سیف علی خان کی بہن صبا علی سلطان اچانک بھوپال پہنچ گئیں، رائل وقف کمیٹی کے حساب کتاب کا کیا معائنہ
بھوپال کے نواب حمید اللہ کی وارث صبا علی سلطان ریاستی وقف بورڈ ہیڈ کوارٹر پہنچیں۔ انہوں نے بورڈ کے نئے بل کی حمایت کی۔
Published : November 5, 2025 at 9:24 AM IST|
Updated : November 5, 2025 at 10:33 AM IST
بھوپال: بھوپال کے نواب حمید اللہ کی وارث اور فلم اداکارہ شرمیلا ٹیگور کی بیٹی صبا علی سلطان منگل کو غیر متوقع طور پر بھوپال پہنچ گئیں۔ قابل ذکر ہے کہ وہ رائل وقف کمیٹی کی متولی بھی ہیں۔ بھوپال پہنچنے پر اس نے سب سے پہلے رائل وقف کمیٹی کے ارکان سے بات چیت کی۔ اس کے بعد وہ مدھیہ پردیش وقف بورڈ ہیڈ کوارٹر چلی گئیں، جہاں انہوں نے بورڈ کے چیئرمین سناور پٹیل کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے نئے قانون کے تحت وقف بورڈ کی جائیدادوں کے انتظام پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ صبا سلطان سیف علی خان کی بڑی بہن ہیں۔
"بھوپال میں 8 سے 10 برسوں میں کافی تبدیلی آ گئی"
صبا علی سلطان نے بھوپال میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا، "بھوپال میں گذشتہ 8 سے 10 برسوں میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ وقف بورڈ میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے، آپ نے اسے بھی محسوس کیا ہو گا۔ ہم نے شاہی اوقاف میں بہت سی تبدیلیاں کی ہیں۔ ہم نے اپنی ٹیم میں پرانے ممبران کو تبدیل کیا ہے اور نئے شامل کرتے رہے، جس سے ہم بہتر کام کرتے رہے، اس سے شاہی اوقاف کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ہم نے بدلاؤ بھی محسوس کیا ہے۔"
صبا سلطان نے نئے وقف بل کی حمایت کا اظہار کیا
مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے چیئرمین سنور پٹیل نے کہا، "شاہی وقف بورڈ کی متولی صبا سلطان نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعہ متعارف کرائے گئے نئے وقف بورڈ بل کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ شاہی وقف کی جائیدادوں کو نئے وقف بل کے تحت امید پورٹل پر رجسٹر کیا جائے۔" شاہی وقف کی کمائی پہلے سالانہ پانچ سے پچاس لاکھ روپے تھی۔ لیکن اب اخراجات کم کرنے کے بعد یہ آمدنی 1.83 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ کمیٹی نے ایک کروڑ تین لاکھ روپے کا حساب لگایا ہے۔
صبا سلطان کی اچانک بھوپال آمد
سنور پٹیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، "صبا سلطان تقریباً 11 بجے غیر متوقع طور پر بھوپال پہنچی، رائل اوقاف کمیٹی کے ساتھ بات چیت کے بعد، وہ مدھیہ پردیش وقف بورڈ کے دفتر گئی، جہاں اس نے انہیں نئے وقف بل کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت دی۔ اس دوران، ہم نے انہیں مدھیہ پردیش وقف بورڈ کی "بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ" مہم کے بارے میں مطلع کیا، انہوں نے مہم سے اتفاق کیا اور اسے دوسرے مقامات پر بھی چلانے کی بات کہی۔ صبا سلطان شام چار بجے بھوپال سے ممبئی واپس آگئیں۔
ایمبولینسز اور اے سی لاش گاڑی کی فراہمی
سنور پٹیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، "صبا سلطان نے ہدایت کی ہے کہ رائل اوقاف کی آمدنی کو سماجی کاموں کے لیے معاشرے کے لوگوں کی بہتر خدمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ انھوں نے بھوپال کے سابقہ شاہی علاقوں بھوپال، سیہور اور رئیسن میں مفت ایمبولینس چلانے اور اے سی لاش گاری فراہم کرنے کی ہدایت کی۔
مزید پڑھیں:
سیف علی خان کی 15000 کروڑ روپے کی جائیداد کا معاملہ کیا ہے؟ کیا اسی وجہ سے ان پر حملہ ہوا؟
مدھیہ پردیش وقف بورڈ کی جانب سے سیف علی خان کی بہن صبا سلطان کو نوٹس جاری
ابراہیم علی خان فلم دلیر سے بالی ووڈ میں کریں گے ڈیبیو، ساتھ نظر آئے گی یہ ساؤتھ حسینہ