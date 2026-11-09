پانی پت-کھٹیما ہائی وے پر خوفناک حادثہ، 6 افراد ہلاک؛ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرائی اور آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئی
مقامی رہائشیوں نے اس حادثے اور آگ کو دیکھا اور فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا۔
Published : November 9, 2026 at 12:38 PM IST
مظفر نگر: پیر کی صبح پانی پت کھٹیما ہائی وے پر تٹاوی کے علاقے میں پیش آنے والے ایک خوفناک سڑک حادثے میں کار میں سوار چھ افراد ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ یہ خاندان ہریانہ کے شہر حصار سے ہریدوار کی جانب سفر کر رہا تھا کہ اس دوران یہ حادثہ پیش آیا۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) سورج کمار رائے نے بتایا کہ پیر کی صبح تقریباً 5 بجے پولیس کو اطلاع ملی کہ پانی پت کی جانب سے آنے والی ایک کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی ہے۔ گاڑی پہلے ڈیوائیڈر سے ٹکرائی، سڑک کے دوسری طرف گئی اور پھر الٹ گئی، جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔
مقامی رہائشیوں نے اس حادثے اور آگ کو دیکھا اور فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا۔ انہوں نے آگ بجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن آگ اتنی شدید تھی کہ اسے قابو میں نہ لایا جا سکا۔
اطلاع ملنے پر مقامی پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی، آگ بجھائی اور جھلس جانے والے تمام افراد کو اسپتال منتقل کیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے ان چھ افراد کی موت کی تصدیق کر دی۔ یہ اموات شدید جھلس جانے کے باعث ہوئیں۔ مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔
سی او فوگانہ، نریندر یادو نے بتایا کہ حصار میں رہائش پذیر خاندان سے رابطہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پولیس واقعے کی وجہ جاننے اور جاں بحق ہونے والوں کی شناخت کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔
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گاڑی کے رجسٹریشن نمبر کی بنیاد پر پولیس نے یہ تعین کیا ہے کہ گاڑی کا تعلق ہریانہ کے شہر حصار سے ہے۔ پولیس وہاں کی مقامی پولیس کے ساتھ بھی رابطے میں ہے۔