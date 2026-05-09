'دیوبند دیوبند ہے اور میں نواز دیوبندی ہوں دیوبندی ہی رہوں گا' جانیں معروف شاعر نے ایسا کیوں کہا؟
مشہور شاعر نواز دیوبندی، جنہوں نے مظفر نگر میں منعقدہ بھاگوت کتھا کے دوران مراری باپو سے ملاقات کی، نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
Published : May 9, 2026 at 5:12 PM IST
مظفر نگر، اترپردیش: مشہور شاعر نواز دیوبندی، جنہوں نے جمعہ کی شام مظفر نگر میں منعقدہ بھاگوت کتھا کے دوران روحانی گرو مراری باپو سے ملاقات کی، اس موقع پر انہوں نے مراری باپو کے لیے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مراری باپو جیسے عظیم سنت کی صحبت میں آنا ان کی خوش قسمتی ہے۔ نواز دیوبندی نے کہا کہ مراری باپو ادب اور فن کا خاص احترام کرتے ہیں اور ان کی نظمیں بڑی محبت سے سنتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ مراری باپو جب بھی کتھا سنانے بیرون ملک جاتے ہیں تو اکثر انہیں ساتھ لے جاتے ہیں جو کسی بھی شاعر کے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے۔
نواز دیوبندی نے یہ جواب دیوبند سے متعلق ایک میڈیا کے سوال پر دیا!
دیوبند کا نام تبدیل کرنے کے سوال پر انہوں نے تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسے سیاسی مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ دیوبند دیوبند ہے اور میں نواز دیوبندی ہوں اور دیوبندی ہی رہوں گا۔ مغربی بنگال میں تشدد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک ادبی شخصیت ہیں اور سیاست پر تبصرہ نہیں کرتے۔
مراری باپو نے ہندوستان کو ہندو قوم بنانے کے بارے میں کیا کہا؟
اس دوران روحانی گرو مراری باپو نے صحافیوں سے بات کی۔ بعد میں، انہوں نے شکرتیرتھ گنگا گھاٹ پر منعقدہ گنگا آرتی میں شرکت کی۔ اس دوران انہوں نے شکرتیرتھ کو مقدس شہر بتایا اور کہا کہ انہوں نے وہاں کے ترقیاتی کاموں پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سے بات چیت کی ہے۔
نفرت، مذمت اور فساد معاشرے کی اندرونی ترقی میں رکاوٹ
ملک میں محبت، ہم آہنگی اور مثبت خیالات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مراری باپو نے کہا کہ نفرت، مذمت اور فساد معاشرے کی اندرونی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ ہندوستان کو ہندو قوم بنانے کے سوال پر، انہوں نے رام چریت مانس کے ایک شعر کا حوالہ دیا، "جو کچھ ہوگا وہ بھگوان رام کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اگر بھگوان رام چاہیں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔"