راجستھان میں پراسرار بیماری سے بچوں کی اموات، ایک ہفتے میں تعداد 7 تک پہنچ گئی
ضلعی کلکٹر محمد جنید نے عوام سے اپیل کی ہے کہ افواہوں سے گریز کریں اور درست معلومات پر ہی یقین کریں۔
Published : April 9, 2026 at 8:43 PM IST
راجستھان کے ضلع سلوعنبر میں پراسرار بیماری کے باعث بچوں کی اموات نے تشویش پیدا کر دی ہے، جہاں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سات بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ متاثرہ علاقے جھلارا اور لاساڈیا بتائے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق زیادہ تر متاثرہ بچوں کے نمونے مہاراجہ بھوپال ہاسپٹل اودئے پور میں لیے گئے ہیں اور مزید جانچ کے لیے جے پور اور پونے بھیجے گئے ہیں۔ اسپتال کے سپرنٹنڈنٹ آر ایل سومن کے مطابق اموات کی اصل وجہ ٹیسٹ رپورٹس آنے کے بعد ہی واضح ہو سکے گی۔
محکمہ صحت کے مطابق اس وقت تین بچے زیر علاج ہیں اور ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ چیف میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مہندر پرمار نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ بخار، قے یا جھٹکوں جیسی علامات ظاہر ہونے پر فوری طبی امداد حاصل کریں اور صاف پانی کے استعمال کے ساتھ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ حکام کے مطابق حالیہ دو بچوں کی اموات کا تعلق اس پراسرار بیماری سے نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف بیماریوں کے باعث ہلاک ہوئے۔ ضلعی کلکٹر محمد جنید نے عوام سے اپیل کی ہے کہ افواہوں سے گریز کریں اور درست معلومات پر ہی یقین کریں۔
ادھر متاثرہ علاقوں میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہے، جبکہ بنیادی سہولیات کی کمی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ خراب سڑکیں، نیٹ ورک کی عدم دستیابی اور توہم پرستی کے رجحانات مریضوں کو بروقت علاج سے محروم کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں گاؤں گاؤں جا کر اسکریننگ کر رہی ہیں اور جہاں بھی علامات ظاہر ہو رہی ہیں فوری علاج فراہم کیا جا رہا ہے۔ تاہم بعض دیہاتی اب بھی بیماری کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے اور روایتی معالجین سے رجوع کر رہے ہیں، جس کے باعث قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔
مقامی افراد کے مطابق کئی علاقوں میں 35 کلومیٹر کے دائرے میں مناسب طبی مراکز موجود نہیں، جبکہ ایمبولینس کو بھی متاثرہ علاقوں تک پہنچنے میں ایک گھنٹے سے زائد وقت لگ جاتا ہے، جو اکثر مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بروقت تشخیص، علاج اور عوامی بیداری ہی اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے کلیدی عوامل ہیں، جبکہ حکومت اور عوام کے باہمی تعاون کے بغیر اس بحران سے نمٹنا مشکل ہوگا۔