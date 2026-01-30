اجیت پوار کے انتقال کے بعد این سی پی میں قیادت کی کشمکش، سنیترہ پوار کو نائب وزیر اعلیٰ بنانے کی تجویز
این سی پی رہنماؤں نے مطالبہ کیاکہ نائب وزیر اعلیٰ کا عہدہ اجیت پوار کے سیاسی ورثے کے طور پر سنیترہ پوار کو دیا جائے۔
Published : January 30, 2026 at 3:42 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر کی سیاست میں اجیت پوار کے اچانک انتقال کے بعد نیشنلسٹ کانگریس پارٹی (این سی پی) میں قیادت اور مستقبل کی سمت کو لے کر سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ اجیت پوار کی آخری رسومات کے فوراً بعد این سی پی کے سینئر رہنما پرفل پٹیل، چھگن بھجبل اور سنیل تتکارے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کی سرکاری رہائش گاہ ورشہ پہنچے، جہاں انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سامنے ایک اہم تجویز رکھی۔
این سی پی رہنماؤں نے مطالبہ کیا ہے کہ نائب وزیر اعلیٰ (ڈی سی ایم) کا عہدہ اجیت پوار کے سیاسی ورثے کے طور پر سنیترہ پوار کو دیا جائے، جو اس وقت راجیہ سبھا کی رکن ہیں۔ پارٹی کے اندر یہ احساس پایا جاتا ہے کہ اجیت پوار کے انتقال سے پیدا ہونے والا قیادت کا خلا پوار خاندان کے اندر ہی پُر کیا جانا چاہیے۔
دوسری جانب، پوار خاندان کی جانب سے بارامتی میں ایک اہم میٹنگ بلائے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے، جس میں این سی پی (شرد چندر پوار) اور این سی پی (اجیت پوار گروپ) کے ممکنہ انضمام پر فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق، حالیہ بلدیاتی انتخابات میں دونوں دھڑوں نے کئی شہروں میں مل کر انتخاب لڑا تھا اور فروری 2026 میں ہونے والے ضلع پریشد اور پنچایت انتخابات بھی مشترکہ طور پر لڑنے کی تیاری تھی۔
این سی پی کے سینئر رہنما جینت پٹیل نے بتایا کہ گزشتہ دنوں شرد پوار اور اجیت پوار گروپ کے درمیان متعدد ملاقاتیں ہوئیں، جن میں پارٹی کے اتحاد پر اتفاق رائے پیدا ہوا۔ تاہم، اجیت پوار کے انتقال کے بعد اب حتمی فیصلہ پوار خاندان کی مشاورت سے کیا جائے گا۔
سنیترہ پوار کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے ہے۔ وہ مہاراشٹر کے سینئر رہنما پدم سنگھ پٹیل کی دختر ہیں اور شرد پوار کے قائم کردہ تعلیمی ادارے ودیا پرتشتھان کی ٹرسٹی بھی رہ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ 2017 سے ساوتری بائی پھلے پونے یونیورسٹی کی سینیٹ کی رکن بھی ہیں۔ این سی پی کے راجیہ سبھا رکن پرفل پٹیل نے کہا کہ نائب وزیر اعلیٰ کے عہدے کو پُر کرنا ضروری ہے، تاہم فی الحال کسی نام کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔