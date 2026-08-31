دہلی میں ایس آئی آر ڈرافٹ رول سے 47.7 لاکھ لوگوں کے نام غائب، اعتراضات 30 ستمبر تک داخل کیے جاسکتے ہیں

دہلی میں ایس آئی آر ڈرافٹ رول سے 47.7 لاکھ لوگوں کے نام غائب، اعتراضات 30 ستمبر تک داخل کیے جاسکتے ہیں
چیف الیکٹورل آفس کے مطابق دہلی میں کل 1.45 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز میں سے تقریباً 47.7 لاکھ لوگوں کے نام ہٹا دیے گئے ہیں۔
Published : August 31, 2026 at 3:56 PM IST
نئی دہلی: راجدھانی دہلی کی انتخابی سیاست کے حوالے سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ دہلی کے لیے انتخابی فہرست کا نیا مسودہ پیر کو باضابطہ طور پر شائع کیا گیا۔ خصوصی، مکمل نظر ثانی کے اس وسیع عمل کے بعد، دہلی کے کل 14.5 ملین رجسٹرڈ ووٹرز میں سے تقریباً 4.77 ملین لوگوں کے نام فہرست سے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں ناموں کو ہٹانے سے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے اور انتظامی عملے میں بھی کھلبلی مچ گئی ہے۔
چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق دہلی میں مکمل شفافیت، غلطیوں سے پاک اور تازہ ترین ووٹر لسٹوں کو یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی نظر ثانی مہم شروع کی گئی۔ اس گہرائی سے نظرثانی کے ذریعے ان ووٹروں کے ناموں کی فہرست کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا جو اب اپنے پرانے پتے پر نہیں پائے گئے، جو فوت ہوچکے ہیں، یا جن کے نام دو یا دو سے زیادہ جگہوں پر رجسٹرڈ ہیں۔ اس مہم کے نتیجے میں کل 14.5 ملین ووٹرز میں سے 4.77 ملین نام مسودہ فہرست میں شامل نہیں ہوئے۔ اس طرح اب نظرثانی شدہ ڈرافٹ رول میں تقریباً 9.75 ملین ووٹرز کے نام شامل ہیں۔
سیاسی حلقے دعوؤں اور اعتراضات سے گونج رہے ہیں
راجدھانی کی فہرست سے اتنی بڑی تعداد میں ووٹروں کے نام خارج ہونے سے سیاسی پارٹیوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں انتخابات کے قریب آنے کے ساتھ، تمام پارٹیاں اس تبدیلی کے ان کے ووٹ بینک پر اثرات کا اندازہ لگا رہی ہیں۔ کانگریس، عام آدمی پارٹی اور بی جے پی سبھی اس وقت صورتحال کا مطالعہ کر رہے ہیں۔
تاہم الیکشن کمیشن نے واضح کیا ہے کہ جن شہریوں کے نام اس ڈرافٹ لسٹ سے نکالے یا خارج کیے گئے ہیں انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کمیشن کے قوانین کے مطابق ڈرافٹ رول پر عوام سے دعوے اور اعتراضات طلب کیے جاتے ہیں۔وہ افراد یا ووٹرز جنہیں اس فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے وہ اپنے ناموں کو مقررہ طریقہ کار کے تحت دوبارہ شامل کروانے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔
دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کا عمل شروع
چیف الیکٹورل آفس کے مطابق اس مسودہ ووٹر لسٹ کے خلاف دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے اور شہری 30 ستمبر تک اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تمام اعتراضات اور دعوے حل کیے جائیں گے، جس کے بعد حتمی ووٹر لسٹ 4 نومبر کو شائع کی جائے گی۔
انتظامیہ نے تمام سیاسی جماعتوں، بوتھ لیول ایجنٹس (بی ایل اے) اور عام لوگوں سے اس مسودہ فہرست کا جائزہ لینے کی اپیل کی ہے تاکہ اگر کسی اہل اور درست ووٹر کا نام رہ گیا ہو تو اسے مقررہ وقت کے اندر فارم بھر کر درست کیا جا سکے۔ اب سب کی نظریں اس پورے عمل پر ہیں کہ حتمی فہرست جاری ہونے تک ووٹرز کی اصل تعداد کتنی ہوگی۔
اگر آپ کا نام حذف ہو جائے تو کیا کریں؟
اگر آپ کا نام یا آپ کے کسی جاننے والے کا نام اس نئی مسودہ فہرست میں غائب ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اصلاحات کے لیے کافی موقع فراہم کیا ہے۔ جن لوگوں کے نام فہرست سے غائب ہیں وہ 31 اگست سے 30 ستمبر کے درمیان فارم 6، ڈیکلریشن فارم اور مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ تمام دعوؤں اور اعتراضات کے حل کے بعد حتمی ووٹر لسٹ 4 نومبر کو شائع کی جائے گی۔
تو آپ کو فارم 6 بھرنا ہوگا
اگر آپ کا نام نئی ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے حذف کر دیا گیا ہے، یا آپ اسے پہلی بار ووٹر لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو فارم 6 بھرنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو، 'سائن اپ' پر کلک کریں، اپنا موبائل نمبر درج کریں، اور رجسٹر کریں۔
اس کے بعد، پورٹل میں لاگ ان کریں اور 'فارم 6 پُر کریں' کا اختیار منتخب کریں۔ تمام مطلوبہ معلومات (نام، پتہ، تاریخ پیدائش وغیرہ) کو صحیح طریقے سے پُر کریں۔ فارم کے ساتھ، آپ کو اپنی شناخت اور پتہ کی حمایت کے لیے کچھ دستاویزات اپ لوڈ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ عمر کے ثبوت کے لیے، آپ کو پیدائش کا سرٹیفکیٹ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، یا 10/12 ویں بورڈ کا سرٹیفکیٹ اپ لوڈ کرنا ہوگا۔ رہائش کے ثبوت کے لیے، آپ کو بجلی/پانی کا بل، پاسپورٹ، بینک پاس بک، یا آدھار کارڈ، اور پاسپورٹ سائز کی تصویر اپ لوڈ کرنی ہوگی۔
آف لائن ووٹنگ کے لیے، آپ اپنے علاقے میں بوتھ لیول آفیسر (بی ایل او) سے رابطہ کر کے فارم 6 کی ہارڈ کاپی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ فارم کو مکمل کر سکتے ہیں اور اسے دستاویزات کی فوٹو کاپیوں کے ساتھ براہ راست اپنے بی ایل او کو جمع کر سکتے ہیں۔
دعوے اور اعتراضات جمع کرانے کی مدت: 31 اگست سے 30 ستمبر تک۔
حتمی ووٹر لسٹ کی اشاعت: حتمی فہرست 4 نومبر کو جاری کی جائے گی۔
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