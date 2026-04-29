ایم پی پپو یادو نے مرکزی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے دہلی پولیس کے ایک کانسٹیبل کے ہاتھوں مارے گئے نوجوان کے اہل خانہ سے ملاقات کی
ایم پی پپو یادو نے جعفرپور کلاں دہلی میں دہلی پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل کے ہاتھوں مارے گئے نوجوان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔
Published : April 29, 2026 at 9:24 AM IST
نئی دہلی: راجدھانی کے دوارکا علاقے میں 21 سالہ ڈلیوری بوائے پانڈو کمار کو معمولی جھگڑے میں قتل کر دیا گیا۔ بہار کے ایم پی پپو یادو کی مداخلت نے اس کیس کو ’’بہاری شناخت‘‘ سے جوڑ دیا ہے۔ انہوں نے منگل کو متاثرہ خاندان سے ملاقات کی اور مالی امداد فراہم کرنے کے ساتھ اس واقعہ کے لئے مرکزی حکومت پر تنقید کی۔
پپو یادو نے اس واقعہ کو علاقائی تفریق سے جوڑتے ہوئے الزام لگایا کہ پانڈو کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ بہاری تھا۔ وردی کی طاقت کے نام پر ایک بے گناہ نوجوان کو قتل کرنے پر مقامی باشندوں میں بھی شدید غصہ تھا۔
ایم پی پپو یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم X پر ایک انتہائی جارحانہ پوسٹ میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ پر حملہ کیا، انہوں نے لکھا، "وزیر اعظم، آپ کی ناک کے نیچے، ایک بہاری لڑکے، پانڈو کو دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کے ایک دہشت گرد سپاہی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، آپ نے پرواہ نہیں کی۔ کیا بہاری دہشت گرد ہونے کا مطلب یہ بڑا گناہ ہے؟" انہوں نے مزید سوال کیا کہ کھگڑیا کے بیٹے کو صرف اس لیے کیوں مارا گیا کہ اس نے فخر سے خود کو بہاری قرار دیا۔ پپو یادو نے طنزیہ انداز میں کہا کہ بی جے پی بہار کے لوگوں کا ووٹ چاہتی ہے، لیکن حکومت کے پاس ان کے بیٹوں کے لیے اپنی ہمدردی اور حفاظت کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔
کیا ہے سارا معاملہ؟
یہ واقعہ دوارکا ضلع کے جعفر پور کلاں علاقے میں پیش آیا۔ متوفی پانڈو کمار کھگڑیا (بہار) کا رہنے والا تھا۔ وہ دہلی میں فوڈ ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کرتا تھا۔ ہفتہ کی رات پانڈو اپنے دوست کرشنا کے ساتھ برتھ ڈے پارٹی سے گھر لوٹتے ہوئے سڑک پر کھڑا تھا۔ ہنگامہ سن کر دہلی پولیس کے اسپیشل سیل میں تعینات ہیڈ کانسٹیبل نیرج پہنچے۔ نیرج مبینہ طور پر نشے کی حالت میں تھا۔ عینی شاہدین کا الزام ہے کہ ملزم کانسٹیبل "بہاری" کا لفظ استعمال کر کے گالی دے رہا تھا اور جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے اپنی سروس پستول نکال کر گولی چلا دی۔ گولی پانڈو کے سینے میں لگی اور اس کے ساتھی کرشنا کو لگی جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے پانڈو کو مردہ قرار دے دیا، جبکہ کرشنا کا علاج جاری ہے۔ دہلی پولیس نے ملزم ہیڈ کانسٹیبل کو گرفتار کر کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسے معطل بھی کر دیا گیا ہے۔
دہلی پولیس فی الحال اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آیا یہ فائرنگ ایک سوچی سمجھی رنجش تھی یا محض ایک لمحاتی غصے اور نشہ کا نتیجہ۔