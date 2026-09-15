مسلم این سی پی لیڈر نے پارٹی سے یو سی سی پر موقف واضح کرنے کا مطالبہ کر دیا
نائکواڈی نے کہا کہ، NCP ایک سیکولر پارٹی ہے، اور اسے اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ کیونکہ مسلمان UCC مخالفت کرتے ہیں۔
By PTI
Published : September 15, 2026 at 4:06 PM IST
ممبئی: نیشنلسٹ کانگریس پارٹی لیڈر ادریس نائکواڈی نے منگل کو کہا کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے یکساں سول کوڈ (یو سی سی) پر اپنا موقف واضح کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
قانون ساز کونسل (ایم ایل سی) کے گورنر کے نامزد رکن، نائکواڈی نے کہا کہ انہوں نے پارٹی سربراہ اور مہاراشٹر کی نائب وزیر اعلیٰ سنیترا پوار اور ریاستی این سی پی صدر سنیل تٹکرے کو اس معاملے پر خط لکھا ہے۔
نائکواڈی نے پی ٹی آئی کو بتایا، "پچھلے ہفتے، میں نے پارٹی کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ریاستی اسمبلی کے سرمائی اجلاس میں یو سی سی سے متعلق ایک قانون پیش کیا جائے گا۔ ہماری پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے، اور میں نے پارٹی سے اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرنے کو کہا ہے۔"
نائکواڑی پارٹی کے دو مسلم ایم ایل اے میں سے ایک ہیں۔
بی جے پی کی اتحادی جماعت این سی پی نے ابھی تک اس معاملے پر اپنا موقف واضح نہیں کیا ہے۔ پیر کو جے ڈی (یو) کے سینئر لیڈر شیام راجک نے کہا کہ ان کی پارٹی بہار میں یو سی سی کو نافذ کرنے کے خلاف ہے، حالانکہ اس نے پارلیمنٹ میں یو سی سی بل کی حمایت کی تھی۔
مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے پیر کو کہا کہ، جب مسودہ بل تیار کرنے والی کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی تو ریاستی حکومت یو سی سی کو لاگو کرے گی۔
اتوار کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ 21 ریاستوں میں بی جے پی اقتدار والی حکومتیں 2029 سے پہلے یو سی سی کو نافذ کریں گی۔
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