

بھوپال: بھوپال کے نواب حمید اللہ کی وارث اور فلم اداکارہ شرمیلا ٹیگور کی بیٹی صبا علی سلطان منگل کو غیر متوقع طور پر بھوپال پہنچ گئیں۔ قابل ذکر ہے کہ وہ رائل وقف کمیٹی کی متولی بھی ہیں۔ بھوپال پہنچنے پر اس نے سب سے پہلے رائل وقف کمیٹی کے ارکان سے بات چیت کی۔ اس کے بعد وہ مدھیہ پردیش وقف بورڈ ہیڈ کوارٹر چلی گئیں، جہاں انہوں نے بورڈ کے چیئرمین سناور پٹیل کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے نئے قانون کے تحت وقف بورڈ کی جائیدادوں کے انتظام پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ صبا سلطان سیف علی خان کی بڑی بہن ہیں۔

"بھوپال میں 8 سے 10 برسوں میں کافی تبدیلی آ گئی"

صبا علی سلطان نے بھوپال میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا، "بھوپال میں گذشتہ 8 سے 10 برسوں میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ وقف بورڈ میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے، آپ نے اسے بھی محسوس کیا ہو گا۔ ہم نے شاہی اوقاف میں بہت سی تبدیلیاں کی ہیں۔ ہم نے اپنی ٹیم میں پرانے ممبران کو تبدیل کیا ہے اور نئے شامل کرتے رہے، جس سے ہم بہتر کام کرتے رہے، اس سے شاہی اوقاف کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ہم نے بدلاؤ بھی محسوس کیا ہے۔"

صبا علی سلطان نے مدھیہ پردیش وقف بورڈ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا
صبا علی سلطان نے مدھیہ پردیش وقف بورڈ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا (ETV Bharat)

صبا سلطان نے نئے وقف بل کی حمایت کا اظہار کیا

مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے چیئرمین سنور پٹیل نے کہا، "شاہی وقف بورڈ کی متولی صبا سلطان نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعہ متعارف کرائے گئے نئے وقف بورڈ بل کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ شاہی وقف کی جائیدادوں کو نئے وقف بل کے تحت امید پورٹل پر رجسٹر کیا جائے۔" شاہی وقف کی کمائی پہلے سالانہ پانچ سے پچاس لاکھ روپے تھی۔ لیکن اب اخراجات کم کرنے کے بعد یہ آمدنی 1.83 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ کمیٹی نے ایک کروڑ تین لاکھ روپے کا حساب لگایا ہے۔

صبا سلطان کی اچانک بھوپال آمد

سنور پٹیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، "صبا سلطان تقریباً 11 بجے غیر متوقع طور پر بھوپال پہنچی، رائل اوقاف کمیٹی کے ساتھ بات چیت کے بعد، وہ مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے دفتر گئی، جہاں اس نے انہیں نئے وقف بل کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ اس دوران، ہم نے انہیں مدھیہ پردیش وقف بورڈ کی "بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ" مہم کے بارے میں مطلع کیا، انہوں نے مہم سے اتفاق کیا اور اسے دوسرے مقامات پر بھی چلانے کی بات کہی۔ صبا سلطان شام چار بجے بھوپال سے ممبئی واپس آگئیں۔

ایمبولینسز اور اے سی لاش گاڑی کی فراہمی

سنور پٹیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، "صبا سلطان نے ہدایت کی ہے کہ رائل اوقاف کی آمدنی کو سماجی کاموں کے لیے معاشرے کے لوگوں کی بہتر خدمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ انھوں نے بھوپال کے سابقہ شاہی علاقوں بھوپال، سیہور اور رئیسن میں مفت ایمبولینس چلانے اور اے سی لاش گاری فراہم کرنے کی ہدایت کی۔

مزید پڑھیں:

سیف علی خان کی 15000 کروڑ روپے کی جائیداد کا معاملہ کیا ہے؟ کیا اسی وجہ سے ان پر حملہ ہوا؟

مدھیہ پردیش وقف بورڈ کی جانب سے سیف علی خان کی بہن صبا سلطان کو نوٹس جاری

ابراہیم علی خان فلم دلیر سے بالی ووڈ میں کریں گے ڈیبیو، ساتھ نظر آئے گی یہ ساؤتھ حسینہ

Last Updated : November 5, 2025 at 10:33 AM IST

TAGGED:

SAIF ALI KHAN SISTER SABA SULTAN
SHARMILA TAGORE DAUGHTER SABA
SABA SULTAN MP WAQF BOARD OFFICE
WAQF BOARD CHAIRMAN SANAWAR PATEL
BHOPAL NAWAB HEIR SABA ALI SULTAN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.