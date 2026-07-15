بیوی نے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کے تین ٹکڑے کر دیے، گیارہ ماہ بعد ہولناک راز فاش!
نوی ممبئی ایک خاتون نے عاشق کے ساتھ مل کر ناجائز تعلقات میں رکاوٹ بن رہے شوہر کو سوتے وقت قتل کر دیا۔
Published : July 15, 2026 at 7:48 AM IST
ممبئی (مہاراشٹر): نوی ممبئی کے ربالے سے ایک چونکا دینے والی واردات سامنے آئی ہے۔ ایک خاتون نے ناجائز تعلقات میں رکاوٹ بن رہے شوہر کو اپنے عاشق کی مدد سے قتل کر دیا۔ تقریباً 11 ماہ بعد اس معاملے کا انکشاف ہوا۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس وجے کھرات نے تصدیق کی کہ اس معاملے میں خاتون اور اس کے عاشق کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
بلیرام سوریہ ناتھ کشواہا (50) اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ نوی ممبئی کے ربالے ایم آئی ڈی سی علاقے کے یادو نگر میں رہتا تھا۔ گذشتہ آٹھ ماہ سے وہ لاپتہ تھا۔ اس کے باوجود اس کی بیوی نے پولیس میں گمشدگی کی کوئی شکایت درج نہیں کرائی۔ اسی دوران بلیرام کا بھائی اس کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے گاؤں سے آیا۔
بلیرام کی بیوی نے اسے بتایا کہ وہ گھریلو جھگڑے کے بعد گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بلیرام کے بھائی اور دیگر رشتہ دار اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے۔ نتیجتاً، اپریل سال 2026 میں ربالے ایم آئی ڈی سی پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی شکایت درج کرائی گئی۔ پوچھ گچھ کے دوران، پولیس نے خاتون کے بیانات میں تضادات دیکھے۔ وہ مسلسل اپنے بیانات بدل رہی تھی۔
بلیرام کی بیوی کے موبائل فون کے تکنیکی تجزیہ اور جانچ سے پولیس کو پتہ چلا کہ وہ راہل دشرتھ پرجاپتی (30) نام کے شخص کے کافی قریب ہے۔ گھنسولی کا رہنے والا راہل آٹو رکشہ ڈرائیور ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دونوں کے درمیان معاشقہ چل رہا ہے۔ وہیں خاتون کا شوہر بلیرام ان دونوں کے معاشقے میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ اس لیے اس کی بیوی نے اپنے عاشق راہل کے ساتھ مل کر آٹھ اگست 2025 کی رات سوتے وقت اس کا قتل کر دیا۔
تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ قتل کے بعد ملزمین نے اس کی لاش کو تین ٹکڑوں میں کاٹ کر ایک چادر میں لپیٹا، باقیات کو ایک بوری میں بھرا اور شواہد مٹانے کے مقصد سے اسے ایک ویران جگہ پر پھینک دیا۔ پولیس نے 10 جولائی 2026 کو ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس وجے کھرات نے کہا کہ عدالت نے ان دونوں کو 17 جولائی تک پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔
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