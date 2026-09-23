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دہلی کے پارک میں نابالغ کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی، خواتین کمیشن کا از خود نوٹس، پولیس کمشنر سے رپورٹ طلب

قومی کمیشن برائے خواتین نے دہلی کے ایک پارک میں نابالغ لڑکی کے ساتھ مبینہ گینگ ریپ کے واقعے پر از خود نوٹس لیا۔

علامتی تصویر
علامتی تصویر (representative image)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 23, 2026 at 1:30 PM IST

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نئی دہلی: قومی کمیشن برائے خواتین (این سی ڈبلیو) نے جنوب مشرقی دہلی کے کالکا جی مندر کے پاس واقع آستھا کنج پارک میں ایک 17 سالہ نابالغ لڑکی کے ساتھ مبینہ گینگ ریپ اور اس کے مرد دوست پر بہیمانہ حملے کے دل دہلا دینے والے واقعے پر سخت رخ اختیار کرتے ہوئے از خود نوٹس لیا ہے۔ اس واقعے کے بعد دارالحکومت میں خواتین کی حفاظت اور پولیس کے نظام پر ایک بار پھر بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق، یہ سنسنی خیز معاملہ اس وقت سامنے آیا جب متاثرہ لڑکی اپنے 17 سالہ دوست کے ساتھ کالکا جی مندر میں درشن کے لیے آئی تھی۔ درشن کے بعد دونوں ٹہلنے کے لیے پاس ہی واقع آستھا کنج پارک چلے گئے۔ الزام ہے کہ پارک کے اندر تین بدمعاشوں نے خود کو پولیس اہلکار بتا کر انہیں گھیر لیا۔ اس کے بعد ملزمان نے منصوبہ بند طریقے سے لڑکی کو اس کے دوست سے الگ کر دیا اور ایک سنسان علاقے میں لے جا کر اس کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گھناؤنی واردات کو انجام دیا۔ مجرموں نے موقعے پر دونوں کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔

خواتین کمیشن کی چیئرپرسن کا سخت رخ

قومی کمیشن برائے خواتین کی چیئرپرسن وجیا رہاٹکر نے اس سنگین معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے دہلی کے پولیس کمشنر کو ایک خط لکھا ہے۔ کمیشن نے مطالبہ کیا کہ اس پورے معاملے کی ایک مقررہ وقت کے اندر جامع اور تفصیلی تحقیقات کی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی، انہوں نے واردات میں ملوث مفرور ملزمان کی فوری گرفتاری اور بی این ایس اور پوکسو ایکٹ کے تحت سخت سے سخت قانونی کارروائی کو یقینی بنانے کی ہدایات دی۔

خواتین کمیشن نے صرف ملزمان کی گرفتاری کا ہی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ انتظامی سطح پر بھی کئی بڑے اصلاحات کی مانگ کی ہے۔

عوامی پارکوں کا سکیورٹی آڈٹ: خواتین کمیشن کے خط میں دہلی کے تمام عوامی پارکوں میں سکیورٹی کے انتظامات سخت کرنے اور پٹرولنگ بڑھانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔

فرضی پولیس پر روک: پولیس اہلکاروں کے نام پر عام عوام کو ڈرانے اور ٹھگنے والے عناصر پر لگام کسنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کو کہا گیا ہے۔

متاثرہ کی مدد: نابالغ متاثرہ لڑکی، اس کے خاندان اور زخمی دوست کو فوری طور پر طبی، قانونی، نفسیاتی اور انتظامی تحفظ فراہم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔

کمیشن نے پولیس انتظامیہ کو واضح الفاظ میں کہا کہ ان سات دنوں کے اندر پورے معاملے کی 'ایڈوائس / ایکشن ٹیکن رپورٹ' پیش کی جائے۔ کمیشن نے اپنے سخت پیغام میں دہرایا کہ خواتین اور بچوں کی حفاظت، وقار اور حقوق کے ساتھ کسی بھی قسم کا سمجھوتہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔

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TAGGED:

MINOR GANG RAPED AT A DELHI PARK
دہلی پارک میں اجتماعی عصمت دری
قومی کمیشن برائے خواتین
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