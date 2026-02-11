مسلم جوڑے نے ہندو یتیم لڑکے کی پرورش کرکے ہندو رسومات کے مطابق شادی کردی
شیوانند کی اہلیہ شیلا نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں محبوب حسن کی اہلیہ نورجہاں سے اپنے بچوں کی کفالت کی درخواست کی تھی۔
بیلگاوی (کرناٹک): کرناٹک کے ضلع بیلگاوی کے ایک گاؤں میں مسلم جوڑے نے مذہبی ہم آہنگی اور انسانیت کی ایسی مثال قائم کی ہے جس نے پورے علاقے کو متاثر کر دیا۔ محبوب حسن نائیکواڑی، جو کے ایس آر ٹی سی کے ریٹائرڈ ڈرائیور ہیں، اور ان کی اہلیہ نور جہاں نائیکواڑی نے دو ہندو یتیم بھائیوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا اور حال ہی میں بڑے بیٹے کی شادی ہندو رسومات کے مطابق خود سرپرستی میں انجام دی۔
یہ واقعہ ضلع کے بستواڑا گاؤں میں پیش آیا۔ تقریباً بیس سال قبل لنگایت برادری سے تعلق رکھنے والے شیوانند کڈایا کا انتقال بیماری کے باعث ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کی اہلیہ شیلا بھی وفات پا گئیں۔ اس وقت ان کا بڑا بیٹا سوم شیکھر صرف چار سال کا تھا جبکہ چھوٹا بیٹا وسنت اس سے بھی کم عمر تھا۔
شیلا نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں نور جہاں سے اپنے بچوں کی کفالت کی درخواست کی تھی۔ نور جہاں کے مطابق، “میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے بچے ہمارے بچوں کی طرح رہیں گے۔” اس وعدے کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا اور دونوں بچوں کو اپنے پانچ بچوں کے ساتھ پروان چڑھایا، اچھی تعلیم دلوائی اور انہیں خودمختار زندگی کی راہ پر گامزن کیا۔
آج دونوں بھائی نجی شعبہ میں ملازمت کر رہے ہیں۔ سوم شیکھر نے کہاکہ “ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم اس خاندان کا حصہ نہیں ہیں۔ انہوں نے ہماری تعلیم، ضروریات اور ہر مرحلے پر ویسے ہی خیال رکھا جیسے اپنے بچوں کا رکھتے ہیں۔”
حال ہی میں سوم شیکھر کی شادی پونم سے گاؤں کے کداسدھیشور مندر میں ہندو رسومات کے مطابق انجام پائی۔ اس موقع پر محبوب حسن اور نور جہاں نے والدین کا کردار ادا کیا اور شادی کی تمام رسومات میں شریک رہے۔ نور جہاں جذباتی انداز میں کہتی ہیں، “وہ دونوں میرے اپنے بچے ہیں۔ میں نے ایک ماں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔”
نور جہاں کے مطابق ان کا خاندان ہندو اور مسلم دونوں تہوار مل جل کر مناتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ محبت اور باہمی احترام ہی اصل رشتہ ہے، مذہب نہیں۔ سوم شیکھر نے بھی کہا کہ موجودہ دور میں جب نفرت کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، معاشرے کو نور جہاں کے خاندان سے سبق لینا چاہیے کہ مختلف مذاہب کے لوگ ایک خاندان کی طرح رہ سکتے ہیں۔