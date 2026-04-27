ETV Bharat / state

نرمداپورم-پپیریا اسٹیٹ ہائی وے پر خوفناک حادثہ: کار ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، پانچ ہلاک، سات کی حالت نازک

نرمداپورم، مدھیہ پردیش میں حادثہ: اتوار اور پیر کی درمیانی شب ایک ٹویرا اور ٹریکٹر ٹرالی کے درمیان ٹکر ہوگئی، جس سے کار تباہ ہوگئی۔

نرمداپورم، مدھیہ پردیش میں حادثہ پیش آیا (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 27, 2026 at 9:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نرمداپورم، مدھیہ پردیش: پیپریا-نرمداپورم اسٹیٹ ہائی وے پر ایک خوفناک حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اور سات دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب پیش آیا جہاں ٹویرا اور ایک ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ہوا جس سے کار تباہ ہو گئی۔

5 موقع پر ہلاک، 7 کی حالت نازک

نرمداپورم پولیس نے ابتدائی معلومات میں بتایا کہ ٹویرا پر سوار افراد بڈنی میں شادی کی تقریب سے واپس آرہے تھے۔ اس کے بعد آنچل کھیڑا کے قریب حادثہ پیش آیا۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ پانچ افراد موقع پر ہی ہلاک ہوگئے۔ تمام مرنے والے اور زخمی مہیندرواڑی اور مکھن نگر کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں۔ پولیس اور دیہاتیوں نے تقریباً سات زخمیوں کو ضلع اسپتال منتقل کیا ہے جہاں کئی کی حالت تشویشناک ہے۔

اناج سے لدی ٹریکٹر ٹرالی تصادم سے دور پھینکی گئی (ETV Bharat)

کراسنگ پر کار ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی

نرمداپورم کے ایس پی سائی کرشنا ایس تھوٹا کے مطابق، "یہ واقعہ دیر رات تقریباً 1 بجے پیش آیا۔ ٹویرا پر سوار مہیندرواڑی کے رہنے والے، بڈنی کے ایک گاؤں سے شادی میں شرکت کے بعد واپس آ رہے تھے۔ جب ان کی کار کراسنگ کے قریب اناج سے لدی ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ ٹکرا گئی، تو وہ آنچل میں ایک ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئے۔ اناج سے لدا ہوا ہے۔" حادثے میں پانچ افراد ہلاک اور سات زخمی ہو گئے۔

جائے وقوعہ پر گاڑی کے پرزے دور دور تک بکھرے ہوئے (ETV Bharat)

حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے نام

1- شبھم مورپا ولد سکھرام (18) ساکن مہیندرواڑی

2- ونیت یادو ولد موہن یادو (22) ساکن مہیندرواڑی

3- ہری سنگھ ولد گنیشرام یادو (57) ساکن مہیندرواڑی

4- ساحل یادو ولد ہرگووند یادو (19) ساکن مہیندرواڑی

5- سنتوش پرجاپتی، ولد منگل سنگھ پرجاپتی، مکھن نگر کا رہنے والا

اناج سے لدی ٹریکٹر ٹرالی تصادم سے دور پھینکی گئی (ETV Bharat)

کھیت میں ٹریکٹر ٹرالی کے ٹائر ملے

تصادم اتنا شدید تھا کہ ٹریکٹر ٹرالی کے پچھلے ٹائر جائے حادثہ سے کئی فٹ دور کھیت میں ملے۔ ٹویرا کے ٹکڑے سڑک پر بکھرے پڑے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی مکھن نگر پولیس فورس جائے وقوعہ پر پہنچی اور گاڑی کی خراب حالت کی وجہ سے لاشوں کو نکالنے میں مشکل پیش آئی۔ پولیس نے متوفی کی نعشیں تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیں جو پیر کی صبح کی جائے گی۔

  • پانچ دیہاتیوں کی موت کی خبر سے مہیندرواڑی گاؤں اور پورے ضلع میں کہرام مچ گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حادثے کی وجہ رات کے وقت خراب نظر آنا یا ڈرائیور کا سونا تھا۔ (اس خبر کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے۔)

TAGGED:

NARMADAPURAM ACCIDENT
MADHYA PRADESH ACCIDENT
5 DIED NARMADAPURAM ACCIDENT
TRACTOR TROLLEY TAVERA CAR CRASH
NARMADAPURAM STATE HIGHWAY ACCIDENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.