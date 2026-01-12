دلت خاتون کے قتل اور بیٹی کا اغوا معاملہ: ملزم 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیجا گیا، متاثرہ نے بیان ریکارڈ کرایا
ملزم کو عدالت کے احاطے میں ایک بڑی بھیڑ کے بیچ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس معاملے پر اپوزیشن حکومت پر حملہ آور ہے۔
Published : January 12, 2026 at 9:30 AM IST
میرٹھ: اترپردیش کے ضلع میرٹھ کے کپساد میں آٹھ جنوری کو دلت خاتون سنیتا کے قتل اور اس کی بیٹی روبی کے اغوا معاملے میں اتوار کی شام ملزم پارس سوم کو اے سی جے ایم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں سنوائی کے بعد ملزم 14 دن کی عدالتی حراست میں جیل بھیج دیا گیا جب کہ متاثرہ لڑکی کو آشا جیوتی سینٹر بھیج دیا گیا۔ کپساد واقعہ ریاست بھر میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اس معاملے پر اپوزیشن لیڈروں نے نہ صرف حکومت کو گھیرے میں لیا بلکہ دو دن تک پولیس کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ جب ملزم پارس سوم کو عدالت میں پیش کیا گیا تو چپے چپے پر پولیس تعینات تھی۔
میڈیا اہلکار اتوار کی صبح سے ہی عدالت کے احاطے میں جمع تھے۔ پولیس نے روبی کو اے سی جے ایم II کی عدالت میں پیش کیا اور اس کا بیان ریکارڈ کیا۔ تقریباً 50 منٹ تک متاثرہ لڑکی روبی کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس دوران پولیس نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ بعد ازاں اسی شام کو پولیس نے قتل اور اغوا کے ملزم پارس کو چیف مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے اسے 14 دن کی عدالتی تحویل میں میرٹھ جیل بھیج دیا۔ پارس نے عدالت سے قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی۔
پارس کے وکلاء کا دعویٰ ہے کہ روبی اس کی رضامندی سے گئی تھی۔ تاہم روبی کا بیان غیر واضح ہے۔ ایس ایس پی ڈاکٹر وپن ٹاڈا نے بتایا کہ پولیس ٹیم نے اغوا کیس کے ملزم پارس سوم کو گذشتہ سنیچر کو ہریدوار سے گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے مغویہ لڑکی کو بھی بحفاظت بازیاب کرا لیا۔
اس معاملے نے ریاست کے سیاسی منظرنامے کو گرما دیا ہے، جس سے اپوزیشن پارٹیاں یوگی حکومت پر نشانہ لگا رہی ہیں۔ کانگریس، سماج وادی پارٹی اور آزاد سماج پارٹی کے رہنما لڑکی کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے گاؤں پہنچ گئے۔ اس سے کشیدگی بڑھ گئی، جس کے نتیجے میں گاؤں میں پولیس فورس تعینات کرنی پڑی۔