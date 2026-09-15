مہاراشٹرماب لنچنگ: ہنگولی میں چوری کے شبہ میں مسلم شخص کا پیٹ پیٹ کر قتل، تین گرفتار
متاثرہ کے بھائی کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ملزم سوربھ پاترے، نتن کولہے اور شیوداس گھڑے کو گرفتار کرلیا ہے۔
Published : September 15, 2026 at 5:15 PM IST
ہنگولی: پولیس نے منگل کو بتایا کہ، مہاراشٹر کے ہنگولی شہر میں تین افراد نے مبینہ طور پر ایک 34 سالہ شخص کو ایک دکان سے اسکریپ اور نقدی چوری کرنے کے شبہ میں پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا۔
ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ مقتول شیخ شبیر شیخ رفیق، اعظم کالونی کا رہائشی تھا، جو پیر کی صبح شہر کے مضافات میں ہنگولی-گرمل روڈ پر مردہ پایا گیا۔
انہوں نے بتایا کہ پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مقتول شیخ شبیر شیخ رفیق کی تصویر شیئر کی جس کے بعد اس کے اہل خانہ نے رات دیر گئے لاش کی شناخت کی۔
متاثرہ کے بھائی کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے ملزم سوربھ پاترے، نتن کولہے اور شیوداس گھڑے کو گرفتار کرلیا ہے۔
اہلکار نے بتایا کہ تینوں نے مبینہ طور پر متاثرہ کو بے رحمی سے پیٹا۔ ملزمان کو ایک مقامی دکان سے اسکریپ اور رقم چوری کرنے کا شبہ تھا۔ حملے کے بعد تینوں ملزمان موقع سے فرار ہوگئے۔
ہنگولی پولیس کے مطابق معاملے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔
واضح رہے اس سے قبل بھی مہاراشٹر سمیت ملک کی دیگر ریاستوں میں گائے کے ذبیحہ، گائے کی اسمگلنگ، بچہ چوری و دیگر وجوہات کو بنیاد بنا کر سینکڑوں مسلم نوجوانوں کو شرپسند ہجومی تشدد کا نشانہ بنا چکے ہیں۔
جون 2026 میں مہاراشٹر کے ضلع امراوتی کے رہنے والے نذیر احمد کی لنچنگ کے معاملے میں 14 مجرمین کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ نذیر احمد کی 3 اگست 2022 کو بارکھڈ گاؤں (سیونی مالوا تحصیل، نرمداپورم ضلع) میں ہجومی تشدد میں موت ہوگئی تھی۔ ہجوم نے نذیر پر گائے کی اسمگلنگ کا الزام لگاتے ہوئے اسے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ واقعہ کے تقریباً چار سال بعد سیونی مالوا کی اے ڈی جے عدالت میں فیصلہ سنایا گیا۔ اے ڈی جے تبسم خان کی عدالت نے کیس میں قصوروار پائے گئے تمام 14 مجرمین کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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