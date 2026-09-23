دہلی کے پارک میں نابالغ کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی، خواتین کمیشن کا از خود نوٹس، پولیس کمشنر سے رپورٹ طلب
قومی کمیشن برائے خواتین نے دہلی کے ایک پارک میں نابالغ لڑکی کے ساتھ مبینہ گینگ ریپ کے واقعے پر از خود نوٹس لیا۔
Published : September 23, 2026 at 1:30 PM IST
نئی دہلی: قومی کمیشن برائے خواتین (این سی ڈبلیو) نے جنوب مشرقی دہلی کے کالکا جی مندر کے پاس واقع آستھا کنج پارک میں ایک 17 سالہ نابالغ لڑکی کے ساتھ مبینہ گینگ ریپ اور اس کے مرد دوست پر بہیمانہ حملے کے دل دہلا دینے والے واقعے پر سخت رخ اختیار کرتے ہوئے از خود نوٹس لیا ہے۔ اس واقعے کے بعد دارالحکومت میں خواتین کی حفاظت اور پولیس کے نظام پر ایک بار پھر بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق، یہ سنسنی خیز معاملہ اس وقت سامنے آیا جب متاثرہ لڑکی اپنے 17 سالہ دوست کے ساتھ کالکا جی مندر میں درشن کے لیے آئی تھی۔ درشن کے بعد دونوں ٹہلنے کے لیے پاس ہی واقع آستھا کنج پارک چلے گئے۔ الزام ہے کہ پارک کے اندر تین بدمعاشوں نے خود کو پولیس اہلکار بتا کر انہیں گھیر لیا۔ اس کے بعد ملزمان نے منصوبہ بند طریقے سے لڑکی کو اس کے دوست سے الگ کر دیا اور ایک سنسان علاقے میں لے جا کر اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گھناؤنی واردات کو انجام دیا۔ مجرموں نے موقعے پر دونوں کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔
The National Commission for Women has taken suo motu cognizance of the reported gang rape of a 17-year-old girl and physical assault of her male friend at Astha Kunj Park near Kalkaji Mandir, Southeast Delhi. The minor was allegedly assaulted by three men posing as police personnel, who reportedly separated her from her friend and took her to an isolated area. NCW Chairperson Smt. Vijaya Rahatkar has written to the Commissioner of Police, Delhi, seeking a time-bound and comprehensive investigation, immediate arrest of the two absconding accused, rigorous forensic examination and strict action under the BNS and POCSO Act. The Commission has also sought a security audit of public parks, measures to prevent impersonation of police personnel, and medical, legal, psychological and security support for the minor survivor, her family and her injured friend. An Action Taken Report has been sought within seven days. The safety, dignity and rights of women and children must be protected without compromise. #suomotu #ncw @DelhiPolice— NCW (@NCWIndia) September 22, 2026
خواتین کمیشن کی چیئرپرسن کا سخت رخ
قومی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن وجیا رہاٹکر نے اس سنگین معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے دہلی کے پولیس کمشنر کو ایک خط لکھا ہے۔ کمیشن نے مطالبہ کیا کہ اس پورے معاملے کی ایک مقررہ وقت کے اندر جامع اور تفصیلی تحقیقات کی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی، انہوں نے واردات میں ملوث مفرور ملزمان کی فوری گرفتاری اور بی این ایس اور پوکسو ایکٹ کے تحت سخت سے سخت قانونی کارروائی کو یقینی بنانے کی ہدایات دی۔
خواتین کمیشن نے صرف ملزمان کی گرفتاری کا ہی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ انتظامی سطح پر بھی کئی بڑے اصلاحات کی مانگ کی ہے۔
عوامی پارکوں کا سکیورٹی آڈٹ: خواتین کمیشن کے خط میں دہلی کے تمام عوامی پارکوں میں سکیورٹی کے انتظامات سخت کرنے اور پٹرولنگ بڑھانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔
فرضی پولیس پر روک: پولیس اہلکاروں کے نام پر عام عوام کو ڈرانے اور ٹھگنے والے عناصر پر لگام کسنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کو کہا گیا ہے۔
متاثرہ کی مدد: نابالغ متاثرہ لڑکی، اس کے خاندان اور زخمی دوست کو فوری طور پر طبی، قانونی، نفسیاتی اور انتظامی تحفظ فراہم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔
کمیشن نے پولیس انتظامیہ کو واضح الفاظ میں کہا کہ ان سات دنوں کے اندر پورے معاملے کی 'ایڈوائس / ایکشن ٹیکن رپورٹ' پیش کی جائے۔ کمیشن نے اپنے سخت پیغام میں دہرایا کہ خواتین اور بچوں کی حفاظت، وقار اور حقوق کے ساتھ کسی بھی قسم کا سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔
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