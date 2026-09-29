نندی گرام ضمنی انتخاب: کلکتہ ہائی کورٹ نے کانگریس امیدوار کو ضمانت دی، نامزدگی داخل کرنے کے فوراً بعد کیا گیا تھا گرفتار
سماعت کے دوران عدالت نے ریاستی حکومت کی بے عملی پر سوال اٹھایا۔
Published : September 29, 2026 at 6:33 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال میں ہائی پروفائل نندی گرام اسمبلی ضمنی انتخاب کے لیے سیاسی جنگ تیز ہوگئی ہے۔ کانگریس امیدوار ملن پردھان، جنہیں کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا تھا، کو کلکتہ ہائی کورٹ نے 20 اکتوبر تک عبوری ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے انہیں انتخابی مہم کے حق کا حوالہ دیتے ہوئے یہ راحت دی، اور انہیں 21 اکتوبر کو ہلدیہ کی عدالت میں خودسپردگی کرنے کی ہدایت دی۔
منگل کو کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس تیرتھنکر گھوش نے انہیں دس۔دس روپے کے دو ذاتی مچلکے پر عبوری ضمانت دی۔ انہیں اپنا موبائل نمبر متعلقہ تھانے میں جمع کرانا ہوگا۔ عبوری ضمانت دیتے ہوئے عدالت نے ہدایت دی کہ تفتیشی افسر کانگریس امیدوار کو روزانہ صبح 8:30 سے 10:00 بجے اور 9:30 اور 10:30 بجے کے درمیان کال کرے۔ ان کے مقام کی تصدیق کرنے کے لیے۔
نامزدگی داخل ہونے کے فوراً بعد گرفتاری عمل میں آئی
غور طلب ہے کہ ملن پردھان کے خلاف 2007 میں قتل کے الزامات سمیت کل چھ معاملے درج کیے گئے تھے، جن میں سے دو کنتھی عدالت میں اور چار ہلدیہ عدالت میں زیر التوا ہیں۔ ضمنی انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے فوراً بعد پولیس نے انہیں ان مقدمات کے سلسلے میں گرفتار کرلیا۔ اس کے بعد، ایک نچلی عدالت نے ان کو 7 اکتوبر تک عدالتی تحویل میں دے دیا، جس کی انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی۔
عدالت میں گرما گرم بحث
سماعت کے دوران کانگریس کے امیدوار ملن مکھرجی کے وکیل نے دلیل دی کہ یہ ساری کارروائی سیاسی طور پر محرک تھی کیونکہ اپریل 2026 میں جب ابتدائی حکم نامہ جاری کیا گیا تھا تو ملن کے خلاف کوئی وارنٹ نہیں تھا۔کورٹ نے اروند کیجریوال اور راکیش سنگھ کے مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے الیکشن لڑنے کے حق کا حوالہ دیا۔
دوسری طرف، ریاستی حکومت کے ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل راجدیپ مجمدار نے ضمانت کی درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ایک ملزم کو محض اس لیے ریلیف نہیں دیا جا سکتا کہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ ایک امیدوار جیل سے رہا ہونے کے بعد گواہوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تاہم، عدالت نے نوٹ کیا کہ ریاستی حکومت نے 2007 سے اس معاملے میں فعال طور پر کام نہیں کیا، اور امیدوار کو نامزدگی داخل کرنے کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا۔
عدالت نے کیا کہا اور ضمانت کیوں دی؟
سماعت کے دوران عدالت نے ریاستی حکومت کی بے عملی پر سوال اٹھایا۔ جسٹس تیرتھنکر گھوش نے پوچھا کہ اس کیس میں کتنے ملزم ہیں، اور 10 فروری 2025 کے ہائی کورٹ ڈویژن بنچ کے حکم کے بعد سے پولیس نے کتنے وارنٹ پر عمل درآمد کیا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل راجدیپ مجمدار نے بتایا کہ نندی گرام کیس میں 18 ملزم ہیں، اور پولیس نے جولائی میں گرفتاری کے بعد ملن پردھان کو گرفتار کیا ہے۔
دونوں فریقوں کو سننے کے بعد، جسٹس تیرتھنکر گھوش نے ملن پردھان کی درخواست کو قبول کر لیا، جس میں انتخابی عمل میں امیدوار کی شرکت کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ عدالت نے ریاستی حکومت کی تاخیر کو نوٹ کرتے ہوئے کانگریس امیدوار کو مشروط عبوری ضمانت دے دی۔