ناگالینڈ: 'وندے ماترم' گانے کو لازمی قرار دینے کے خلاف طلبہ تنظیم کا احتجاج جاری، حکومت نے تحریک واپس لینے کی اپیل کی
NSF نے اعلان کیا کہ جب تک ناگالینڈ اسمبلی 'وندے ماترم' کے لازمی گانے کی مخالفت میں قرارداد منظور نہیں کرتی احتجاج جاری رہے گا۔
By PTI
Published : September 3, 2026 at 4:58 PM IST
کوہیما: ناگا اسٹوڈنٹس فیڈریشن (این ایس ایف) کا 'وندے ماترم' کے گانے کو لازمی قرار دینے کے خلاف اسمبلی کے باہر احتجاج جمعرات کو دوسرے دن بھی جاری رہا۔ ایوان میں 'زیرو آور' کے دوران یہ مسئلہ اٹھایا گیا۔
مرکز کے فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے، این ایس ایف کے اراکین نے ایسے گیت گائے جس میں عیسائی مذہب کی پیروی کی باتیں کہی گئی ہیں۔
اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے، این پی ایف کے ایم ایل اے اور این ایس ایف کے سابق صدر اچمبیمو کیکون نے کہا کہ یہ احتجاج کسی مخصوص حلقے تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری ریاست سے متعلق ہے۔
انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ تنازعہ 'وندے ماترم' کے گانے کو لازمی قرار دینے سے پیدا ہوا ہے اور اس معاملے پر ایوان میں پہلے ہی بڑے پیمانے پر بحث ہو چکی ہے۔
کیکون نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نیفیو ریو کی قیادت میں ریاستی حکومت نے مختلف قبائلی گروپوں اور سیاسی جماعتوں کے ارکان اسمبلی کے جذبات کے ساتھ ساتھ چرچ، سول سوسائٹی کی تنظیموں، قبائلی اداروں اور این ایس ایف کے خیالات پر سنجیدگی سے غور کیا ہے۔
کیکون نے وضاحت کی کہ مرکزی وزارت داخلہ نے 28 جنوری کو ایک حکم نامہ جاری کیا تھا، جس میں ریاستوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ قومی تقریبات (بشمول اسمبلی میں گورنر کی آمد) میں اہم وی وی آئی پیز کی آمد پر 'وندے ماترم' کے لازمی گانے کو یقینی بنائیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے کو بعد میں ایک کمیٹی کو بھیجا گیا تھا۔ یہ کمیٹی آئین کے آرٹیکل 371 اے کے تناظر میں ناگالینڈ پر پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کیے گئے قوانین کے اطلاق کی جانچ کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔
اس کمیٹی کی صدارت پارلیمانی امور کے وزیر کے جی کینی کر رہے ہیں جو اس مسئلے کا جائزہ لے رہے ہیں اور توقع ہے کہ وہ جاری اجلاس کے دوران اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔
تاہم، کیکون نے نوٹ کیا کہ 'پریوینشن آف انسلٹس ٹو نیشنل آنر (ترمیمی) ایکٹ، 2026' کے نفاذ سے قانونی پوزیشن کی نئی جانچ کی ضرورت ہے۔ این ایس ایف سے اپنا احتجاج واپس لینے کی اپیل کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کے تحفظات کو مناسب فورم پر زیر غور لایا جائے گا۔
انہوں نے کہا، "میں این ایس ایف میں اپنے دوستوں سے حکومت کی جانب سے اور این ایس ایف کے ایک سابق صدر کے طور پر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کرکے اپنا احتجاج واپس لے لیں۔" کمیٹی کی جانب سے بات کرتے ہوئے، کین نے اس معاملے کو "انتہائی متنازعہ" اور "انتہائی حساس" قرار دیا، خاص طور پر آرٹیکل 371 اے اور دیگر آئینی دفعات کے حوالے سے۔
انہوں نے نوٹ کیا کہ مئی اور جون میں کمیٹی نے دو بار میٹنگ کی تھی اور وہ اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے تیار تھی۔ تاہم، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور شدہ بل کو صدر کی منظوری کے بعد قانونی منظر نامے کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔
انہوں نے نے کہا کہ، "شروع میں، یہ ایک ایگزیکٹو ہدایت تھی؛ اب جب کہ پارلیمنٹ نے اسے نافذ کیا ہے، اس نے قانون کی طاقت حاصل کر لی ہے،"۔
انہوں نے مزید کہا کہ کمیٹی اپنی دفعات کا مزید جائزہ لینے اور اس کے بعد ایوان کو اپنی رپورٹ پیش کرنے سے پہلے 'گزٹ آف انڈیا' میں قانون کی اشاعت کا انتظار کر رہی تھی۔
حکومت کی اپیل اور کمیٹی کی جاری انکوائری کے باوجود، این ایس ایف نے اعلان کیا کہ جب تک ناگالینڈ قانون ساز اسمبلی 'وندے ماترم' کے لازمی گانے کی مخالفت میں قرارداد منظور نہیں کر لیتی تب تک وہ اپنا احتجاج جاری رکھے گی۔
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