مرادآباد سے نوجوان اور خاتون کی لاشیں برآمد، قتل کا شبہ؛ گاؤں میں پولیس تعینات
نوجوان کے والد کی شکایت پر تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
Published : January 22, 2026 at 10:47 AM IST
مرادآباد: ضلع کے پاکبڑا علاقے کے عمری سبزی پور گاؤں میں بدھ کو ایک نوجوان اور خاتون کی لاشوں کی برآمدگی نے سنسنی پیدا کردی۔ دونوں افراد، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ محبت کرنے والے اور مختلف برادریوں سے ہیں، نے احتیاطی اقدام کے طور پر گاؤں میں پولیس کی بھاری نفری قائم کی۔ نوجوان کے والد کی شکایت پر تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
ارمان چوہدری نامی نوجوان دو روز سے گھر سے لاپتہ تھا۔ ارمان اور خاتون کی لاشیں بدھ کو گاؤں سے برآمد ہوئیں۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (کرائم) سبھاش گنگوار پولیس فورس کے ساتھ جائے وقوعہ پر پہنچے، ان کے ساتھ ایک فارنسک ٹیم اور ایک ڈاگ اسکواڈ بھی تھا۔ ٹیموں نے رات گئے تک جائے وقوعہ کا باریک بینی سے معائنہ کیا اور اہم شواہد اکٹھے کئے۔
اس واقعے کو لے کر مختلف افواہیں پھیل رہی ہیں، تاہم پولیس نے لوگوں سے کسی قسم کی قیاس آرائیوں سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ پولیس نے اہل خانہ اور پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کی ہے۔ جوڑے کے تعلقات، حالیہ سرگرمیوں اور واقعے کے ہر پہلو کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔
پولیس سپرنٹنڈنٹ، سبھاش چندر گنگوار نے بتایا کہ ارمان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع بدھ کی صبح ملی، اور آج شام اس کے والد نے تین لوگوں کے خلاف قتل کی ایف آئی آر درج کرائی۔ گاؤں کے سربراہ ببلو سینی نے بتایا کہ نوجوان اور عورت آپس میں محبت کے رشتہ میں تھے۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ پورے گاؤں میں پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔